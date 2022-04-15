РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8648 посетителей онлайн
Новости Война
9 297 39

Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение РФ применить ядерное оружие. Это последний козырь России, - Минобороны

зброя,ядерна

Украинская разведка и иностранные разведки не имеют информации о том, что РФ намерена использовать против Украины оружие массового уничтожения, в частности ядерное.

Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ядерное оружие – это последний козырь РФ. Пока у нас нет сведений, что РФ может применить такое оружие. Иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает, также не подтверждают такую информацию", - сказал спикер.

Также читайте: На затонувшем крейсере "Москва" по штату должны были быть две ядерные боеголовки, - журналист Клименко

В то же время он отметил, что при любых обстоятельствах нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. В том числе и к возможному очень негативному инциденту. "По состоянию на данный момент, мы не прогнозируем этого", - добавил он.

Минобороны (9322) разведка (4171) россия (95497) ядерное оружие (1334) Мотузяник Александр (483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12

Ми таке чули і до війни, і що війни не буде, і що расіянє теж люди... короче буде ЯЗ, як мінімум тактичне... 100%... пуйло не захоче уходити з життя без фейрверку...
показать весь комментарий
15.04.2022 17:00
+9
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
15.04.2022 16:57
+8
Близько тисячі років назад коли Київ пав, Європу захопила орда. рашка сьогодні як раз і є о то татаромосковське іго, правда уже з ядерною зброєю..
показать весь комментарий
15.04.2022 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
15.04.2022 16:57 Ответить
Близько тисячі років назад коли Київ пав, Європу захопила орда. рашка сьогодні як раз і є о то татаромосковське іго, правда уже з ядерною зброєю..
показать весь комментарий
15.04.2022 17:05 Ответить
Невже божевільний фюрер усвідомлює наслідки такого кроку ?

Чи втовкли, може, шістки його ?
показать весь комментарий
15.04.2022 16:58 Ответить
Замахали вони шантажувати цим козирем. Раз вже вони "карточним" терміном заговорили, то Україна для них - Джокер.
показать весь комментарий
15.04.2022 16:58 Ответить
Надіюсь ця інформація для заспокоєння Українців. А не вказівка що рашкі потрібно робити як з гуманітарними коридорами...
показать весь комментарий
15.04.2022 16:59 Ответить

Ми таке чули і до війни, і що війни не буде, і що расіянє теж люди... короче буде ЯЗ, як мінімум тактичне... 100%... пуйло не захоче уходити з життя без фейрверку...
показать весь комментарий
15.04.2022 17:00 Ответить
давай не нагнітай засунь, свої 100% собі в зад
показать весь комментарий
15.04.2022 17:31 Ответить
пыня - ссыкливое чмо, поэтому инстинкт самосохранения у него работает лучше, чем у таргана.....
показать весь комментарий
15.04.2022 17:01 Ответить
Що то було у Маріуполі? Зброя хімічна, але не "масового знищення"? Чи офіційна позиція влади - "забудьте"?
показать весь комментарий
15.04.2022 17:02 Ответить
Так, у нас нема ядерної зброї. Але є засоби доставки звичайної зброї до російських атомних об'єктів.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:05 Ответить
У нас нет ядерной зброи, но если будет надо мы ее применим. Так правильно
показать весь комментарий
15.04.2022 17:18 Ответить
Нет у нас таких средств доставки.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:39 Ответить
Вже в дорозі.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:33 Ответить
***** непередбачуване. Х..зна що у нього в мізках.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:05 Ответить
Путлер не боится реакции Запада, т.к. Запад не говорит ничего о своей реакции.
Путлер боится реакции Китая, Индии и прочих своих "друзей" с помощью которых он планирует пережить и обойти "страшные санкции".
показать весь комментарий
15.04.2022 17:06 Ответить
Нічого не знають-тому і не підтверджують.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:08 Ответить
Пару бочок з " чорнобильськ ого саркофагу"
показать весь комментарий
15.04.2022 17:09 Ответить
Да вперёд и песней жмит е кнопку хватит понтов !!! хочет вся вата за кораблём ? у у , в обоссаном Обамой подьезде Воронежа отсидеться хрен получится
показать весь комментарий
15.04.2022 17:10 Ответить
подивіться на 6 метровий стіл *****-йому лячно навіть спілкуватися з однодумцями
показать весь комментарий
15.04.2022 17:13 Ответить
Да у ***** пердак рвёт, кинуть атомную бомбу на Украину. Более того, кацапы будут в восторге и рейтинг ***** опять будет 100%. Он не может это сделать по неизвестным нам пока причинам, которые мы узнаем после, я надеюсь, ликвидации этого нелюдя.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:13 Ответить
Ну, химическим оружием они угрожали и что-то на Мариуполь таки сбросили. Так что нельзя быть уверенным на счет тактического ЯО. Они судя по всему, уже в панике и могут натворить черти что.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:15 Ответить
Вы знаете сколько смотрю на всю эту х...ю которая происходит в рашке. И вспоминаю фильм Бондарчука Обитаемый остров **** один в один. Тогда когда смотрел еще думал как можно такую ***** снять, так не бывает, не могут быть такими тупыми люди. Оказывается могут до сих пор не могу поверить что все это происходит на самом деле что это по настоящему. Что люди которые хотят скинуть ядерную бомбу на Украину или призывают насиловать и мародерить это не актеры а настоящие люди живущие в этой убогой стране. В этом фильме тоже вышки телевизионные люди тоже зазомбтрованые, вокруг враги а на кого вышки не действуют и не подаются пропаганде те выродки. Что хотите сказать не рашка? А знаете что больше всего достало, что они бояться что все на них наподут. Особенно Америка которая только спит и видит как забрать у Ваньки это огромное и нужное НЕЧЕГО.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:18 Ответить
Кстати, а бондарчук еще в расеи?
показать весь комментарий
15.04.2022 18:57 Ответить
Поки ще є час до ядерного удару по Україні (а у його незворотності все менше сумнівів), українська влада зобов'язана домовлятися з ядерними країнами НАТО про їхню відповідь (військову, звісно, а не ембарго будь-чого). І ця відповідь має бути оприлюднена.
Якщо не погодяться, то треба вимагати SM-3 (яка зможе захистити від будь-яких ракет та літаків кацапні), або хоча б SM-2.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:22 Ответить
Я бы не расслаблялся. Никто не верил, что Путин начнёт полномасштабную войну, а он все равно её начал. Конечно стратегическое ядерное оружие он врядли применит. Но тактическое, яо небольшой мощности, он очень хочет применить.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:25 Ответить
Может и хочет, но что то его останавливает. Может быть Китай с Индией, а может быть обещание полного торгового эмбарго включая газ. Пока не знаю точно, по каким причинам, но до ядерки, скорей всего не дойдёт. Если все таки дойдет (вероятность этого 1%), то все должно начаться якобы с захвата "националистами" ядерного объекта на россии. Без этого повода применять ядерку путлер побоится. Он хочет создать иллюзию своей адекватности хотя бы для пропаганды.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:28 Ответить
вероятность этого 90%
показать весь комментарий
15.04.2022 23:07 Ответить
Рашики с ума сошли. Их города охраняют те же комлексы, что и крейсер Москву охраняли.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:31 Ответить
ОТ маразматика путлера можно все ожидать. Надежда на то что приказ не выполнят.
показать весь комментарий
15.04.2022 17:33 Ответить
Тре з крейсера дістати ядерні ракети...
показать весь комментарий
15.04.2022 17:33 Ответить
Людство без людяності нікому непотрібно
показать весь комментарий
15.04.2022 17:45 Ответить
До 24 теж не підтверджували, що нападе...
показать весь комментарий
15.04.2022 17:56 Ответить
И что?
 Разве у бункерной Крысы есть свой личный психиатр, который работает на иностранные разведки?
показать весь комментарий
15.04.2022 18:03 Ответить
От мене цікавить, чом наші військові та сбу ненадають кацапам 'цікаві цілі'
Недопрацьовують..?!
показать весь комментарий
15.04.2022 18:07 Ответить
"Треба бути готовими . . ."

Дозвольте поцікавитися : ЯК ? Що у нас є, аби "бути готовими" ?
Ми звичайні ракети пропускаємо пачками, а тут прилетить ядерна, ще і розділом боєголовок в польоті . . .

Потрібна чітка заява США про ядерну парасольку. Мол, москалі, грайтеся у войнушки, але конвенційною зброєю. Використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, буде мати непоправні наслідки у вигляді удару НАТО у відповідь по Москві.

А іншого механізму "бути готовим" я не бачу.
Ну хіба йдеться про бинти і протирадіаційні сховища . . .
показать весь комментарий
15.04.2022 18:08 Ответить
НАТО и США это не надо. В этом проблема...
показать весь комментарий
15.04.2022 23:08 Ответить
https://twitter.com/ugrofino/status/1514989600091090944?s=20&t=8WTgi1UclFUIOrds-XHo1whttps://twitter.com/ugrofino/status/1514989600091090944?s=20&t=8WTgi1UclFUIOrds-XHo1w
показать весь комментарий
15.04.2022 18:36 Ответить
та якось похер ..хай начнуть з Воронежа
показать весь комментарий
15.04.2022 18:47 Ответить
Уже не время гадать, перед нами страшный и коварный враг, способный на ВСЁ, готовиться нужно
к самым невозможным сценариям; нас предупредили, уже надо прорабатывать возможности ,
не ждать, как перед войной. Предупреждён - значит вооружён. Как раньше, занятия по ГО при
химической либо атомной угрозе, помощь себе и другим. Время не ждёт!
показать весь комментарий
16.04.2022 17:54 Ответить
 
 