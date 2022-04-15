В России из-за отсутствия импортных комплектующих останавливается производство новых танков, - ГУР Минобороны

На российском "Уралвагонзаводе" пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций. "Уралвогонзавод" (Нижний Тагил) это российский производитель бронетехники, в первую очередь – основного танка РФ "Т-72".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

С начала войны в Украине российское предприятие столкнулось с оргромными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники.

Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение" РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих.

"Следовательно, "Уралвогонзавод" вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата). Созданный" оперативный штаб" и основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники", - говорится в сообщении.