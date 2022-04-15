В Мариуполе сейчас идут активные бои в районе меткомбината и в портовой зоне, - Мотузяник
На данный момент идут активные бои в районе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и в портовой зоне города.
Об этом спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что соединение двух военных формирований - морской пехоты и полка "Азов" - "блестящая тактическая операция".
Мотузяник добавил, что ситуация в Мариуполе - "сложная и трудная".
"Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. На данный момент идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город пока не удается", - отметил представитель Минобороны и заверил, что ВСУ сделают все возможное для того, чтобы деблокировать этот город.
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и Мариуполь сейчас
для паники можно и по керченскому мосту бахнуть и по Чонгару
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.