Рашисты обстреляли один из жилых районов Харькова: Погибли 7 человек, в том числе семимесячный малыш, 34 человека получили ранения
Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. Погибли 7 человек, в том числе семимесячный малыш.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вторая армия мира, как оказывается, умеет воевать только с гражданским населением.
Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев. Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь", - говорится в сообщении.
Глава ОВА просит жителей Харькова без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах.
Топ комментарии
+10 Максим Мороз #391980
показать весь комментарий15.04.2022 18:33
+10 Саша Пончик
показать весь комментарий15.04.2022 18:34
+9 Игорь Игорев #494368
показать весь комментарий15.04.2022 19:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такое предложение означало бы признание того, что для этих кровавых нелюдей имеют какое-то значение христианские праздники.
У советских выродков только один людоедский праздник: 7 ноября.
Chwała Ukrainie!
Bohaterom chwała!
Это не только подло по отношению к родной Украине, но, это даже какое-то подлое неуважение к себе самому, к своему человеческому достоинству.