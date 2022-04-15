Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN

Представитель Министерства обороны США сообщил, что первая партия с американской военной помощью в рамках нового пакета на 800 млн долларов прибудет в ближайшие 24 часа. По его словам, украинцы заберут груз на границе и доставят его в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CNN.

Издание отмечает, что список вооружения, которое вошло в первую партию вооружений, не разглашается. Однако источники заявили, что среди наименований – гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.

В CNN также отметили, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих поставок. Он содержит "более сложное и мощное вооружение". О чем идет речь, не уточняется.

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