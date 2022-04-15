Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова

По свидетельствам горожан, российские войска проводят эксгумацию тел жителей, которые были похоронены во дворах жилых домов. А также проводят перепись уцелевших мариупольцев.

Об этом сообщают в офисе Уполномоченного по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам забрать и захоронить своих умерших родных или знакомых. Куда забирают тела погибших горожан, они не знают, однако учитывая наличие в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что рашисты пытаются уничтожить следы своих преступлений, сжигая трупы убитых и замученных ими мариупольцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, для передвижения оккупированной частью города захватчики ввели пропускную систему "для обеспечения безопасности и контроля за выдачей гуманитарной помощи". По информации Омбудсмена, таким образом российские террористы проводят перепись уцелевшего населения для зачистки "неблагонадежных" из-за сверки с полученными от коллаборантов и предателей базами данных о коммунальщиках, бюджетниках, правоохранителях и составленными списками активистов.

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"Действия военных преступников РФ копируют мероприятия, проводимые нацистами по зачистке захваченных территорий во время Второй Мировой Войны. Это очередное подтверждение геноцида украинского народа в Мариуполе в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда!, – отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты геноцида и нарушения РФ прав человека в украинском Мариуполе.