Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN
Представитель Министерства обороны США сообщил, что первая партия с американской военной помощью в рамках нового пакета на 800 млн долларов прибудет в ближайшие 24 часа. По его словам, украинцы заберут груз на границе и доставят его в страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CNN.
Издание отмечает, что список вооружения, которое вошло в первую партию вооружений, не разглашается. Однако источники заявили, что среди наименований – гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.
В CNN также отметили, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих поставок. Он содержит "более сложное и мощное вооружение". О чем идет речь, не уточняется.
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