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Новости Война
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Рашисты обстреляли один из жилых районов Харькова: Погибли 7 человек, в том числе семимесячный малыш, 34 человека получили ранения

війна

Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. Погибли 7 человек, в том числе семимесячный малыш.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая армия мира, как оказывается, умеет воевать только с гражданским населением.

Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев. Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь", - говорится в сообщении.

Глава ОВА просит жителей Харькова без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове. ФОТОрепортаж

обстрел (27114) Харьков (7474) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+10
Просто жах..
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15.04.2022 18:33
+10
Ипаная касапская недонация.
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15.04.2022 18:34
+9
Эта Кацапская тварь разрушает истребляет всех , ему нужно снести Украину , сровнять с землей. Нет ничего святого. Не за горами мы нанесем такой же ответ , однозначно . Слава Украине !!!!!
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15.04.2022 19:04
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Просто жах..
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15.04.2022 18:33 Ответить
Ипаная касапская недонация.
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15.04.2022 18:34 Ответить
Надеюсь, что никому не придёт в голову предлагать рашистским упырям "перемирие" на период Пасхи:

такое предложение означало бы признание того, что для этих кровавых нелюдей имеют какое-то значение христианские праздники.

У советских выродков только один людоедский праздник: 7 ноября.
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15.04.2022 19:10 Ответить
Так нас в Харкові прасують майже цілодобово...
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15.04.2022 18:35 Ответить
я не витримав у Харкові постійних обстрілів та виїхав з міста.. ледве не потрапивши під обстріл на південному вокзалі.
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15.04.2022 19:09 Ответить
Эта Кацапская тварь разрушает истребляет всех , ему нужно снести Украину , сровнять с землей. Нет ничего святого. Не за горами мы нанесем такой же ответ , однозначно . Слава Украине !!!!!
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15.04.2022 19:04 Ответить
поляки кажуть:

Chwała Ukrainie!
Bohaterom chwała!
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15.04.2022 19:10 Ответить
Совершенно не понимаю те 2 миллиона украинцев, которые продолжают жить в Мордоре, работать в нефтегазовой отрасли РФ в Тюменской области, в Ямало-ненецком округе и т.п.

Это не только подло по отношению к родной Украине, но, это даже какое-то подлое неуважение к себе самому, к своему человеческому достоинству.
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15.04.2022 19:49 Ответить
наявність паспорта з тризубом, не завжди робить носія Українцем.
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15.04.2022 19:55 Ответить
Ты отстал от жизни, такое количество укр. может и работало там но 20 лет назад...
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15.04.2022 20:46 Ответить
Це для кацапів https://theins.ru/history/250082 не вперше.
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15.04.2022 20:48 Ответить
Кацапські ублюдки обстріляли дім біля парку Харкова на хтз де завжди гуляють люди у гарну погоду.
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15.04.2022 22:33 Ответить
Бажаю щоб до роSSіян кожної ночі приходив цей семимісячний малюк...
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15.04.2022 23:58 Ответить
 
 