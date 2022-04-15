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На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов, касок и других товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Общая стоимость продукции составила 18 тыс. дол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Волынской области.

На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 01

Оперативники СБУ установили, что незаконную схему организовал военнослужащий добровольческого формирования, также занимающий должность руководителя одного из отделов Подгайцевской ТГ.

На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 02
На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 03
На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 04

Во время санкционированных обысков на складе в городе Ковель и по месту жительства злоумышленника, правоохранители обнаружили и изъяли: бронежилеты, каски, гигиенические товары, наличные средства в валютах разных стран на общую сумму почти 800 тыс. грн.

На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 05

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На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 06
На Волыни военнослужащий пытался продать партию бронежилетов и касок, полученных в качестве гумпомощи, - СБУ 07

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

СБУ (19890) гуманитарная помощь (1261) Бронежилет (131) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+50
***** он конченный а не военный. Повесить суку чтобы у других руки не чесались.
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15.04.2022 18:32
+33
****! З початку війни від двох моїх близьких друзів залишилися лише профілі у Фейсбуці. Один - під Гостомелем 27 лютого від кульового. Бронік навиліт пробило. Ховали у відкритій труні. На Граді працював. Другий - 8 квітня. В районі Попасної. Командир БМП. Ховали в закритій труні. А це - сволота. Слів нема.
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15.04.2022 18:41
+24
Як кажуть кацапи "...кому война, а кому - мать родна".
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15.04.2022 18:29
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Як кажуть кацапи "...кому война, а кому - мать родна".
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15.04.2022 18:29 Ответить
гроші краще жертвувати через церкву ПЦУ або УГКЦ, вони мають довіру
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15.04.2022 20:51 Ответить
Будеш гетьманом-і ти зможеш!
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15.04.2022 18:46 Ответить
***** он конченный а не военный. Повесить суку чтобы у других руки не чесались.
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15.04.2022 18:32 Ответить
Он не военный, читайте внимательней - он чиновник.
И такие предатели - чиновники, вокруг вас.
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15.04.2022 19:12 Ответить
Интересно, а если на него надеть всё это, он плавать сможет?
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15.04.2022 18:34 Ответить
А перед этим каждый броник проверить на нем на пуленепробиваемость
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15.04.2022 18:38 Ответить
Поплывет как крейсер мацква.
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15.04.2022 18:40 Ответить
Війна покаже хто є хто. І чим більше таких гнид впіймають, тим краще.
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15.04.2022 18:37 Ответить
Воно просто людина-лайно...
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15.04.2022 18:38 Ответить
от тільки довго вошкаються з ними а по закону военного часу-допросить и расстрелять
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15.04.2022 18:40 Ответить
****! З початку війни від двох моїх близьких друзів залишилися лише профілі у Фейсбуці. Один - під Гостомелем 27 лютого від кульового. Бронік навиліт пробило. Ховали у відкритій труні. На Граді працював. Другий - 8 квітня. В районі Попасної. Командир БМП. Ховали в закритій труні. А це - сволота. Слів нема.
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15.04.2022 18:41 Ответить
шо типа броник не настоЯщий типа игрушечная плита?
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15.04.2022 19:00 Ответить
Не кожен бронік тримає кулю. Тим більше не кожну кулю. Якщо там 12,7 поцілило, то жоден бронік такого не витримає.
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15.04.2022 19:09 Ответить
Тіпа не 4-го класу. Снайпер з великим калібром.
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15.04.2022 19:10 Ответить
Стидоба...Я далі не знаю як жити з таким позором....Краще застрелитись
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15.04.2022 18:47 Ответить
тварь ******
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15.04.2022 18:48 Ответить
Повесить сволоцюгу.
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15.04.2022 18:48 Ответить
Позбавити звань, дипломів, нагород, стажу і з конфіскацією на нари. Років на 10. Повернеться і буде жебракувати і харчуватися на смітниках. Так доля має бути у кожного корумпованого державного службовця особливо якщо це правоохоронець або військовий.
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15.04.2022 18:48 Ответить
Смітники всіх таких не прогодують...
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15.04.2022 19:26 Ответить
отдайте его волонтерам
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15.04.2022 18:49 Ответить
Зараз у волонтерстві взагалі створилася неприємна ситуація - запитів усе більше, а ресурсів меншає. При цьому, більша частина запитів на військове оснащення якого давно немає у вільному доступі. Коли намагаєшся з'ясувати, чи будуть витрачені кошти на користь - починається якесь перекидання стрілок та заливання про сєкрєтную апірацию.
В результаті відмовився допомагати грошима без підтвердження проекту та без особистих зустрічей. Перейшов на адресну допомогу товарами, але й тут зустрічаються випадки, коли привозиш їжі на пару тисяч гривень, але немає відчуття, що сім'я нужденна, і робить щось для покращення ситуації. До речі, в основному таке трапляється з рускоязичними "біженцями", тому перестав таких обслуговувати взагалі.
Будьте уважні, на що ви даєте ресурси, це не менш важливо, ніж сам факт допомоги.
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15.04.2022 18:51 Ответить
гроші треба давати лише перевіреним волонтерам. якщо таких немає тоді вже при церквах краще. вони їх потратять на всякий інструмент і обладнання яке теж потрібне
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15.04.2022 19:39 Ответить
При церкві можу хиба що дати по *****, і попу, і тим хто там гроші виманює у віруючих ідіотів
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15.04.2022 22:44 Ответить
потому что очень много гуманитарной помощи с Европы осело непонятно где кто это контролирует кто отчитывается? я бы на месте запада кому попало деньги не выделял
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15.04.2022 22:52 Ответить
Таких военных тьма ,только никто не хочет разорвать эту цепочку ! ОПГ попристраивались к гуманитарке и косят бабло.
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15.04.2022 18:53 Ответить
не дают зароблять(олх запретите еще
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15.04.2022 18:53 Ответить
Він зараз лише підозрюваний. Ось, коли буде засуджений, тоді можна.
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15.04.2022 19:35 Ответить
так а что в страйк боле с типа в броник суют фейк плиту для реализма и наверно псевдо керамику так как метал чернуху сувать это бред...????
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15.04.2022 19:02 Ответить
Руки опускаются....когда ты выгреб останнI гроши и отдал на закупку броников и прочего нужного для военных, а тут ****** греют руки на этом.....убить их точно хочется
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15.04.2022 19:07 Ответить
В ТРО по західних областях багато бандюків місцевих пішло...це ж і доступ до гуманітарки, і легальна зброя, і можливість напівлегально рекетом займатись...
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15.04.2022 19:12 Ответить
Тварь
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15.04.2022 19:16 Ответить
Скотиняка люди с ЕС шлют гуманитарку, а оно гроши наживает на крови своего народа ! Растрелять шоб другим не повадно било !
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15.04.2022 19:21 Ответить
ага логистика - ты хрен пройдешь львовскую таможню без откатов
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15.04.2022 22:54 Ответить
А кому він їх продавав?
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15.04.2022 19:42 Ответить
покидьок не погребував торгувати навіть інвалідними візками
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15.04.2022 19:54 Ответить
******* гандон . а чо він ще живий?
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15.04.2022 20:22 Ответить
Тварюка. 15 років буцигарні, як мародеру, а не як шахраю!
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15.04.2022 23:08 Ответить
 
 