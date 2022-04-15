Начался опрос по переименованию 5 станций метро в Киеве. Каждый может предложить название

Киевский метрополитен начал публичный онлайн-опрос по переименованию 5 станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник метрополитена Виктор Брагинский.

"Недавно я предложил изменить названия 5 станций метрополитена - "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Эта инициатива нашла широкую поддержку. В соцсетях появилось много вариантов", - сказано в сообщении.

Сегодня начинается онлайн-опрос, который продлится до 15 мая 2022 года. Каждый желающий может предложить свое название. После этого предоставленные варианты будут проработаны и проведено постанционное голосование за окончательное название.

Чтобы предложить свой вариант, нужно заполнить онлайн-форму.

"Также свой вывод сделает профильная комиссия по переименованиям. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал", – рассказал Брагинский.

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"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация - это также работа, которую должны сделать. Поэтому благодарю за поддержку коллег, знаю, что она фактически во всех фракциях и продолжаем двигаться к победе вместе!", - отметил начальник метрополитена.