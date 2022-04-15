Российские оккупанты не смогли выполнить план принудительной мобилизации в ОРДЛО, - Минобороны

План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Однако эта задача не выполнена", - отметил Мотузяник.

Смотрите: Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка. ФОТОрепортаж

С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо военной подготовки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.

По его словам, представители проводимой рекрутингом армии РФ обещают привлекать "новобранцев" к задачам обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций.

"Впрочем, как показывает практика, такие мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Также именно их, как наименее ценный "ресурс", используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников", - сказал спикер Минобороны.