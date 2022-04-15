Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение РФ применить ядерное оружие. Это последний козырь России, - Минобороны

Украинская разведка и иностранные разведки не имеют информации о том, что РФ намерена использовать против Украины оружие массового уничтожения, в частности ядерное.

Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ядерное оружие – это последний козырь РФ. Пока у нас нет сведений, что РФ может применить такое оружие. Иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает, также не подтверждают такую информацию", - сказал спикер.

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В то же время он отметил, что при любых обстоятельствах нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. В том числе и к возможному очень негативному инциденту. "По состоянию на данный момент, мы не прогнозируем этого", - добавил он.