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Новости Война
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Пашинский (756) Коростелев Олег (19) КБ Луч (19)

"Стугна" и "Корсар" сохраняют центральное место в системе противотанковой обороны Украины, - совещание Пашинского и Коростелева

нептун

В офисе "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" состоялась рабочая встреча главы объединения Сергея Пашинского и генерального директора ГП ГККБ "Луч" Олега Коростелева.

Об этом сообщает пресс-служба "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Стороны констатировали высокую боевую эффективность противотанковых и противокорабельных ракетных комплексов, производимых ДП ГККБ "Луч" в кооперации с отечественными государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Наличие современных отечественных средств поражения, уровень готовности и обученности подразделений сил обороны к их безотлагательному применению сыграли определяющую роль в отпоре и сдерживании широкомасштабной атаки Российской Федерации на территорию нашей страны в феврале 2022 года.

Сейчас даже при наличии в Украине различных иностранных аналогов противотанковых средств поражения комплексы ПТРК "Стугна", "Корсар" сохраняют свое центральное место в системе противотанковой обороны государства.

Смотрите: "Грузим. Передадим в Одессу. Там корабли стоят на рейде. Ну, чтобы хоть пару штук...", - житомирские волонтеры 3 марта вывезли из КБ "Луч" боеприпасы к РК "Нептун". ВИДЕО

Успешные, уникальные по результативности удары ракет противокорабельного комплекса "Нептун", совершенные в неблагоприятных погодных условиях при активном радиоэлектронном противодействии, доказали миру высокую способность оружия украинского производства в боевом столкновении с новейшими образцами, созданными и содержащими советские и российские технологии производства оружия.

Стороны отметили необходимость дальнейшего динамичного развития оборонно-промышленного комплекса страны как одного из главных элементов военной и экономической безопасности государства.

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Топ комментарии
+50
Та як же так, зеля тепер не зможе дороги будувати((
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15.04.2022 16:34
+33
?????????????????????????????
Хто порохобот? Я десь згадав Пороха? З чого такі висновки? Чому 3 рік президенства Зелі у вас перед очима все ще порох і як він вас "драв"? До психолога звернутись не бажаєте? І ще дуже цікаво з якої ви області.
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15.04.2022 16:45
+30
Дбр скоро прибіжить "на обговорення" з обшуками.
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15.04.2022 16:37
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Та як же так, зеля тепер не зможе дороги будувати((
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15.04.2022 16:34 Ответить
Дивно. Одного звинувачують в тому, що він дороги будував, а папєрєдніка - що він їх постійно урочисто відкривав
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15.04.2022 16:39 Ответить
Неговори, задрали ці порохоботи, ну не буде слідуючим президентом Порошенко, небуде, може і Зеленський не буде, але і Порошенко також небуде!
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15.04.2022 16:40 Ответить
?????????????????????????????
Хто порохобот? Я десь згадав Пороха? З чого такі висновки? Чому 3 рік президенства Зелі у вас перед очима все ще порох і як він вас "драв"? До психолога звернутись не бажаєте? І ще дуже цікаво з якої ви області.
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15.04.2022 16:45 Ответить
З Бєлгородської! Це там ********. Маю на увазі - мізки.
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15.04.2022 16:55 Ответить
З ху є лгородської!
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15.04.2022 17:28 Ответить
все зрозуміло)
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15.04.2022 17:54 Ответить
За брехню йдеш туди
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15.04.2022 17:50 Ответить
"а чому,зеля, а чому зеля" - це риторика громадянина країни в якій цей зеля президент. Чи з кого я маю робити "спрос" за тупорилі вчинки влади? Я щось зовсім не зрозумів ваш коментар. Ви явно втратили логічну цепочку того що відбувається. НЕ достойно себе вести він просто не має права як президент воюючої країни. Ваша планка хорошого керівника закінчується на факті того що він не втік? Тоді все дуже і дуже печально. На рахунок ракетних програм я вас проігнорую тому що ви явно не цікавились питанням. І не за 5 років а трошки більше 3.
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15.04.2022 17:52 Ответить
Порошенко армію і економіку з нуля відбудовував. І програми ракетні він започаткував і провів випробування. Нащо зєля закрив фінансування цих програм?
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15.04.2022 18:19 Ответить
Не нравится президент и власть? чемодан вокзал росися там все стабильно
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15.04.2022 19:21 Ответить
Не з дієсловами пишеться окремо. Задрали порохоботи? А "нужно просто перестать стрелять" не задрало? Порох вирулив у набагато складнішій ситуації.
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15.04.2022 16:46 Ответить
Складнішої ситуації при пороху не було, а ту яка була вирулив мінськами
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15.04.2022 16:52 Ответить
Так нехрен было доводить до такой херни своим бездействием и повальным воровством у Армии...зелупа должна висеть и будет висеть .
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15.04.2022 16:57 Ответить
была в 17 тбр вовкина родина отказников в 2 тыс было ну вот так как то
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15.04.2022 16:58 Ответить
Неправда. У Пороза у 2014-му армії не було. Еа всю країну - 14 тисяч боєздатного війська, з яких лише 5 тисяч були готові до складних операцій вже.
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15.04.2022 16:58 Ответить
Якби не мінські нічого зараз не було б, пора зрозуміти що з мінськими домовленостями ми виграли час підготували, навчили та озброїли армію. І ситуація дійсно була набагато важча ні армії, ні зброї армія більше походила на партизанів.
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15.04.2022 17:00 Ответить
Прийнято. Боєготової армії на 2014 рік було десь близько 16 тисяч, близько половини населення або зневірені, або вата. ЗВР практично нуль, на рахунках казначейства 200000, розрив виробничих ланцюжків, просадка економіки внаслідок цього на 10%.

Здано. Армія 240 тисяч. Відновлено значну частину ППО. ЗВР 29 млрд. долл. Почато ремонт доріг. Ріст економіки 20 кварталів підряд. І найголовніше, весь цей час ***** не планує повномасштабного нападу на Україну, хоча можливості були набагато сприятливіші у 2014-2015 роках.

Я не прихильник Пороха через відсутність реальних реформ судової гілки влади і прокуратури, але відкрито брехати просто через те що ти прихильник іншого політика не комільфо.
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15.04.2022 17:00 Ответить
порошенко понятно не идеал к нему есть вопросы - но как можна было поменять его на такое днище как сейчас - какие же люди у нас недалекие...
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15.04.2022 22:25 Ответить
Послухайте тільки чого нем коштувала ця перемога!
https://youtube.com/watch?v=lvhLz52WiNI
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15.04.2022 20:50 Ответить
Откуда такая уверенность? Никогда не говори никогда. Ты знаешь, как жители юга и юго-востока, после сдачи зеленским всего этого, говорят о политическом руководстве - Если, после нашей победы, этот политик приедет в эти области, то его просто порвут - люди с голыми руками и флагом Украины ходили на танки и автоматы.
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15.04.2022 16:59 Ответить
Причём здесь порох а ? Включите мозг хоть на минуту. Мне пох и порох и зе и любые другие , если работают не на Украину. Если бы в 2019 году команда зе , я не говорю ,что лично он, не тормознули выпуск нептунов то за два с половиной года могли сделать ещё два три дивизиона и этого хватило бы закрыть море и Азовское тоже и возможно Мариуполь уцылел да и все города на побережье . Сколько времени говорили перестаньте делать дороги , у нас война , всё для армии , по этим дорогам пойдут парашенские танки , а в ответ упертые ишаки - дороги, дороги и где эти дороги? в анусе, сколько бабла закопали , да и сперли. А Вагнеровцы ? Вопросов очень много и я хочу получить ответы. Я перед Зеленским снимаю шляпу , стану на колено и протру его туфли , как Берлускони Шевченко. Но за все хомуты должен кто-то ответить. Обратили внимание , что первые две недели ермака не было не видно и не слышно и Зе был свежий, резкий просто отличный, проявляется ермак и началось - переговоры , 15 лет на переговоры по Крыму и тд. и тп. У нас есть шанс при поддержке партнёров вернуть всё , что захватила раша.
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15.04.2022 18:36 Ответить
Цікава історія сталась сьогодні зі мною, 4 переселенця молодого віку які втікли з Києва і Харкова в Івано-Франківськ сьогодні мені предявили чому я не на фронті а відсиджуюсь на заході України. Так, це були виборці зелі які з піною в роті його захищали. На пропозицію стати 1 на 1 яку вони ж самі запропунували я погодився після чого мені сказали "навіщо" і слились. Скажіть будь ласка у вас на сході роздають 1 мозг на 100 людей?
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15.04.2022 16:40 Ответить
Цілковита підтримка Пороха була хіба що у Львові, тому логічного зв'язку між двома фактами нема. За зелю голосували по всій Україні і це не пов'язано ні з мовою ні з готовністю іти воювати. Не ототожнюйте. Мені більше не зрозуміло коли ті самі закиди робить україномовний западенець, який голосував за зелю і ще розповідає за "стабільність" часів яника, слухаючи російську попсу
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15.04.2022 16:47 Ответить
Я згідний з усім що ви написали. Я описав те що сьогодні сталося зі мною і частенько стається зі знайомими, друзями і родичами по Франківській області. Вимальовується картина за яку мені стає соромно. Буквально декілька днів назад група біженців в мому місті гостилася в кафе-ресторані і голосно з наглістю обговорювали тему яка почалася зі слів одного з них - "здесь одни ****** бандеры" Вибачте але про це потрібно говорити.
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15.04.2022 16:54 Ответить
За їм подібних, дійсно, соромно. В гостях так себе поводити не гідно
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15.04.2022 16:57 Ответить
Бейте им *****!
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15.04.2022 16:59 Ответить
к нам на перевоспитание по полигону побегают потягают снаряды к орудиям получат лящей за про любы- поймут надеюсь
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15.04.2022 17:08 Ответить
зачем так врать провокатор?
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15.04.2022 22:34 Ответить
Дбр скоро прибіжить "на обговорення" з обшуками.
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15.04.2022 16:37 Ответить
Це у виликій кількості потрібно вже вчора!!!!
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15.04.2022 16:39 Ответить
Головне в ЗМІ оголосіть, де і коли або з ДБР запросіть, zрадників щоб було як з КБ,, Луч" де виробляли" Стугну"...
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15.04.2022 16:40 Ответить
Тільки оптику де тепер взяти для ПТРК- її або купували в Білосрусі, або виробляли в Ізюмі, який окуповано
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15.04.2022 16:42 Ответить
А на київському "Арсеналі"? Чи там її вже не випускають?
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15.04.2022 16:58 Ответить
Оптику на стугну-скиф покупали в последнее время у турок ,и часть делали в изюме.
Но если коллектив сохранен -то можна быстро наладилить производство где нибудь в цетральной или западной украине.
В черкассах фотоприбор делает танковые прицелы ,думаю и часть оборудования подойдет
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15.04.2022 17:01 Ответить
А що там з "Грім-2"?
Як раз вони нам зараз більш потрібні, чим все вище перераховане!
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15.04.2022 16:43 Ответить
Я думаю, рашисти вже знищили те підприємство, яке мало виготовляти ці ракети. татаров, портнов та інші поважні персони зе-команди вже давно скинули координати на лубянку.
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15.04.2022 16:51 Ответить
Павлоградський який ракетне паливо забезпечував, примусили майже зупинити роботу ще до початку активної фази- так само як і з КБ Луч яке ще в січні переходило на одноденний робочий день через відсутність замовлень
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15.04.2022 16:56 Ответить
там проблема в топливе оно готовится 1 год но зато безопасное в отличии от гептила и прочих хим реактивов у дрысни
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15.04.2022 17:09 Ответить
Ща призначать "батьком "Нептуна" - ЛюсюАрестовича.
Він зараз найбільший експердСказочнік, навіть 95-у підворотню переграє.
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15.04.2022 16:43 Ответить
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz @QrPtJwN4af81Tbz

https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz/status/1514649691807485957 20 год

С. Кривоніс, на ЄСПРЕСО, назвав арестовича "паяцем"!

Ковтай, люся..!
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15.04.2022 16:57 Ответить
Це він ще дуже делікатно висловився, стосовно цього папуаса.
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15.04.2022 17:41 Ответить
о уже не паяц -там кацапы видео показали люси и ее любовника в номере гостиницы
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15.04.2022 22:36 Ответить
Пашинського реабілітували?

А як же з твердженням ""вийдіть на вулицю, спитайте кожного чи Пашинський злочинець? І кожен скаже "так""????
Реабілітації від цього актора не потрібно? Хіба?
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15.04.2022 16:45 Ответить
после войны нужно спросить у жителей Мариуполя и Харькова кто такой зеленский?
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15.04.2022 22:37 Ответить
Як казав один найвеличніший довпойоп напочатку лютого цього року: якщо ми збільшимо фінансування армії, то не зможемо будувати дороги.
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15.04.2022 16:49 Ответить
оставлю для памяти

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15.04.2022 19:56 Ответить
не прошло и 50 дней войны...
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15.04.2022 16:52 Ответить
ДРГ "ДБР" та її хазяї не збираються вибачатись перед Пашинським?
Мабуть НІ. Вони ж не Штайнмаєр, які визнає свої помилки.
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15.04.2022 16:54 Ответить
Я б не став поспішати ідеалізувати Пашинського.
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15.04.2022 17:27 Ответить
нужно таких как пашинский менять на более достойных а не на тех иуд кто сейчас ..
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15.04.2022 22:38 Ответить
Конченые зедегенераты,если бы не вы ,то жертв было сейчас в тысячи меньше...
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15.04.2022 16:55 Ответить
Очень надеюсь, что после некоторых ночных событий с производством Нептуна все ОК будет
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15.04.2022 16:55 Ответить
"Сторони відзначили необхідність подальшого динамічного розвитку оборонно-промислового комплексу країни, як одного з головних елементів воєнної та економічної безпеки держави."

Ура, настало прозріння. На жаль, ціна цього прозріння дуже висока.............................
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15.04.2022 16:55 Ответить
могу сказать ,что в нынешних событиях (как бы не больно это говорить теперь ) есть и позитив для ВПК Украины -по крайней мере теперь никто на западе не будет вставлять палки в колеса по поставкам высокотехнологического оборудования и комплектующих ,как было до сих пор
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15.04.2022 17:05 Ответить
Уважно прочитай,хто і що сказав... Ці сторони - голова "Національної асоціації оборонної промисловості України" Пашинській і генеральний директор ДП ДККБ "Луч" Олег Коростельов.
Їм все давно ясно. А де слова подяки за зброю отого з 95 кварталу? Воно прозріло, чи знову "ДАРОГИ СТРОИТЬ БУДЕМ"?
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15.04.2022 17:48 Ответить
ты видел в Польше какие хари отьели слуги из 95-го квартала это мы еще Юзика давно не видели
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15.04.2022 22:41 Ответить
хотите Коростелва с Пашинским обидеть? Так лучше, чем у зеленского всё равно не получится...
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15.04.2022 19:59 Ответить
ТІЛЬКИ???
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15.04.2022 16:59 Ответить
офіс "Національної асоціації оборонної промисловості України" - о как, а что это?

Контрагент ООР "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" зарегистрирована 04.09.2020 по юридическому адресу 01024, місто Київ, вул.Банкова, будинок 2. Руководителем организации является Пашинський Сергій Володимирович. На момент последнего обновления данных 14.04.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

молодец Серега, создал, собрался и обсудил ...
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15.04.2022 17:03 Ответить
Не пхайся кацапе не у свою справу!
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15.04.2022 17:30 Ответить
порохобот, не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
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15.04.2022 17:35 Ответить
В офісі "Національної асоціації оборонної промисловості України" відбулася робоча зустріч голови об'єднання Сергія Пашинського і генерального директора ДП ДККБ "Луч" Олег Коростельова. Джерело:
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15.04.2022 17:51 Ответить
Николай М раскрьіл зраду.
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15.04.2022 17:53 Ответить
зраду? где?
Толья, да ты даже не понял о чем я написал
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15.04.2022 18:10 Ответить
Знов не дадуть грошей і нічого не буде
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15.04.2022 17:03 Ответить
В 2020 и в 2021 годах в бюджете не было заложено ни одного дивизиона Нептунов. В 2021 году не было заказано ни одного комплекса Стугна и Корсар. Во, ***, подготовка к войне у политического руководителя Украины кв95.
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15.04.2022 17:06 Ответить
БОЮСЬ ЩОБ ЛІДОР НЕ ВЗЯВ ПІД "ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ"... О ТОДІ ВСЕ ПРОПАЛО
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15.04.2022 17:07 Ответить
А як же зільоні дебіли Вам це дозволять? Це ж не на дорогах гроші відмивати...
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15.04.2022 17:29 Ответить
Не пройшло й три роки! Але який великий крок від "просто пєрєстать стрєлять", і якою неймовірною ціною!
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15.04.2022 17:51 Ответить
Та кидайте усе. Нумо дороги робити.
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15.04.2022 17:52 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZUynJw2EN3SuDWCqHm1KlT4OU1jK5Yh-Xh7h6cpoHcm9pDiv12oAOTqJPlJLyawFnkIbaFbJPD_8FLctjeHUaDg7eQesrWw1J1NZKjzK2WIbwFKms3FdfIVvxVyDiEYud8&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 18 hrs ·



шел по курсу, услышал хлопок, потерял остойчивость, очнулся - дно
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15.04.2022 18:09 Ответить
Срач! Срач! Срач!
Хлопці на вулиці війна ще не закінчилася!
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15.04.2022 18:09 Ответить
Потрібні і ракети і дороги (щоб швидко доставляти ракети куди треба).
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15.04.2022 18:10 Ответить
 
 