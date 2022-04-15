Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова
По свидетельствам горожан, российские войска проводят эксгумацию тел жителей, которые были похоронены во дворах жилых домов. А также проводят перепись уцелевших мариупольцев.
Об этом сообщают в офисе Уполномоченного по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам забрать и захоронить своих умерших родных или знакомых. Куда забирают тела погибших горожан, они не знают, однако учитывая наличие в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что рашисты пытаются уничтожить следы своих преступлений, сжигая трупы убитых и замученных ими мариупольцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, для передвижения оккупированной частью города захватчики ввели пропускную систему "для обеспечения безопасности и контроля за выдачей гуманитарной помощи". По информации Омбудсмена, таким образом российские террористы проводят перепись уцелевшего населения для зачистки "неблагонадежных" из-за сверки с полученными от коллаборантов и предателей базами данных о коммунальщиках, бюджетниках, правоохранителях и составленными списками активистов.
"Действия военных преступников РФ копируют мероприятия, проводимые нацистами по зачистке захваченных территорий во время Второй Мировой Войны. Это очередное подтверждение геноцида украинского народа в Мариуполе в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда!, – отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.
Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты геноцида и нарушения РФ прав человека в украинском Мариуполе.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Берет тебя за шкирку, как раба,
Убийцу, вора,
И говорит - идем.
Ты семенишь за ней, глотая стон,
И покидаешь нору.
Дом не разбит,
Как в Мариуполе, но гложет едкий стыд..
На месте вилки-ложки?
Но почитаешь ленту-новости с утра
И видишь: в черепе дыра,
Как от бомбежки.
Все, что любил,
Звезда в окне, сосна, автомобиль,
Изба резная,
На книжной полке пыль!!
Все разнесет за миг какой-нибудь дебил,
Который знает
Что сеет смерть..
Я не хочу смотреть
На это тело,
Лежащее на украинской улице, на то,
В зеленом окровавленном пальто,
Я не хотела !!!
Старух, детей и матерей
Убитых мальчиками с нашего двора...
В кровавой жиже...
Разграбленных домов, безглазых стен,
Машин сожженных... Нет меня - я только тень
Того, что вижу!
Ненавижу!!!
Татьяна Вольтская (оппозиционерка)
… Компактные инсинераторы ИН-50 производительностью от 40 кг/ч размещаются в 20-футовых морских контейнерах ISO»
https://www.equipnet.ru/articles/tech/tech_576.html
Этот "мобильный крематорий" не заботится о прахе каждого - поэтому технически много проще настоящего крематория.
Увы - массово сожгут десятки тысяч убитых ими людей в кучки золы. Но спутники "работу" этих крематориев наверняка зафиксируют, в том числе эксгумацию захоронений во дворах, транспортировку трупов до инсинераторов…
Разрешение спутниковых снимков может позволить и морды палачей зафиксировать.