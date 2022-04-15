Украинцы в Берлине потребовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой. ВИДЕО
Украинцы в Берлине потребовали от немецкого издания Die Welt отказаться от сотрудничества с Мариной Овсянниковой, экс-работницей российского Первого канала.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Несколько сот украинских активистов в Берлине потребовали от медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского пропагандистского Первого канала.
Видео акции протеста перед зданием медиагруппы опубликовало Deutsche Welle.
"Колишніх пропагандистів не існує": Українці у Берліні вимагали від німецького видання Die Welt відмовитися від співпраці з Мариною Овсянніковою, експрацівницею російського Першого каналу. pic.twitter.com/11kp7JqA4S— DW українською (@dw_ukrainian) April 15, 2022
Решение о трудоустройстве Овсянниковой медиаконцерн Axel Springer обнародовал 11 апреля. Активисты возмущены, что она будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине после того, как много лет распространяла пропагандистские материалы.
В знак протеста участники акции завязали руки и заклеили роты. Среди лозунгов раздавалось: "Пропаганда убивает", "Овсянникову - прочь".
К активистам вышли представители медиагруппы, чтобы прокомментировать свое решение. Они заявили, что не будут отворачиваться от этой женщины, поскольку она "на правильной стороне" истории.
В знак протеста активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за дальнейшего распространения российской пропаганды.
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Та сіськата шлюха на каналі Навального в кожному відео бідкається, для чого вмирають кацапські солдати, а на українців їм всім пох.
А всё довольно просто, новости никогда не транслируются on-line, есть хотя бы несколько секунд задержки. Была бы это не согласованная акция, упели бы в эфир пустить какую-нибудь картинку + за подобную акцию она получила просто какой-то фуфлоштраф, другие за меньшее отгребают гораздо сильнее...
Консерва Кац теж вскрився недавно - розказує всім, що кацапи не винні, це всьо путін.
а про консерву фсб - брехня.