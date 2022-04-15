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Новости Война
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Российская пропаганда рассказывает об "уничтожении биолабораторий в Украине", - Центр противодействия дезинформации

лабораторія

Российская пропаганда начинает новый этап "биологической войны" и фиксирует "промежуточную победу", рассказывая об уничтожении биолабораторий в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"С начала широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства одной из причин "спецоперации" кремлевские медиа называли вроде бы "планируемый запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".

После почти двухнедельного затишья этой темы пропаганда отчиталась: "биологическая война продолжается", а США и Германия после того, как Россия начала "спецоперацию" в Украине, активно "осваивают Монголию для проведения своих биологических исследований с вирусами холеры, малярии и энцефалита", – говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в ЦПИ, на фоне военного поражения Кремль снова фиксирует в информационном поле промежуточную вымышленную победу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России, - Центр противодействия дезинформации

пропаганда (3675) россия (95502) биологическое оружие (24) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+20
Это у дикарей как всегда - куда попала ракета, там и биолаборатория/штаб игил.
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15.04.2022 18:21
+14
це вони в мене в погребі не були- там така плесень .. прям як у шойгу в голові
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15.04.2022 18:20
+11
Ипанутым нет покоя. Пабеда за пабедой. Самая опасная в мире лаборатория за кремлевской стеной. Мозг выела 140 миллионам подопытных баранов.
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15.04.2022 18:26
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це вони в мене в погребі не були- там така плесень .. прям як у шойгу в голові
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15.04.2022 18:20 Ответить
Это у дикарей как всегда - куда попала ракета, там и биолаборатория/штаб игил.
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15.04.2022 18:21 Ответить
Так вот отчёт Украины о биолабораториях !!! Всё тут правда! И нечего скрывать !
https://www.youtube.com/watch?v=bpqAAcGT_Zc
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15.04.2022 19:21 Ответить
Схоже, на метрополію попруть. Там точно зоден русскій курвабль нє утонєт.
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15.04.2022 18:34 Ответить
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15.04.2022 18:23 Ответить
задачу выполнели, можна идти домой
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15.04.2022 18:26 Ответить
Такі заяви - це добре. Значить, у кацапів все менше можливостей і бажання воювать. Потихеньку починають зливатись, оголошуючи видумані "побєди" і "виполнєніє всіх задач".
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15.04.2022 18:30 Ответить
Ипанутым нет покоя. Пабеда за пабедой. Самая опасная в мире лаборатория за кремлевской стеной. Мозг выела 140 миллионам подопытных баранов.
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15.04.2022 18:26 Ответить
я одного не можу зрозуміти, всі чудово знають ким і розроблений і звідки був проданий вірус (коронавірус) Китаю, i де на Уралі велися розробки. І МОЗ та ООН мовчать, маскаляки і там баблом намазали? І тільки українці борються з цією маскальською гідрою, а як вразять цю заразу, так охочих одразу мільйон знайдуть на пиріг, а українців, як завжди в дурнях залишать.
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15.04.2022 18:28 Ответить
Так воно ж так і буде: кацапи отримають пиzzди, залишаться без флоту, без армії, десятки тисяч здохнуть в Україні, ще десятки тисяч залишаться каліками, АЛЕ...По телевізору кацапні розкажуть, що всі фашисти знищені, біолабораторії знищені, все демілітаризовано-денацифіковано і наступила "очєрєдная побєда". І ви думаєте, що не повірять?
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15.04.2022 18:28 Ответить
а, то наші горобці москву потопили, а ви їм помстилися?
ну добре, будемо вважати, що ви розрахувалися
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15.04.2022 18:28 Ответить
🤣
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15.04.2022 18:29 Ответить
Да знаем мы этих дол-бов
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15.04.2022 18:30 Ответить
гандон антон куприн - капитан мацквы (капитан подводной лодки)))
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15.04.2022 18:31 Ответить
Сподіваюсь, правильно буде "покійний гандон антон куприн - капитан мацквы (капитан подводной лодки)))
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15.04.2022 18:36 Ответить
Зацікавленим особам з рф можу продати свої носки, після добової зміни, як доказ існування таких лабораторій
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15.04.2022 18:31 Ответить
То хімічна,а не біологічна зброя!
А якщо дві зміни,щоб у кутку стояли?! То вже майже ядрьона!
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15.04.2022 18:42 Ответить
- 300 -switchblade drones
- 11 MI-17 helikopters
- 18 Howitzers
- 200 M113 armored personel carierrs
- 500 Javelin anty missels
-----------
on its way to Ukraine...
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15.04.2022 18:32 Ответить
дядька Пентагон, не кацапське брехняве ріа - сказав зробив.
зевтра все буде в Україні, а може і сьогодні
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15.04.2022 18:48 Ответить
Видели как попкорн готовится?
Вот мне кажется, что у них в голове что-то похожее происходит...
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15.04.2022 18:32 Ответить
Хто педалював тему уявних біолабораторій в Україні? Чмо Погребинський, державний зрадник, що втік з України, та - "Анархіст Міхо Чаплига", який ПРО момент початку війни був попереджений своїми працедавцями та втік на Каріби.
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15.04.2022 18:32 Ответить
Звізла голубам, ховрахам і інопланетянам!
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15.04.2022 18:32 Ответить
Уничтожена флагманская биолаборатория с био организмами на борту - двумя ударами Нептун! Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦
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15.04.2022 18:33 Ответить
Уточняем.
С пятьюстами биоорганизмами.
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15.04.2022 18:47 Ответить
Боже-бережи Монголію.
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15.04.2022 18:41 Ответить
Новость застарела.
Этот биотуалет они уничтожили ракетой с неделю назад.
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15.04.2022 18:45 Ответить
Немає в нас такого Центру, тобто є назва.
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15.04.2022 18:45 Ответить
На цьому фоні кримчанам - напружитись!
В що перетворили окупанти ВІДКРИТУ біолабораторію в Сімфе!
Особливо при північному вітрі!
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15.04.2022 18:47 Ответить
Ну наконец-то. Хана биолабораториям в Украине. Теперь осталось пустяки-Марс освободить.))
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15.04.2022 18:48 Ответить
Пізно. Вже птахи над Кацапією сруть. І сруть працьовито і натхненно. Наспівуючи "Батько наш Бандера", та "путя *****".
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15.04.2022 18:49 Ответить
А это тогда когда ракетой за 280 тысяч баксов в деревянный туалет попали?
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15.04.2022 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/7xBuCobHMwI
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15.04.2022 18:57 Ответить
Жесть! Ну просто нет слов. В какой "палате" это придумано? За "паребриком" не видят, что страной управляет "шайка" проворовавшихся бандитов? Или там людей за идиотов "держат"?
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15.04.2022 19:08 Ответить
Москаль лиш починає щось розуміти коли його беруть в "плєн"
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15.04.2022 20:43 Ответить
У нас это на каждом шагу. Как зайдёшь в село, так в каждом доме найдёшь шикарный курятник не меньше чем голове на 100, а где курятник - там и мощная биолаборатория. А вот в городах таких нет. Разве что голуби. Но это как-то не концентрировано.
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15.04.2022 19:10 Ответить
Самогонний апарат знайшли? Вони таке морозити будуть як тільки знову якесь корито буде йти на дно.
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15.04.2022 19:28 Ответить
Ура. Перемога. Тепер можна братися за дядька Сема. Запасаемося попкорном.
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15.04.2022 20:41 Ответить
То дарма, що холера і малярія не вірусами спричинюються, а бактерією і плазмодієм відповідно. Але хто із немитих московитів такими дрібницями переймається...
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15.04.2022 20:49 Ответить
 
 