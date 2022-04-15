Мэры Купянска и Балаклеи после сдачи городов оккупантам бежали в Россию. Местное население категорически настроено против РФ, - Синегубов

Городской голова Купянска Харьковской области после сдачи города врагу бежал в Россию.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея, там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов", - сказал Синегубов.

Он отметил, что в Волчанске, также временно захвачен, оккупанты пытались создать видимость поддержки со стороны населения.

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"В Волчанске они пытались поднимать российский флаг, создавать псевдоистории о поддержке российского вторжения. Однако им это не удалось. Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ", – сказал глава ОВА.

Кроме того, по словам Синегубова, в захваченный поселок Липцы под Харьковом войска РФ привезли своего "руководителя", местного, который в течение последних двух лет проживал на территории РФ.

"Оккупанты пытались там установить какой-то свой порядок, однако никаких шагов по поддержке "русского мира" и тому подобное, по нашей информации, они не делали. Им, собственно говоря, этот населенный пункт нужен исключительно как место дислокации для атаки на город Харьков",- отметил руководитель ОВА.