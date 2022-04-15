В России из-за отсутствия импортных комплектующих останавливается производство новых танков, - ГУР Минобороны
На российском "Уралвагонзаводе" пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций. "Уралвогонзавод" (Нижний Тагил) это российский производитель бронетехники, в первую очередь – основного танка РФ "Т-72".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.
С начала войны в Украине российское предприятие столкнулось с оргромными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники.
Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение" РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих.
"Следовательно, "Уралвогонзавод" вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата). Созданный" оперативный штаб" и основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники", - говорится в сообщении.
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Самородок приоткрыл местной "Комсомольской правде" секрет своих изделий - ещё в советские годы он работал на заводе, производившем химические вещества, в том числе загустители.
"Пластификаторы эти мы тогда просто мешками выносили, через забор их перебрасывали. Думали, в хозяйстве пригодится, но попробовали, как удобрение, не пошло, урожай сожгли наоборот. Никто не знал, что с этим делать, а я придумал, что раз оно глину загущает, то и навоз должно. Консистенция в чём-то похожа. И я придумал, получается, уникальный материал для лепки, - вспомнил Боппосов. - Вы же из обычного навоза не слепите, развалится всё. А так пожалуйста, добавили, перемешали, и из такого навоза можно лепить хоть неделю, хоть месяц, сколько душе угодно"
Потом, по словам скульптора, Америка развалила Советский Союз и завод закрылся. Однако ещё в 2000-е годы, в расцвет альтернативного искусства, он вспомнил о своём изобретении, купил аналогичный по составу пластификатор производства ФРГ и смог повторить опыт. С тех пор не имеющие аналогов работы Боппосова стали известны не только в России, но и во всём мире.
Сейчас, делится самородок, у него остался небольшой объём немецкого пластификатора, а пополнить запасы нельзя из-за санкций. Поэтому он решил временно приостановить работу. Оставшийся химикат скульптор, вероятно, пустит на одно "важное для всех" изваяние.
"Может, кукиш трёхметровый слеплю, в сторону Европы развернём потом, пусть там знают. Тут думать надо", - заключил он.
ви тільки з говна канфети можете липити
Підказка для кацапів - береш старий танк (т-55, т-34 і т.д.) та фарбу і пАлучаєтья, ..., пАлучається новий танк.
Це через дефіцит картону?
Хоть её, ****, тоже махновцы придумали.
Это есть хорошо, занимайтесь "импортозамещением". Правда оно у вас, как из дерьма пуля.
Хотя, собственно, почему как? Ведь "санкции на пользу"?
СвЭрхдержавищабля...
уставлено в несколько рядов этого железа. Ширина танка 3,06 м , вот и выбирайте , что Вам надо. А при нынешних средствах пто танк на одну
заправку и один б/комплект( до 38 снарядов у средних танков).
Главное -- нет механиков и наводчиков , при простой оптики.
Есть водители и компьюторщики , а в бою надо самому ориентироваться ,по ситуации.