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Новости Война
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Мэры Купянска и Балаклеи после сдачи городов оккупантам бежали в Россию. Местное население категорически настроено против РФ, - Синегубов

синєгубов

Городской голова Купянска Харьковской области после сдачи города врагу бежал в Россию.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея, там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов", - сказал Синегубов.

Он отметил, что в Волчанске, также временно захвачен, оккупанты пытались создать видимость поддержки со стороны населения.

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"В Волчанске они пытались поднимать российский флаг, создавать псевдоистории о поддержке российского вторжения. Однако им это не удалось. Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ", – сказал глава ОВА.

Кроме того, по словам Синегубова, в захваченный поселок Липцы под Харьковом войска РФ привезли своего "руководителя", местного, который в течение последних двух лет проживал на территории РФ.

"Оккупанты пытались там установить какой-то свой порядок, однако никаких шагов по поддержке "русского мира" и тому подобное, по нашей информации, они не делали. Им, собственно говоря, этот населенный пункт нужен исключительно как место дислокации для атаки на город Харьков",- отметил руководитель ОВА.

оккупация (10135) Харьковщина (5577) Балаклея (260) Синегубов Олег (559) Купянск (628)


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Топ комментарии
+9
Не вчили історію мери. Не знають, що зрадники не потрібні нікому: ні зрадженим, ні тим, для кого зраджували. Людське життя у них скінчилося. Тепер тільки страх та митарство. І смерть.
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15.04.2022 16:45
+8
Не переживайте, з Зе-торчками вони ще всі повернуться, як штепа.
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15.04.2022 16:50
+2
МЕРА КУПЯНСЬКА ПІСЛЯ ЗРАДИ ОДРАЗУ Ж АРЕШТУВАЛИ-І ЦЕ НАВІТЬ ПО ЗОМБОЯЩИКУ ПОКАЗУВАЛИ. ЯКИМ ЧИНОМ ВОНО ВТЕКЛО ДО РАШКИ,ДОВБАНІ ЗЕЛЕНІ ГНИДИ??? ЩО,*****,ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ???
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15.04.2022 16:45
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Не вчили історію мери. Не знають, що зрадники не потрібні нікому: ні зрадженим, ні тим, для кого зраджували. Людське життя у них скінчилося. Тепер тільки страх та митарство. І смерть.
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15.04.2022 16:45 Ответить
МЕРА КУПЯНСЬКА ПІСЛЯ ЗРАДИ ОДРАЗУ Ж АРЕШТУВАЛИ-І ЦЕ НАВІТЬ ПО ЗОМБОЯЩИКУ ПОКАЗУВАЛИ. ЯКИМ ЧИНОМ ВОНО ВТЕКЛО ДО РАШКИ,ДОВБАНІ ЗЕЛЕНІ ГНИДИ??? ЩО,*****,ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ???
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15.04.2022 16:45 Ответить
не арештували, то був вкид перемогобісів...
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15.04.2022 16:46 Ответить
ТА Я ЦЕ БАЧИВ НА ВЛАСНІ ОЧІ ! З ПОГРЕБІНСЬКИМ-ТЕЖ БУВ ВКИД ?
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15.04.2022 16:50 Ответить
Подробиці затримання наразі невідомі.

Правоохоронці затримали представника проросійської партії ОПЗЖ, мера Куп'янська Геннадія Мацегору, якому оголошена https://tsn.ua/********/ogolosheno-pidozru-v-derzhzradi-merovi-kup-yanska-yakiy-zdav-misto-okupantam-1992217.html підозра в державній зраді за "здачу" міста російським окупантам.
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15.04.2022 17:32 Ответить
Затримано мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє https://u24.ua/ "Україна 24".
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15.04.2022 17:34 Ответить
Щось тоже не зрозумів
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15.04.2022 16:52 Ответить
згинь звидки вилізло - не поймеш николи в свої помойній ямі
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15.04.2022 16:54 Ответить
А те що на 51 день війни, хвилюємся що буде погіршення "відносин" з рашкою за знищений кораблик...
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15.04.2022 16:55 Ответить
а хто ж тих очільників-зрадників наобирав?
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15.04.2022 16:46 Ответить
А скільки ще на країні милій при владі малоросів-колоборантів... Які роками вішали лапшу про братній народ чи "нужно просто перестать стрелять"
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15.04.2022 16:49 Ответить
Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело...
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15.04.2022 16:50 Ответить
Не переживайте, з Зе-торчками вони ще всі повернуться, як штепа.
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15.04.2022 16:50 Ответить
Они заложники. Одни убьют, вторые посадят. Посмотрите как над мером волчанска издевались и заставляли говорить 'слава росии'.
Имхо лучше поддерживать население, людей, если их бросить будет хаос.
Другое дело что есть мразота которая патриотов целенаправленно сдаёт, таких да, щадить нельзя.
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15.04.2022 16:53 Ответить
Чем поможет гордый но мертвый упраленец? Печальной статистикой?
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15.04.2022 16:54 Ответить
Якщо населення "категорично проти", тоді нащо вони собі таке гівно обирали? Це якась шизофренія. Втім, таке трапляється з головою, коли розмовляеш в Україні мовою оккпанта.
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15.04.2022 16:55 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:56 Ответить
В першу чергу треба думати не про тих що вже втекли, а про тих, хто ще не встиг!
У першу чергу про кацапського бандита мера адєсси, та жукодрочера мера Харькова. Також не завадило б ретельно перевірити мерів таких швидкозданих міст як Мелітополь, Херсон тощо
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15.04.2022 16:58 Ответить
Дивно якось - місцеве населення категорично налаштовано проти рф, а вибирали в мери проросійську вату і очевидних запроданців. Дивні люди - щоб прозріти, то хіба для цього треба щоби палкою по голові *******?
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15.04.2022 17:03 Ответить
ЦЕ так чи ні видно скільки людей біжить у новостворюванні ордловські банки та пенсійні фонди... У Сватово , що поруч , такого не скажеш...
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15.04.2022 17:23 Ответить
Начебто купа дорослих людей тут на сайті, а пишіть таку ахінею.. Хто вам сказав, що мэ
ри зрадники? З чого ви вирішили, що вони зрадники? Це розвідники, консерви маскальські які виконали завдання і пішли до господаря свого.
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15.04.2022 18:04 Ответить
 
 