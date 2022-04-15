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Украинцы в Берлине потребовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой. ВИДЕО

протест,берлін,овсяннікова

Украинцы в Берлине потребовали от немецкого издания Die Welt отказаться от сотрудничества с Мариной Овсянниковой, экс-работницей российского Первого канала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Несколько сот украинских активистов в Берлине потребовали от медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского пропагандистского Первого канала.

Видео акции протеста перед зданием медиагруппы опубликовало Deutsche Welle.

"Колишніх пропагандистів не існує": Українці у Берліні вимагали від німецького видання Die Welt відмовитися від співпраці з Мариною Овсянніковою, експрацівницею російського Першого каналу. pic.twitter.com/11kp7JqA4S

— DW українською (@dw_ukrainian) April 15, 2022

Решение о трудоустройстве Овсянниковой медиаконцерн Axel Springer обнародовал 11 апреля. Активисты возмущены, что она будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине после того, как много лет распространяла пропагандистские материалы.

В знак протеста участники акции завязали руки и заклеили роты. Среди лозунгов раздавалось: "Пропаганда убивает", "Овсянникову - прочь".

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К активистам вышли представители медиагруппы, чтобы прокомментировать свое решение. Они заявили, что не будут отворачиваться от этой женщины, поскольку она "на правильной стороне" истории.

В знак протеста активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за дальнейшего распространения российской пропаганды.

Автор: 

Берлин (225) пропаганда (3675) протест (5857)


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Топ комментарии
+35
все правильно, бо ця Овсяннікова є рашистською підставною, що в хитрий спосіб пробралася в європейський ЗМІ
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15.04.2022 16:37
+26
Интересный случай с это русиш шлюхой с первого парашного. Кто то верит, что вот так, моральное ****** овсяникова, 20 лет выпускающая в эфир вранье, вдруг прозрела и вышла с плакатом что типа вас обманывают? Тем более, что в Параше НЕТ ПРЯМОГО ЭФИРА И ВСЁ В ЗАПИСИ. И её бы просто вырезали из записи. Овсянка это засылка фсб в ЕС своих уродов которые теперь, как она, смердят там о страданиях простых русских говноедов.
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15.04.2022 16:43
+20
Немцы - они ведь как дети. Верят всякой сволочи, а от правды отворачиваются, боятся её.
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15.04.2022 16:38
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Saslanyj kosachok, a nimzi jak sawzdy wirjat.
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15.04.2022 16:36 Ответить
все правильно, бо ця Овсяннікова є рашистською підставною, що в хитрий спосіб пробралася в європейський ЗМІ
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15.04.2022 16:37 Ответить
як і Кац, і інші типу ''ліберали''.
Та сіськата шлюха на каналі Навального в кожному відео бідкається, для чого вмирають кацапські солдати, а на українців їм всім пох.
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15.04.2022 16:58 Ответить
Кац рупором кремля никогда не был. У него западный взгляд на мир.
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15.04.2022 18:57 Ответить
Немцы - они ведь как дети. Верят всякой сволочи, а от правды отворачиваются, боятся её.
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15.04.2022 16:38 Ответить
не тільки німці, тільки країни що були під совком, знають правду!
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15.04.2022 16:40 Ответить
Нiмцi як одразу пiсля вiйни, так i зараз не розумiють, чому їх звинувачують у геноцидi та розв'язаннi Другої Свiтової Вiйни.
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15.04.2022 16:50 Ответить
Интересный случай с это русиш шлюхой с первого парашного. Кто то верит, что вот так, моральное ****** овсяникова, 20 лет выпускающая в эфир вранье, вдруг прозрела и вышла с плакатом что типа вас обманывают? Тем более, что в Параше НЕТ ПРЯМОГО ЭФИРА И ВСЁ В ЗАПИСИ. И её бы просто вырезали из записи. Овсянка это засылка фсб в ЕС своих уродов которые теперь, как она, смердят там о страданиях простых русских говноедов.
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15.04.2022 16:43 Ответить
там навіть Тихановська, не просто журналюха, а типу лідер опозиції бульборусі, те ж починає крякати, про переговори за участю білорусі і тд. і от миттєво згадується що ту Тіхановську лукашенко особисто в перший же день протестів випустив з країни... оттакі там *опозиціонери*, а сьогодні там навальний-карнавальний транслює що краще б йому бабла дали ніж джавеліни Україні... НЕМА в білорусі і рашці *хороших*, всі притомні білоруси або воюють за ЗСУ, чи сидять як активісти в тюрьмі, інші або зашугані, я навіть не вірю що рейкова війна реально, скоріш лукашенко як вуз на пательні звивається, перед Європою виправдатись намагається
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15.04.2022 16:49 Ответить
Тихановская, как и абсолютное большинство беларусов, изначально под некоторым влиянием российской пропаганды. Они действительно хотят убрать бацьку, но в голове вшита скрепа "только никаких революций" из-за пропагандисткого лозунга "иначе будете жить так же плохо, как украинцы". Поэтому 2 года назад во время акций протеста против незаконности результатов выборов каждой второй её фразой было "мы против насильственной смены власти", и беларусы это повторяли. А диктаторов по-иному не убрать. Бацька пересидел активную стадию протестов, когда запал несколько поутих, выпустил силовиков, и те "навели порядок". И сейчас ничего не изменилось, она наивно верит в возможность разрешения войны исключительно посредством переговоров. Как Зеля на момент вступления в президентскую должность твердил, что происходящее на Донбассе можно разрешить посредством его переговоров с Путиным...
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15.04.2022 17:04 Ответить
Зю і досі вважає, що домовиться с путіним, дайте тільки зустрітися.
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15.04.2022 18:22 Ответить
тихановская кремлевская консерва она слила протесты в Беларуси а ее муж фанат путина
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15.04.2022 18:41 Ответить
Написав про цей випадок. Якщо цікаво, почитайте.
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15.04.2022 20:49 Ответить
Она первым делом побежала плакаться в Европу, что россияне вне политики и нужно срочно снять санкции.
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16.04.2022 09:22 Ответить
Вона там під охороною? Дайте по голові, кульок на голову і затяжку на шию... Вона ж десь живе, десь харчується, десь пересувається містом а це означає що врятуватися від праведного гніву не може. Приречена ****.
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15.04.2022 16:47 Ответить
Є аксіома, що Овсянікова - *****, русня- підараси.
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15.04.2022 16:48 Ответить
Завтра путлер покается и немчура и его на работу возьмёт потому что тот "на правильной стороне истории".
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15.04.2022 16:49 Ответить
Нужно, чтоб кто-то из наших политиков, чьи выступления смотрят на Западе, разъяснил устроенный ею цирк, хотя, немецкие телевизионщики должны сами это понимать.
А всё довольно просто, новости никогда не транслируются on-line, есть хотя бы несколько секунд задержки. Была бы это не согласованная акция, упели бы в эфир пустить какую-нибудь картинку + за подобную акцию она получила просто какой-то фуфлоштраф, другие за меньшее отгребают гораздо сильнее...
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15.04.2022 16:49 Ответить
Якщо вона така "прозрівша" то нехай їде жити до України, я їй заняття знайду
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15.04.2022 16:54 Ответить
Хороших кацапів не буває.
Консерва Кац теж вскрився недавно - розказує всім, що кацапи не винні, це всьо путін.
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15.04.2022 16:55 Ответить
Та ***** обдурила всіх і швидко перебігла на краще місце. Знає як людей на хайпі ловити.
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15.04.2022 17:05 Ответить
Вона обдурила лише тих, хто хотів бути обдуреним. В мережі є кліп з нередагованим оригінальним звуком студії, на якому чутно, як її спрямовують стати ліворуч, щоби напис було видно. Тоді як сама вона опинилась в кадрі позаду ведучої. На додачу, трансляція в ефір на ~30-40 секунд відстає від з'йомки, за виключенням деяких токшоу із зворотнім зв'язком. Це роблять саме для уникнення подібних інцедентів, щоби був час перемкнути картинку. І оператори по всьому світу про це знають.
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15.04.2022 17:36 Ответить
Я вже писала тут, що після того, як рашка втратила на Заході великі можливості транслювання своєї пропаганди через канал RT тощо, тактика дещо змінилась - зараз рашка починає вкорінювати своїх агентів в саме тіло західних демократичних ЗМІ. І овсяннікова - "перша ластівка". Треба не втрачати пільність, бо цей процес може ширитись.
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15.04.2022 17:06 Ответить
Die Welt - це не західне демократиче ЗМІ, а фiлiал RT.
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15.04.2022 17:18 Ответить
Эта ***** совершала преступление 20 лет.Пусть сначала отсидит своё,а уже потом раскаивается и осуждает русский фашизм
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15.04.2022 17:39 Ответить
ну и зря. человек вовремя стал на сторону света в самые мрачные времена.
а про консерву фсб - брехня.
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16.04.2022 04:34 Ответить
 
 