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Новости Война
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Российские оккупанты не смогли выполнить план принудительной мобилизации в ОРДЛО, - Минобороны

днр

План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Однако эта задача не выполнена", - отметил Мотузяник.

Смотрите: Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка. ФОТОрепортаж

С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо военной подготовки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.

По его словам, представители проводимой рекрутингом армии РФ обещают привлекать "новобранцев" к задачам обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций.

"Впрочем, как показывает практика, такие мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Также именно их, как наименее ценный "ресурс", используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников", - сказал спикер Минобороны.

мобилизация (2761) Мотузяник Александр (483) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+21
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15.04.2022 16:36
+19
А якби 8 років тому ці мужички погнали диркіна і іншу кацапську нечисть, зараз би жили в процвітаючому Донецьку.
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15.04.2022 16:33
+15
Рассія прийшла, путін памог, спас від біндєравцев, від нормального людського життя, а ви, неблагодарні, не хочете за нього відросток на плечах (там де у інших голова) класти. Ніпарядак! Всєм впірьод, всєм на фарш!
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15.04.2022 16:32
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Щось пішло не за планом? Йой!
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15.04.2022 16:27 Ответить
Плохо бегают работники военкоматов.
" Призывники" шустрее.
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15.04.2022 16:31 Ответить
Рассія прийшла, путін памог, спас від біндєравцев, від нормального людського життя, а ви, неблагодарні, не хочете за нього відросток на плечах (там де у інших голова) класти. Ніпарядак! Всєм впірьод, всєм на фарш!
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15.04.2022 16:32 Ответить
А якби 8 років тому ці мужички погнали диркіна і іншу кацапську нечисть, зараз би жили в процвітаючому Донецьку.
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15.04.2022 16:33 Ответить
Для того треба мати хоча б зачатки мозку.
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15.04.2022 16:39 Ответить
8 років тому багато хто з їх постив картинки про "могилизацию" українців.Хоча і не всі.Ті в основному вже здриснули в лаптестан.
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15.04.2022 17:15 Ответить
Ой. велика помилка. якщо ви так дуиаєте. Зайдіть на *однокласнікі*. стільки ненависті. жовчи. бруду не має навіть на російських сторінках. А там же сидять всі динири. 8 лєт бамбіожек. алєя діток і т.д. Прокльони на всю Україну.
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15.04.2022 17:32 Ответить
пошукайте на дні чорного моря- там 450 шлангів
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15.04.2022 16:34 Ответить
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15.04.2022 16:36 Ответить
А шо такоє???
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15.04.2022 16:36 Ответить
Ну що там, дирляндці, ви задоволені руцькім міром !? 😁
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15.04.2022 16:36 Ответить
В ОРДЛО проживає нація - ордлюк. Нація терпіл і гарматного м'яса.
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15.04.2022 16:38 Ответить
Не розумію, чому в 2014 р. не прийняли назву ОТСОС (Отдельные Территории С Особым Статусом), а назвали якимось ОРДЛО.
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15.04.2022 16:41 Ответить
Лохгандоны и даунбасяки.
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15.04.2022 16:42 Ответить
Що ********. Задоволені ******** узьким міром. Нікого з вас не шкода. Якщо вас забирають навіть у 65 років, значить здорові бугаї. Змогли б з'їхати з недорозвинутих територій. Але ж ні, благословляли кацапів. Тепер вже точно, хто попаде на передову, зустрінеться з біндеровцамі, і, можливо навіть з чорношкірими від природи. Але не перейматися, додому ви поїдете також чорненького кольору. Шашличками, так сказати.
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15.04.2022 16:39 Ответить
Чем больше их зароют, тем меньше придецца на мардовию выселять.
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15.04.2022 16:43 Ответить
Честно говоря, глубоко насрать на это пушечное мясо, но на них тратятся наши, далеко не безграничные боеприпасы. Поэтому хотелось бы понимать: "Не выполнили план мобилизации" это как? Планировали 26 000, а мобилизовали 25 000? Или 20 000? Или 10 000? Или 5 000? Это существенные цифры чтобы повлиять на ситуацию на фронте. Даже с учетом того что мясо пушечное ...
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15.04.2022 16:45 Ответить
Очко не залізне !
Жим-жим.....
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15.04.2022 16:49 Ответить
А там еще после 8 лет ежедневных бомбежек , использования хим и биолог оружия почти каждый день нами укр фашистами кто то остался?
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15.04.2022 16:51 Ответить
при Украине и на моря летали, и Лиги Чемпионов, и стоймость недвижимости была нехилая исходя из уровня доходов и т.д. А сейчас при лаптеногих приходится от военкоматовских гопников прятаться что б просто выжить. Ниче себе прогресс, расцвел кацапский Лугандон как и большинство Лаптестана.
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15.04.2022 16:51 Ответить
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15.04.2022 18:09 Ответить
 
 