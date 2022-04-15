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Начался опрос по переименованию 5 станций метро в Киеве. Каждый может предложить название

метро,київ,арсенальна

Киевский метрополитен начал публичный онлайн-опрос по переименованию 5 станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник метрополитена Виктор Брагинский.

"Недавно я предложил изменить названия 5 станций метрополитена - "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Эта инициатива нашла широкую поддержку. В соцсетях появилось много вариантов", - сказано в сообщении.

Сегодня начинается онлайн-опрос, который продлится до 15 мая 2022 года. Каждый желающий может предложить свое название. После этого предоставленные варианты будут проработаны и проведено постанционное голосование за окончательное название.

Чтобы предложить свой вариант, нужно заполнить онлайн-форму.

"Также свой вывод сделает профильная комиссия по переименованиям. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал", – рассказал Брагинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С целью завершения процесса дерусификации в Киеве переименовали три железнодорожные станции и библиотеку

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация - это также работа, которую должны сделать. Поэтому благодарю за поддержку коллег, знаю, что она фактически во всех фракциях и продолжаем двигаться к победе вместе!", - отметил начальник метрополитена.

Автор: 

Киев (25513) Метрополитен (1014) опрос (2826) переименования (739)


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Топ комментарии
+20
Берестейську залишить, бо то є згадка про унію. Мінську - на Варшавську, Героїв Дніпра - на Героїв Маріуполя.
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15.04.2022 16:18
+18
льва толстого на Степана Бандери
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15.04.2022 16:18
+10
А що не так? Брест-Литовськ. Старовинне польське місто. До речі проспекту Пабьєди теж давно пора повернути історичну назву
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15.04.2022 16:18
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"Героїв Дніпра"? Дніпро - це українське місто і українська ріка. До чого тут московіти?
А Берестейська - це навряд ли на честь міста...скорійше унії.
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15.04.2022 16:12 Ответить
А що не так? Брест-Литовськ. Старовинне польське місто. До речі проспекту Пабьєди теж давно пора повернути історичну назву
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15.04.2022 16:18 Ответить
Берестейщина- етнічна українська земля, що була в складі Волинського князівства і королівства Русь, також частиною УНР аж поки 'сірожупарну' дивізію не видавили звідти поляки в 1919 році. Потім в 1939 році сралін з гітлером поділили Польщу але Берестейщину вирішили не віддавати українцям щоб не ризикувати стратегічною трасою на Варшаву. Тому віддали Берестейщину білорусам на асиміляцію- щоб було поменше буйних українських повстанців в майбутньому
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15.04.2022 16:25 Ответить
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15.04.2022 17:05 Ответить
Берестя - старе українське місто. пр "победи" смердить ще з моменту перейменуваня з Брест-Литовського пр-ту. "победа" над чим? над завшивленністю кота, собаки чи кацапа?
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15.04.2022 16:27 Ответить
От, власне проспекту треба повернути назву Брест-Литовського. А станції залишити назву Берестейської на честь одного з перших документів про асоціацію України з Європою - Берестейською Унією.
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15.04.2022 20:45 Ответить
Берестейська - 12-та станція Київського метрополітену. Розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями «Нивки» і «Шулявська». Відкрита 5 листопада 1971 року під назвою «Жовтнева». Нинішня назва - з 2 лютого 1993 року, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест».
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15.04.2022 16:20 Ответить
Ось тому і перейменувати що у складі білорашкі….
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15.04.2022 18:11 Ответить
Героїв Дніпра - 25-та станція Київського метрополітену. Кінцева станція Оболонсько-Теремківської лінії, розташована після станції «Мінська». Відкрита 6 листопада 1982 року. Названа за однойменною вулицею, що пов'язана с радянською армією.
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15.04.2022 16:21 Ответить
"Героїв Дніпра" так и оставить,скоро они появятся🇺🇦
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15.04.2022 16:31 Ответить
Мені теж саме за ці дві назви не зрозуміло.
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15.04.2022 16:47 Ответить
Наразі майже всі назви, що містять "героїв", є шануванням окупаційної радянської армії, або окупаційного радянського ладу.
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15.04.2022 17:18 Ответить
Героїв Крут
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15.04.2022 17:54 Ответить
дружбу народів - на ботанічний сад, льва товстого - на вічева
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15.04.2022 16:16 Ответить
Хто такий вічев? Віча у Києві були на Бабиному торжку, на Софійській площі, але аж ніяк на пл. Л. Толстого, яка з"явилася у ХІХ ст. До Ботсаду звідти йти півгодини, на відміну від ст. Університет, де ботсад (інший) поруч
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15.04.2022 16:31 Ответить
Станцію Площа Льва Толстого - перейменувати на імені Левка Лук'яненка!
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15.04.2022 17:02 Ответить
На Імені Добровольчих Батальонів!
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15.04.2022 21:12 Ответить
БАНДЕРІВСЬКА
ГЕРОІВ УПА
КРАІВКА
ІМ ВАРФОЛОМЕЯ
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15.04.2022 16:17 Ответить
Берестейську залишить, бо то є згадка про унію. Мінську - на Варшавську, Героїв Дніпра - на Героїв Маріуполя.
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15.04.2022 16:18 Ответить
А Варшавський масив - на Новомінський??!!
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15.04.2022 16:22 Ответить
іменно так
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15.04.2022 17:08 Ответить
льва толстого на Степана Бандери
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15.04.2022 16:18 Ответить
или Василия Рыбникова
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15.04.2022 17:47 Ответить
Берестейській повернуть історичну назву - жовтнева? Це ж по місцевості назва. Дружби народів - спочатку проспект треба. Але все це величезні гроші. Кожна табличка выд 1000 грн. Та роботи. Нема на що гроші витрачати? Спитайте ЗСУ вони скажуть куди. Чи багато вільного час? То теж що робити.
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15.04.2022 16:19 Ответить
Знущаетесь? Одразу видно не киянина. Жовтневу станцію назвали оскільки вона знаходилась у Жовтневому районі Києва. Приблизно в 2000 році Жовтневий район ліквідували, розділивши його територію між Шевченківським та Солом'янський районами
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15.04.2022 17:06 Ответить
Жовтневий повністю увійшов до складу Солом"янського разом з колишнім Залізничним. А до складу Шевченківського увійшов Радянський і частина Старокиївського (раніше Ленінського)
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15.04.2022 17:22 Ответить
Дуже цікаво подивитись на той кошторис, де табличка коштує 1000 грн
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15.04.2022 17:08 Ответить
Чернобаевская
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15.04.2022 16:20 Ответить
Героїв "Азова"
Маріупольська

Пл.Степана Бандери

Станція Елізавети ІІ

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15.04.2022 16:21 Ответить
Пл Бориса Джонсона!! Обов'язково.
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15.04.2022 17:31 Ответить
Особливо, ще з першіх років незалежності нудить від назви вул. "дружби народів", потім і ст. метро "дружби народів", що це за совдепо-окупаційна назва? наратив створений в мацкві щоб втовкти й вкрутити в незрілі макітри якусь"дружбу" з кацапами, її ніколи не існувало, не існує і не буде існувати... кацапи наш одвічний вороги, ненавидять нас за те, що ми Українці, що вкрали в нас назву і історію, вкрали наших людей, наші землі, вбили й виморили Голодоморами для приструнення й асиміляції з денаціоналізацією нас десятки міліонів, це "дружба" така, по кацапськи? нах. нам така дружба? З ворогом дружити - себе вбивати.
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15.04.2022 16:23 Ответить
Що за фігня, невже не має чим зайнятись!?
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15.04.2022 16:24 Ответить
"Привид Києва" і "Чорнобаївка" гарні назви станцій, ще й круті.
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15.04.2022 16:24 Ответить
станция "Привид Києва"??? да вы оригинал!
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15.04.2022 23:12 Ответить
Чорнобаївку теж не можна. Не той підтекст - на кшталт Чорнобиля.
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15.04.2022 23:43 Ответить
тупікову станцію назвіть ермаковскою
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15.04.2022 16:26 Ответить
ахаха,точняк,"ермака"💯🤞
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15.04.2022 16:28 Ответить
Ермак с мардовской - потрошитель, ермо - потроха. ПС. Мардюкизм дерьмо от ермо.
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15.04.2022 16:50 Ответить
За старими назвами- " Героїв Дніпра" -- " Дубки" , так звали цю місцевіч
70 років потому, за чисті озера. Район де " Мінська" звали --" Луг".
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15.04.2022 16:28 Ответить
Мне тоже нравятся старинные , НЕЙТРАЛЬНЫЕ названия , ни к чему не привязанные .
А то история постоянно меняется , новые герои , новые названия, а новые названия это лишние расходы для страны !!! Зачем ?
Вот «Дубки» мне очень нравится …
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15.04.2022 16:52 Ответить
Що значить "история постоянно меняется"? Думаєте, знов комуністи до влади прийдуть і примусять станції перейменовувати ?!
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15.04.2022 17:04 Ответить
"Героїв Дніпра"- на Стародубську.
Щоб кожен хто їде на кінцеву, пам'ятав що анексія Криму в 2014-му не була першою.
Спочатку була окупація і анексія Стародубщини в 1919 році- історичної частини Сіверської землі і колиски відомих старшинських і гетьманських родів часів гетьманщини
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15.04.2022 16:29 Ответить
"Дружби народів" - на "Наводничі" або "Наводницьку", за назвою місцевості, як і пропонувалося ще у 1990і. Все інше залишити
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15.04.2022 16:33 Ответить
станция метро Картофель вот это да.....
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15.04.2022 16:34 Ответить
Пропоную для назв станцій використати імена наших Великих князів, або гетьманів, або кошових. також доцільно увіковічити імена проводників нашого опору. Почайну(емоційна, невдала й невиразна назва, яка не несе в собі ніякого історично-виховного або позитивно-інформативного навантаження) також перейменувати відповідно прспекту на який виходить станція.
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15.04.2022 16:38 Ответить
А можна достроїти ще одну станцію, з якої не буде виходу і назвати з матюками?
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15.04.2022 16:42 Ответить
Что-нибудь на тему "Русского корабля пошедшего на Х**".
Мариупольская
Чернобаевка
Буча
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15.04.2022 16:48 Ответить
"Мінська" - "Парк "Наталка"
"Героїв Дніпра" - "Героїв Маріуполя"
"Берестейська" - "Рубежівська" (назва місцевості)
"Дружби народів" - "Чорна Гора" або "Чорногірська" (назва місцевості)
"Площа Льва Толстого" - "Караваївська" (історична назва площі, на яку станція виходить)
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15.04.2022 16:58 Ответить
Наблюдаю, что опять украинцев уводят от темы героизации нации и национальной идентичности
Зачем парк Наталка ? В честь жены Кличка ?

Может все таки Бандерівська лепше буде щоденне діяти на свідомість громадян ???
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15.04.2022 17:03 Ответить
"жена Клічка" тут ніяким боком
"Наталка" - це історична назва тамтешнього урочища, де зараз паркова зона
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15.04.2022 18:07 Ответить
Берестейська - це хутір Грушки.
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15.04.2022 18:42 Ответить
"Площа Льва Толстого" - "Караваївська" (історична назва площі, на яку станція виходить)
Не годиться! Є район Караваєві Дачі, і це зовсім не там!! (та й станція залізнична). Буде велика плутанина і незадоволення киян! Чого не Героїв УПА? або Добровольчих Батальйонів? А може Нескорений Маріуполь? А ще Захисників ДАП? А може імені когось із Героїв цієї війни, що подвиг звершили, голову за Україну поклавши?
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15.04.2022 21:30 Ответить
Караваев это киевский доктор до 1917года , а там была его дача.
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15.04.2022 23:08 Ответить
Льва Толстого на Бесарабську
Героїв Дніпра - залишити
Берестейську - залишити
Мінську на Вільнюську
Дружби Народів на Соборну
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15.04.2022 17:03 Ответить
оптЫмальный варЫант👏👏👏
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15.04.2022 17:14 Ответить
Це варіант на "відчепись". Пересіченому київському людові не зрозумілий термін "соборність".
До теперішньої М."л. толстого" від Бесарабки цілих два квартали, на ринок Бесарабка ніхто на метро не їздить, і ця станція ніяк до Бесарабки не відноситься. Є багато історичних постатей, української героїки, які чудово могли б пасувати до цеї центральної площі, та й очевидно, станції метро. Проспекту Перемоги повернути історичну назву Брест-Литовський.
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15.04.2022 23:54 Ответить
" Шашличную" обязательно ...
З.Ы. А шо там с деблокадой Мариуполя ?
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15.04.2022 17:16 Ответить
Наразі майже всі назви, що містять "героїв", є шануванням окупаційної радянської армії, або окупаційного радянського ладу.
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15.04.2022 17:22 Ответить
Хоч не Киянин, але 5 копійок вставлю. Одну треба назвати Чорнобаївка.
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15.04.2022 17:28 Ответить
Заповнив форму:

Героїв Дніпра - Північна (як вулиця поряд)

Мінська - Лугова (як вулиця поряд, да там і були луги)

Льва Толстого - Володимира Караваєва: на честь хірурга (1811-1892), його ім'ям до 1920 року були площа й вулиця (поки що - Л.Толстого)

Дружби Народів - Звіринецька (місцевість)

Берестейська - Грушки (хутор)
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15.04.2022 17:41 Ответить
Лев Толстой и рашисты не имеют не чего общего
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15.04.2022 17:47 Ответить
Все російське - каленим залізом випалюйте , разом з московськими попами . І так 30 років терпіли всю цю риганіну кацапську .
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15.04.2022 17:50 Ответить
Героев Днепра - Захисників Маріуполя (альтернатива: Героям слава),
Дружбы Народов - Слава Україні,
Льва Толстова - Lech Kaczyński,
Берестейская - Перемоги України,
Минская - Балтійська (альтернатива: Литовська или Dalia Grybauskaitė),
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15.04.2022 17:52 Ответить
В этом вопросе спешки не надо
Надо посмотреть местные названия и к ним привязать
Названия станций метро
А давать имя станции не связанной с местностью
Просто /опыт есть за 30 лет переименовуем уже
третий раз
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15.04.2022 18:13 Ответить
1. Борис Джонсон----он и Эрдоган с первых дней не боясь прямиком поддержали (когда сша германия франция колебались) и Борис Джонсон будет отлично
2. герои Мариопуля.
3. партизаны Сумы или Чернигова.
4. Нептун тоже заслуживает утопил флагман и по имени Москва.
5.варшава------ Польша это настоящие братья
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15.04.2022 18:13 Ответить
Берестейська - Варшавська або Краківськ
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15.04.2022 18:14 Ответить
Чим "берестейська" не подобається? Нема як гроші попилити?
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15.04.2022 18:29 Ответить
Як завжди безсоромно влада намагається відволікти увагу киян фіктивними проблемами від проблем реальних. На метро Либідська підземний перехід перекрили, а наземні не організували і люди вимушені перебігати дорогу перед транспортом, ризикуючи життям.
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15.04.2022 18:31 Ответить
предлагаю название-смерть русне!
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15.04.2022 18:42 Ответить
Это было бы разжигание национальной вражды.
Нас бы сразу нашлось кому обвинить и заклеймить.
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15.04.2022 20:26 Ответить
"Червоний хутір" - на "Імені Кіборгів".
Чого той хутір червоний ?
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15.04.2022 20:25 Ответить
Тут можливо. Але це історична назва цього кутка Києва.
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15.04.2022 21:17 Ответить
Героев Днепра - На "полку Азов"
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15.04.2022 21:27 Ответить
Дружба народов больше не нужна?
Орки Толстого начитались и давай убивать, грабить, мародёрить?
А что, украинцы были не герои Днепра?
Или Минск равен лукашенке.
лука сдохнет Минск и Беларусь жыве вечно.
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16.04.2022 04:38 Ответить
 
 