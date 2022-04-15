Российская пропаганда рассказывает об "уничтожении биолабораторий в Украине", - Центр противодействия дезинформации
Российская пропаганда начинает новый этап "биологической войны" и фиксирует "промежуточную победу", рассказывая об уничтожении биолабораторий в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"С начала широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства одной из причин "спецоперации" кремлевские медиа называли вроде бы "планируемый запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".
После почти двухнедельного затишья этой темы пропаганда отчиталась: "биологическая война продолжается", а США и Германия после того, как Россия начала "спецоперацию" в Украине, активно "осваивают Монголию для проведения своих биологических исследований с вирусами холеры, малярии и энцефалита", – говорится в сообщении.
Таким образом, отмечают в ЦПИ, на фоне военного поражения Кремль снова фиксирует в информационном поле промежуточную вымышленную победу.
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ну добре, будемо вважати, що ви розрахувалися
А якщо дві зміни,щоб у кутку стояли?! То вже майже ядрьона!
- 11 MI-17 helikopters
- 18 Howitzers
- 200 M113 armored personel carierrs
- 500 Javelin anty missels
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on its way to Ukraine...
зевтра все буде в Україні, а може і сьогодні
Вот мне кажется, что у них в голове что-то похожее происходит...
С пятьюстами биоорганизмами.
Этот биотуалет они уничтожили ракетой с неделю назад.
В що перетворили окупанти ВІДКРИТУ біолабораторію в Сімфе!
Особливо при північному вітрі!