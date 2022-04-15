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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова

маріуполь

По свидетельствам горожан, российские войска проводят эксгумацию тел жителей, которые были похоронены во дворах жилых домов. А также проводят перепись уцелевших мариупольцев.

Об этом сообщают в офисе Уполномоченного по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам забрать и захоронить своих умерших родных или знакомых. Куда забирают тела погибших горожан, они не знают, однако учитывая наличие в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что рашисты пытаются уничтожить следы своих преступлений, сжигая трупы убитых и замученных ими мариупольцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, для передвижения оккупированной частью города захватчики ввели пропускную систему "для обеспечения безопасности и контроля за выдачей гуманитарной помощи". По информации Омбудсмена, таким образом российские террористы проводят перепись уцелевшего населения для зачистки "неблагонадежных" из-за сверки с полученными от коллаборантов и предателей базами данных о коммунальщиках, бюджетниках, правоохранителях и составленными списками активистов.

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"Действия военных преступников РФ копируют мероприятия, проводимые нацистами по зачистке захваченных территорий во время Второй Мировой Войны. Это очередное подтверждение геноцида украинского народа в Мариуполе в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда!, – отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты геноцида и нарушения РФ прав человека в украинском Мариуполе.

геноцид (416) Денисова Людмила (996) Мариуполь (5710) омбудсмен (597)


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Топ комментарии
+6
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15.04.2022 16:54
+4
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15.04.2022 16:51
+1
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:55
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15.04.2022 16:51 Ответить
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15.04.2022 16:54 Ответить
Саме тому у кацапів така істерика.
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15.04.2022 17:03 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:55 Ответить
Нажаль, Римський статут в Україні не діє.
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15.04.2022 16:55 Ответить
Тому що всі теперішні і минулі просрали, бо дороги блигше до кишені.
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15.04.2022 16:57 Ответить
Единственное хорошее из этой новости, так это потеря оккупантами ощущения вседозволенности и понимание, что есть риск ответить за зверства. Раньше в Буче такого не было. Хотя погибшим и всем нам от этого не легче!
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15.04.2022 17:04 Ответить
Вот так судьба
Берет тебя за шкирку, как раба,
Убийцу, вора,
И говорит - идем.
Ты семенишь за ней, глотая стон,
И покидаешь нору.

Дом не разбит,
Как в Мариуполе, но гложет едкий стыд..
На месте вилки-ложки?
Но почитаешь ленту-новости с утра
И видишь: в черепе дыра,
Как от бомбежки.

Все, что любил,
Звезда в окне, сосна, автомобиль,
Изба резная,
На книжной полке пыль!!
Все разнесет за миг какой-нибудь дебил,
Который знает

Что сеет смерть..
Я не хочу смотреть
На это тело,
Лежащее на украинской улице, на то,
В зеленом окровавленном пальто,
Я не хотела !!!

Старух, детей и матерей
Убитых мальчиками с нашего двора...
В кровавой жиже...
Разграбленных домов, безглазых стен,
Машин сожженных... Нет меня - я только тень
Того, что вижу!
Ненавижу!!!

Татьяна Вольтская (оппозиционерка)
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15.04.2022 17:09 Ответить
Приховати вбивство цивільних в таких масштабах (20 000 осіб) окупантам неможливо. Спалювання одного тіла в пересувному крематорії потребує 18 літрів дизелю або 20м.куб газу і триває протягом однієї години. Звідси кожен з 13 мобільних крематоріїв має спалити 1538 тіл і витрати на це при 24 годинному режимі роботи 64 дні спаливши при цьому 27 684 літри солярки або 30769 метрів кубічних газу. Загалом потрібно для кремації 20 000 витратити 360 000 літрів дизельного палива. А стільки палива в них немає. Та й часу теж немає. Крім того неможливо використовувати мобільні крематорії 24 години на добу без поточного ремонту, чистки і заміни комплектуючих. Їм не вдасться знищити всі сліди. Так що десь мають бути могильники які будуть знайдені. Супутники бачать все!
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15.04.2022 17:15 Ответить
«Инсинератор ИН-50 - это установка для термического уничтожения отходов производительностью от 40 до 10000 кг/ч.
… Компактные инсинераторы ИН-50 производительностью от 40 кг/ч размещаются в 20-футовых морских контейнерах ISO»
https://www.equipnet.ru/articles/tech/tech_576.html

Этот "мобильный крематорий" не заботится о прахе каждого - поэтому технически много проще настоящего крематория.
Увы - массово сожгут десятки тысяч убитых ими людей в кучки золы. Но спутники "работу" этих крематориев наверняка зафиксируют, в том числе эксгумацию захоронений во дворах, транспортировку трупов до инсинераторов…

Разрешение спутниковых снимков может позволить и морды палачей зафиксировать.
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15.04.2022 18:21 Ответить
Вбивати й красти людей. Єдина сутність орди
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15.04.2022 17:47 Ответить
 
 