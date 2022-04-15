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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Мариуполе сейчас идут активные бои в районе меткомбината и в портовой зоне, - Мотузяник

маріуполь

На данный момент идут активные бои в районе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и в портовой зоне города.

Об этом спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что соединение двух военных формирований - морской пехоты и полка "Азов" - "блестящая тактическая операция".

Мотузяник добавил, что ситуация в Мариуполе - "сложная и трудная".

"Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. На данный момент идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город пока не удается", - отметил представитель Минобороны и заверил, что ВСУ сделают все возможное для того, чтобы деблокировать этот город.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова

Мариуполь (5710) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+34
Хлопцы,всим остаться живыми.
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15.04.2022 17:42
+26
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МАРИКА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !!!!
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15.04.2022 17:43
+22
ДАЙ БОГ РЕБЯТАМ ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
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15.04.2022 17:55
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Хлопцы,всим остаться живыми.
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15.04.2022 17:42 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МАРИКА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !!!!
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15.04.2022 17:43 Ответить
На херсонщине и запорожчине перейдите в атаку. Зайдите оркам в тьІльІ и им будет не до наступления на Донбассе.
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15.04.2022 17:52 Ответить
ДАЙ БОГ РЕБЯТАМ ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
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15.04.2022 17:55 Ответить
Боже, дай їм сили і Свою допомогу!
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15.04.2022 17:59 Ответить
Мариуполь... 1941 год.



и Мариуполь сейчас

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15.04.2022 18:02 Ответить
Бережи Боже кращих людей України! Ви-легенда! Але залишайтесь живими!
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15.04.2022 18:12 Ответить
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15.04.2022 18:14 Ответить
Почему то мне кажеться, что если договорняк был , то он на совести Ермака и Арахамии .
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15.04.2022 18:15 Ответить
Я так понял это переписка с Березой?
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15.04.2022 18:55 Ответить
Задача откинуть орков с юга за Чонгар
для паники можно и по керченскому мосту бахнуть и по Чонгару
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15.04.2022 18:20 Ответить
Кацапи пишуть про понад тисячу полонених саме морської піхоти. От які фейки треба розвінчувати, а не різну фігню про біолабораторії та гусей!
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15.04.2022 18:39 Ответить
А их разве не развенчивали уже?
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15.04.2022 18:55 Ответить
Ну плен 501 батальона это есть, по видео действительно л/ с вместе с полканом который был услужлив до вышестоящих просто до блевотины
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15.04.2022 20:22 Ответить
з-д Iллiча
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15.04.2022 19:05 Ответить
речник Міноборони запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, "аби деблокувати це місто". Джерело:
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15.04.2022 21:02 Ответить
Цим словам Мотузяника можна вірити ? Адже це вперше прозвучало від Міноборони України ! Вирішуйте. плануйте, але терміново . бо може бути запізно !!! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ !!!
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15.04.2022 21:07 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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16.04.2022 00:33 Ответить
 
 