На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов, касок и других товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тыс. дол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Волынской области.

Оперативники СБУ установили, что незаконную схему организовал военнослужащий добровольческого формирования, также занимающий должность руководителя одного из отделов Подгайцевской ТГ.







Во время санкционированных обысков на складе в городе Ковель и по месту жительства злоумышленника, правоохранители обнаружили и изъяли: бронежилеты, каски, гигиенические товары, наличные средства в валютах разных стран на общую сумму почти 800 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский диверсант задержан на Волыни, - СБУ. ВИДЕО





Продолжается досудебное расследование, начатое по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.