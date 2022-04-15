"Стугна" и "Корсар" сохраняют центральное место в системе противотанковой обороны Украины, - совещание Пашинского и Коростелева
В офисе "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" состоялась рабочая встреча главы объединения Сергея Пашинского и генерального директора ГП ГККБ "Луч" Олега Коростелева.
Об этом сообщает пресс-служба "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины", информирует Цензор.НЕТ.
Стороны констатировали высокую боевую эффективность противотанковых и противокорабельных ракетных комплексов, производимых ДП ГККБ "Луч" в кооперации с отечественными государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.
Наличие современных отечественных средств поражения, уровень готовности и обученности подразделений сил обороны к их безотлагательному применению сыграли определяющую роль в отпоре и сдерживании широкомасштабной атаки Российской Федерации на территорию нашей страны в феврале 2022 года.
Сейчас даже при наличии в Украине различных иностранных аналогов противотанковых средств поражения комплексы ПТРК "Стугна", "Корсар" сохраняют свое центральное место в системе противотанковой обороны государства.
Успешные, уникальные по результативности удары ракет противокорабельного комплекса "Нептун", совершенные в неблагоприятных погодных условиях при активном радиоэлектронном противодействии, доказали миру высокую способность оружия украинского производства в боевом столкновении с новейшими образцами, созданными и содержащими советские и российские технологии производства оружия.
Стороны отметили необходимость дальнейшего динамичного развития оборонно-промышленного комплекса страны как одного из главных элементов военной и экономической безопасности государства.
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Хто порохобот? Я десь згадав Пороха? З чого такі висновки? Чому 3 рік президенства Зелі у вас перед очима все ще порох і як він вас "драв"? До психолога звернутись не бажаєте? І ще дуже цікаво з якої ви області.
Здано. Армія 240 тисяч. Відновлено значну частину ППО. ЗВР 29 млрд. долл. Почато ремонт доріг. Ріст економіки 20 кварталів підряд. І найголовніше, весь цей час ***** не планує повномасштабного нападу на Україну, хоча можливості були набагато сприятливіші у 2014-2015 роках.
Я не прихильник Пороха через відсутність реальних реформ судової гілки влади і прокуратури, але відкрито брехати просто через те що ти прихильник іншого політика не комільфо.
https://youtube.com/watch?v=lvhLz52WiNI
Но если коллектив сохранен -то можна быстро наладилить производство где нибудь в цетральной или западной украине.
В черкассах фотоприбор делает танковые прицелы ,думаю и часть оборудования подойдет
Як раз вони нам зараз більш потрібні, чим все вище перераховане!
Він зараз найбільший експердСказочнік, навіть 95-у підворотню переграє.
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz/status/1514649691807485957 20 год
С. Кривоніс, на ЄСПРЕСО, назвав арестовича "паяцем"!
Ковтай, люся..!
А як же з твердженням ""вийдіть на вулицю, спитайте кожного чи Пашинський злочинець? І кожен скаже "так""????
Реабілітації від цього актора не потрібно? Хіба?
Мабуть НІ. Вони ж не Штайнмаєр, які визнає свої помилки.
Ура, настало прозріння. На жаль, ціна цього прозріння дуже висока.............................
Їм все давно ясно. А де слова подяки за зброю отого з 95 кварталу? Воно прозріло, чи знову "ДАРОГИ СТРОИТЬ БУДЕМ"?
Контрагент ООР "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" зарегистрирована 04.09.2020 по юридическому адресу 01024, місто Київ, вул.Банкова, будинок 2. Руководителем организации является Пашинський Сергій Володимирович. На момент последнего обновления данных 14.04.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.
молодец Серега, создал, собрался и обсудил ...
Толья, да ты даже не понял о чем я написал
https://www.facebook.com/roman.shrike 18 hrs ·
шел по курсу, услышал хлопок, потерял остойчивость, очнулся - дно
Хлопці на вулиці війна ще не закінчилася!