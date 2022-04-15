Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение РФ применить ядерное оружие. Это последний козырь России, - Минобороны
Украинская разведка и иностранные разведки не имеют информации о том, что РФ намерена использовать против Украины оружие массового уничтожения, в частности ядерное.
Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ядерное оружие – это последний козырь РФ. Пока у нас нет сведений, что РФ может применить такое оружие. Иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает, также не подтверждают такую информацию", - сказал спикер.
В то же время он отметил, что при любых обстоятельствах нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. В том числе и к возможному очень негативному инциденту. "По состоянию на данный момент, мы не прогнозируем этого", - добавил он.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Чи втовкли, може, шістки його ?
Ми таке чули і до війни, і що війни не буде, і що расіянє теж люди... короче буде ЯЗ, як мінімум тактичне... 100%... пуйло не захоче уходити з життя без фейрверку...
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Путлер боится реакции Китая, Индии и прочих своих "друзей" с помощью которых он планирует пережить и обойти "страшные санкции".
Якщо не погодяться, то треба вимагати SM-3 (яка зможе захистити від будь-яких ракет та літаків кацапні), або хоча б SM-2.
Разве у бункерной Крысы есть свой личный психиатр, который работает на иностранные разведки?
Недопрацьовують..?!
Дозвольте поцікавитися : ЯК ? Що у нас є, аби "бути готовими" ?
Ми звичайні ракети пропускаємо пачками, а тут прилетить ядерна, ще і розділом боєголовок в польоті . . .
Потрібна чітка заява США про ядерну парасольку. Мол, москалі, грайтеся у войнушки, але конвенційною зброєю. Використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, буде мати непоправні наслідки у вигляді удару НАТО у відповідь по Москві.
А іншого механізму "бути готовим" я не бачу.
Ну хіба йдеться про бинти і протирадіаційні сховища . . .
к самым невозможным сценариям; нас предупредили, уже надо прорабатывать возможности ,
не ждать, как перед войной. Предупреждён - значит вооружён. Как раньше, занятия по ГО при
химической либо атомной угрозе, помощь себе и другим. Время не ждёт!