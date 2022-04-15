У полиции есть имена более 250 российских военных, совершавших преступления в Киевской области
Украинские правоохранители установили имена уже более 250 российских военных, которые находились на территории Киевской области и совершали преступления против мирных граждан.
Об этом рассказал на брифинге начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас очень классно работают и СБУ, и разведка, и военная разведка, которые устанавливают те подразделения с поименным списком, которые находились на оккупированных территориях и совершали преступления против мирных граждан. И у полиции Киевской области уже есть (информация – ред.) о свыше 250 человек из вооруженных сил РФ, находившихся на территории Киевской области", – отметил он.
Среди прочего, уточнил Небитов, у полиции есть даже некоторые списки, в которых указаны члены семей этих российских военных и их адреса проживания. "И это, конечно, будет помощью следователям при объявлении подозрений и объявлении этих лиц в международный розыск", - добавил он.
Как сообщалось, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военных из Пскова, совершавших военные преступления против мирного населения в Бородянке Киевской области.
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