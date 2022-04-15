На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов, касок и других товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тыс. дол.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Волынской области.
Оперативники СБУ установили, что незаконную схему организовал военнослужащий добровольческого формирования, также занимающий должность руководителя одного из отделов Подгайцевской ТГ.
Во время санкционированных обысков на складе в городе Ковель и по месту жительства злоумышленника, правоохранители обнаружили и изъяли: бронежилеты, каски, гигиенические товары, наличные средства в валютах разных стран на общую сумму почти 800 тыс. грн.
Продолжается досудебное расследование, начатое по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И такие предатели - чиновники, вокруг вас.
В результаті відмовився допомагати грошима без підтвердження проекту та без особистих зустрічей. Перейшов на адресну допомогу товарами, але й тут зустрічаються випадки, коли привозиш їжі на пару тисяч гривень, але немає відчуття, що сім'я нужденна, і робить щось для покращення ситуації. До речі, в основному таке трапляється з рускоязичними "біженцями", тому перестав таких обслуговувати взагалі.
Будьте уважні, на що ви даєте ресурси, це не менш важливо, ніж сам факт допомоги.