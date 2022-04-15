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Новости Агрессия России против Украины Война
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Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN

сша,допомога,боєприпаси

Представитель Министерства обороны США сообщил, что первая партия с американской военной помощью в рамках нового пакета на 800 млн долларов прибудет в ближайшие 24 часа. По его словам, украинцы заберут груз на границе и доставят его в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CNN.

Издание отмечает, что список вооружения, которое вошло в первую партию вооружений, не разглашается. Однако источники заявили, что среди наименований – гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.

В CNN также отметили, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих поставок. Он содержит "более сложное и мощное вооружение". О чем идет речь, не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила ракетные системы залпового огня из Чехии, - "УкрАвтопром"

оружие (10214) помощь (7798) США (26611)


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Топ комментарии
+26
Значить вже прийшла.
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15.04.2022 18:15
+15
касаби ждуть з нетерпінням- вже розділися-намазалися гірчичкою- підмили сраки і ждуть...
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15.04.2022 18:16
+11
Из Днепра тоже хорошие новости от сетрухи -- по поводу поставки фирмовых фронтовых стрелялок: У нас спокойно. Тревоги не часто.
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15.04.2022 18:18
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Значить вже прийшла.
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15.04.2022 18:15 Ответить
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15.04.2022 20:52 Ответить
касаби ждуть з нетерпінням- вже розділися-намазалися гірчичкою- підмили сраки і ждуть...
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15.04.2022 18:16 Ответить
Из Днепра тоже хорошие новости от сетрухи -- по поводу поставки фирмовых фронтовых стрелялок: У нас спокойно. Тревоги не часто.
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15.04.2022 18:18 Ответить
Ни х..я себе не часто , сегодня почти не выключаются.
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15.04.2022 18:32 Ответить
Стосовно поставок війскових вкусняшек в Дніпро не в курсі, а ось попередженя о тривогах до десятка разів кожну добу.
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15.04.2022 18:52 Ответить
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15.04.2022 18:21 Ответить
Супер!
Про вертолёт все-таки не фейк!
Сдали лётчики за мат вознаграждение?
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15.04.2022 18:26 Ответить
З гелікоптером прикольно вийшло.
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15.04.2022 19:31 Ответить
Дякуємо нашім друзям !
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15.04.2022 18:22 Ответить
Краще таке не афішувати . Кацапи коли таке чують , то вже майже готові істерично бігти на мітинги , з вимогою до ***** - розбомбити мости через Дніпро ,, щоб завадити перекиданню техніки і озброєння на лівий берег . .
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15.04.2022 18:24 Ответить
Не переживайте, вам же казали, коли такі новини публікуються, посилочка вже у адресата
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15.04.2022 18:26 Ответить
Коли таке афішують це означає що це вже в Україні.
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15.04.2022 18:27 Ответить
зброя любить тишу, тоді є результат ...🤓
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15.04.2022 18:31 Ответить
Зброя любить, коли нею залякують. Касапи вже не хочуть на собі випробовувати нову зброю НАТО.
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15.04.2022 18:41 Ответить
Офіційно опубліковано на сайті Білого Дому.
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15.04.2022 19:50 Ответить
Навіть після погроз кацапні Я0,справжні друзі не кидають нас...Велика дяка дядько Сем!!!
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15.04.2022 18:24 Ответить
Ху..я..ри..ти касапов з усіх зразків новітной зброї! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 2️⃣0️⃣, 0️⃣0️⃣0️⃣ 💀
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15.04.2022 18:26 Ответить
А Томагавків підкинути, ні? Щоб у х..йла навіть думки про ядерну зброю не виникало.
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15.04.2022 18:31 Ответить
американцы могут и сами томагавки применить если потребуется - зачем их предавать Украине
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15.04.2022 18:47 Ответить
Черговий крок до перемоги
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15.04.2022 18:33 Ответить
Какое оружие? Да никакое. Пришло или непришло кому надо тот знает. Все.
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15.04.2022 19:02 Ответить
ми веземо лісами, просіками
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15.04.2022 20:53 Ответить
 
 