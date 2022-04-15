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В Днепре переименуют до 25 улиц, названия которых связаны с Россией

філатов

В Днепре в следующую среду переименуют первую часть списка улиц, названия которых связаны с Россией.

Об этом мэр Борис Филатов сообщил во время телемарафона на телеканале "ДніпроTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем отказываться от российских географических названий. Проблема в том, что когда мы подняли список улиц, оказалось, их такое большое количество, что у нас даже названий новых столько нет. Всевозможные барнаульские, абхазские… мы все не успеем переименовать на этой сессии", – сказал Филатов.

Читайте: Начался опрос по переименованию 5 станций метро в Киеве. Каждый может предложить название

По его словам, на ближайшей сессии, которая состоится 20 апреля, подготовлен список, в котором до 25 улиц. Сейчас этот вопрос обсуждается с депутатским корпусом. Филатов уверен, что решение будет поддержано.

Известно, что сессия будет проходить не в здании городского совета, но место проведения заседания не анонсируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дерусификация в Ужгороде: переименуют 58 улиц, носящих имена российских деятелей

Днепр (4417) переименования (739) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+8
Саме час. Опоненти якось ... втекли з України.
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15.04.2022 18:44
+7
Я пам'ятаю як у 2015 році, всяка вата і малороси у Дніпрі так само кричали: "не нада улици переименовивать, ненада горад переименовивать, они деньги на етам распиливают, лучше би дороги сделали і школи т.д." Саме цікаве те, що коли місцеві можновладці і до 2014 року і після 2014 року, робили всякі схеми по розпилу бюджету, ні одне ватне створіння навіть не пискнуло. А коли справа йде про знищення росіянського, вони починають виповзати зі своїх смітників. Такі як ти готові жити в повному лайні, головне щоб був пам'ятник леніна, ковер на стіні і бутилка бояри з телогрейкою.
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15.04.2022 20:05
+5
Має бути Закон про дерусифікацію-українізацію та подолання наслідків російської окупації України.
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15.04.2022 18:47
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15.04.2022 18:36 Ответить
Надто дрібний шрифт. Ніхто не роздивився.
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15.04.2022 21:29 Ответить
а стопятьсот на Лівому березі Києва нє?
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15.04.2022 18:39 Ответить
Саме час. Опоненти якось ... втекли з України.
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15.04.2022 18:44 Ответить
Перейменовували,потроху. Треба розуміти,що перейменувати ~90% вулиць мільйоного міста одразу... Це ще той треш!
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15.04.2022 18:53 Ответить
http://rename.dp.ua/ Перейменування вулиць та місць Дніпра 2015-2019
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15.04.2022 19:00 Ответить
Всього 25? А прізвища жидобільшовиків залишать щоб уникнути звинувачень в "ксенофобії" та "антисемітизмі"? От вже "днєпроПетровци" хитродупі...
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15.04.2022 18:43 Ответить
Поки 25. На більше назв не понавигадували.
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15.04.2022 18:47 Ответить
Має бути Закон про дерусифікацію-українізацію та подолання наслідків російської окупації України.
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15.04.2022 18:47 Ответить
Ось тут у чувака була хороша стаття на тему дерусифікації

https://www.facebook.com/vanekzp/posts/4912521795535547
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15.04.2022 20:13 Ответить
Перевiрте список, будь ласка, ще раз.

Make sure you will rename also "Дєгтярьова", я на цій вулиці своє дитинство провів...
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15.04.2022 18:49 Ответить
заповідник совка, як і завжди був.
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15.04.2022 19:04 Ответить
Не надо в Днепре бомбоубежищ, не надо артезианских колонок. Надо улицы переименовывать. В этом весь Филатов: Голимый PR и популизм.
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15.04.2022 18:52 Ответить
Голимый зебелизм у тебя! Ты в каком задыщенске обитаеш? Чтоб шошто хрюкать на миллионник?!
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15.04.2022 18:57 Ответить
Бориска как бориска, твою мать нашел время....
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15.04.2022 19:01 Ответить
Я пам'ятаю як у 2015 році, всяка вата і малороси у Дніпрі так само кричали: "не нада улици переименовивать, ненада горад переименовивать, они деньги на етам распиливают, лучше би дороги сделали і школи т.д." Саме цікаве те, що коли місцеві можновладці і до 2014 року і після 2014 року, робили всякі схеми по розпилу бюджету, ні одне ватне створіння навіть не пискнуло. А коли справа йде про знищення росіянського, вони починають виповзати зі своїх смітників. Такі як ти готові жити в повному лайні, головне щоб був пам'ятник леніна, ковер на стіні і бутилка бояри з телогрейкою.
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15.04.2022 20:05 Ответить
Нехай Філатов звернеться до Українського Інституту Національної пам'яті. Там за пару днів для Дніпра копицю назв назбирають.
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15.04.2022 19:25 Ответить
А коли у Дніпрі почнуть вішати наприклад водіїв маршруток,які АТОшників неберуть і кажуть "я вас туда непосылал убивать русских детей"? Або, коли почнуть розстрілювать всяких барист,які кажуть "я непонимаю телячью мову и Днепр это Русский город"?
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15.04.2022 19:49 Ответить
А Новомосковськ не пора перейменувати?
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15.04.2022 20:26 Ответить
А то мені вже 45 років слух ріже.
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15.04.2022 20:27 Ответить
Це не до Філатова.
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16.04.2022 00:57 Ответить
Деомунизацию доведи до ума. .Старые названия красуются до сих пор.Денежку по ходу распилили.Приезжему трудно разобраться в вашей топографии.Поддерживаю результативное переименование.
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16.04.2022 08:00 Ответить
 
 