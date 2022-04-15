Рашисты обстреляли один из жилых районов Харькова: Погибли 7 человек, в том числе семимесячный малыш, 34 человека получили ранения

Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. Погибли 7 человек, в том числе семимесячный малыш.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая армия мира, как оказывается, умеет воевать только с гражданским населением.

Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев. Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь", - говорится в сообщении.

Глава ОВА просит жителей Харькова без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах.

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