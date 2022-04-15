Начался опрос по переименованию 5 станций метро в Киеве. Каждый может предложить название
Киевский метрополитен начал публичный онлайн-опрос по переименованию 5 станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник метрополитена Виктор Брагинский.
"Недавно я предложил изменить названия 5 станций метрополитена - "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Эта инициатива нашла широкую поддержку. В соцсетях появилось много вариантов", - сказано в сообщении.
Сегодня начинается онлайн-опрос, который продлится до 15 мая 2022 года. Каждый желающий может предложить свое название. После этого предоставленные варианты будут проработаны и проведено постанционное голосование за окончательное название.
Чтобы предложить свой вариант, нужно заполнить онлайн-форму.
"Также свой вывод сделает профильная комиссия по переименованиям. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал", – рассказал Брагинский.
"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация - это также работа, которую должны сделать. Поэтому благодарю за поддержку коллег, знаю, что она фактически во всех фракциях и продолжаем двигаться к победе вместе!", - отметил начальник метрополитена.
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А Берестейська - це навряд ли на честь міста...скорійше унії.
ГЕРОІВ УПА
КРАІВКА
ІМ ВАРФОЛОМЕЯ
Маріупольська
Пл.Степана Бандери
Станція Елізавети ІІ
70 років потому, за чисті озера. Район де " Мінська" звали --" Луг".
А то история постоянно меняется , новые герои , новые названия, а новые названия это лишние расходы для страны !!! Зачем ?
Вот «Дубки» мне очень нравится …
Щоб кожен хто їде на кінцеву, пам'ятав що анексія Криму в 2014-му не була першою.
Спочатку була окупація і анексія Стародубщини в 1919 році- історичної частини Сіверської землі і колиски відомих старшинських і гетьманських родів часів гетьманщини
Мариупольская
Чернобаевка
Буча
"Героїв Дніпра" - "Героїв Маріуполя"
"Берестейська" - "Рубежівська" (назва місцевості)
"Дружби народів" - "Чорна Гора" або "Чорногірська" (назва місцевості)
"Площа Льва Толстого" - "Караваївська" (історична назва площі, на яку станція виходить)
Зачем парк Наталка ? В честь жены Кличка ?
Может все таки Бандерівська лепше буде щоденне діяти на свідомість громадян ???
"Наталка" - це історична назва тамтешнього урочища, де зараз паркова зона
Не годиться! Є район Караваєві Дачі, і це зовсім не там!! (та й станція залізнична). Буде велика плутанина і незадоволення киян! Чого не Героїв УПА? або Добровольчих Батальйонів? А може Нескорений Маріуполь? А ще Захисників ДАП? А може імені когось із Героїв цієї війни, що подвиг звершили, голову за Україну поклавши?
Героїв Дніпра - залишити
Берестейську - залишити
Мінську на Вільнюську
Дружби Народів на Соборну
До теперішньої М."л. толстого" від Бесарабки цілих два квартали, на ринок Бесарабка ніхто на метро не їздить, і ця станція ніяк до Бесарабки не відноситься. Є багато історичних постатей, української героїки, які чудово могли б пасувати до цеї центральної площі, та й очевидно, станції метро. Проспекту Перемоги повернути історичну назву Брест-Литовський.
З.Ы. А шо там с деблокадой Мариуполя ?
Героїв Дніпра - Північна (як вулиця поряд)
Мінська - Лугова (як вулиця поряд, да там і були луги)
Льва Толстого - Володимира Караваєва: на честь хірурга (1811-1892), його ім'ям до 1920 року були площа й вулиця (поки що - Л.Толстого)
Дружби Народів - Звіринецька (місцевість)
Берестейська - Грушки (хутор)
Дружбы Народов - Слава Україні,
Льва Толстова - Lech Kaczyński,
Берестейская - Перемоги України,
Минская - Балтійська (альтернатива: Литовська или Dalia Grybauskaitė),
Надо посмотреть местные названия и к ним привязать
Названия станций метро
А давать имя станции не связанной с местностью
Просто /опыт есть за 30 лет переименовуем уже
третий раз
2. герои Мариопуля.
3. партизаны Сумы или Чернигова.
4. Нептун тоже заслуживает утопил флагман и по имени Москва.
5.варшава------ Польша это настоящие братья
Нас бы сразу нашлось кому обвинить и заклеймить.
Чого той хутір червоний ?
Орки Толстого начитались и давай убивать, грабить, мародёрить?
А что, украинцы были не герои Днепра?
Или Минск равен лукашенке.
лука сдохнет Минск и Беларусь жыве вечно.