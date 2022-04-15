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Луганщина (6431) коллаборационизм (837)

Задержан корректировщик, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи в Луганской области

поліція

Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области.

Сообщается, что он направил снаряды оккупантов на центр оказания гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта.

Предатель передавал информацию через чат в сети Telegram, где отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.

Также на карте он не просто обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.

Читайте: Из-за обстрелов оккупантов из Попасной удалось вывезти только трех человек
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Топ комментарии
+20
повісить сцуку на центральній площі
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15.04.2022 16:16
+14
Чому немає розстпілу зрадника після допиту, за законом ВЧ ??? З ЯКОЮ МЕТОЮ ЇХ ОБЕРІГАЮТЬ ?
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15.04.2022 16:19
+11
******* его и не заморачиваться
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15.04.2022 16:28
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гнида
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15.04.2022 16:15 Ответить
Паталогчне
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15.04.2022 16:16 Ответить
повісить сцуку на центральній площі
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15.04.2022 16:16 Ответить
от ****...
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15.04.2022 16:18 Ответить
Чому немає розстпілу зрадника після допиту, за законом ВЧ ??? З ЯКОЮ МЕТОЮ ЇХ ОБЕРІГАЮТЬ ?
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15.04.2022 16:19 Ответить
Їх на наших можна міняти - і наші вдома і ця паскуда звалює.
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15.04.2022 16:48 Ответить
Цікаво, а свої яйця він зможе з"їсти?
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15.04.2022 16:21 Ответить
Блд, яка ж кончєна падаль... Пздц... Корегувати ворожий вогонь по власному ж місту. Такому уйобку заплати побільше, то він і маму рідну на фарш перекрутить.
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15.04.2022 16:26 Ответить
В уголовном законодательстве подавляющего большинства государств мира факт коллаборационизма квалифицируется как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступление против своего государства, обычно трактуется как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 государственная измена
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15.04.2022 16:27 Ответить
******* его и не заморачиваться
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15.04.2022 16:28 Ответить
какой тварью конченой надо быть что бы желать этого кацапского зверомира
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15.04.2022 16:52 Ответить
"Інтєрєсно знать", звідки у 26-річного мешканця міста Сєверодонецьк, (джерело: ) інформація про "системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту"? Де воно працювало (служило), яку посаду обіймало?
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15.04.2022 17:34 Ответить
Чому б його просто не пристрілити після допиту ? Не розумію . Ми ж розуміємо, що це вже не людина , а виродок .
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15.04.2022 17:37 Ответить
У нас за массовые убийства дают от 20 до 15 лет?
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15.04.2022 18:00 Ответить
 
 