Мэры Купянска и Балаклеи после сдачи городов оккупантам бежали в Россию. Местное население категорически настроено против РФ, - Синегубов
Городской голова Купянска Харьковской области после сдачи города врагу бежал в Россию.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея, там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов", - сказал Синегубов.
Он отметил, что в Волчанске, также временно захвачен, оккупанты пытались создать видимость поддержки со стороны населения.
"В Волчанске они пытались поднимать российский флаг, создавать псевдоистории о поддержке российского вторжения. Однако им это не удалось. Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ", – сказал глава ОВА.
Кроме того, по словам Синегубова, в захваченный поселок Липцы под Харьковом войска РФ привезли своего "руководителя", местного, который в течение последних двух лет проживал на территории РФ.
"Оккупанты пытались там установить какой-то свой порядок, однако никаких шагов по поддержке "русского мира" и тому подобное, по нашей информации, они не делали. Им, собственно говоря, этот населенный пункт нужен исключительно как место дислокации для атаки на город Харьков",- отметил руководитель ОВА.
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Правоохоронці затримали представника проросійської партії ОПЗЖ, мера Куп'янська Геннадія Мацегору, якому оголошена https://tsn.ua/********/ogolosheno-pidozru-v-derzhzradi-merovi-kup-yanska-yakiy-zdav-misto-okupantam-1992217.html підозра в державній зраді за "здачу" міста російським окупантам.
Про це повідомляє https://u24.ua/ "Україна 24".
Имхо лучше поддерживать население, людей, если их бросить будет хаос.
Другое дело что есть мразота которая патриотов целенаправленно сдаёт, таких да, щадить нельзя.
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
У першу чергу про кацапського бандита мера адєсси, та жукодрочера мера Харькова. Також не завадило б ретельно перевірити мерів таких швидкозданих міст як Мелітополь, Херсон тощо
ри зрадники? З чого ви вирішили, що вони зрадники? Це розвідники, консерви маскальські які виконали завдання і пішли до господаря свого.