В Мариуполе сейчас идут активные бои в районе меткомбината и в портовой зоне, - Мотузяник

На данный момент идут активные бои в районе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и в портовой зоне города.

Об этом спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что соединение двух военных формирований - морской пехоты и полка "Азов" - "блестящая тактическая операция".

Мотузяник добавил, что ситуация в Мариуполе - "сложная и трудная".

"Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. На данный момент идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город пока не удается", - отметил представитель Минобороны и заверил, что ВСУ сделают все возможное для того, чтобы деблокировать этот город.

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