В Днепре переименуют до 25 улиц, названия которых связаны с Россией
В Днепре в следующую среду переименуют первую часть списка улиц, названия которых связаны с Россией.
Об этом мэр Борис Филатов сообщил во время телемарафона на телеканале "ДніпроTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы будем отказываться от российских географических названий. Проблема в том, что когда мы подняли список улиц, оказалось, их такое большое количество, что у нас даже названий новых столько нет. Всевозможные барнаульские, абхазские… мы все не успеем переименовать на этой сессии", – сказал Филатов.
По его словам, на ближайшей сессии, которая состоится 20 апреля, подготовлен список, в котором до 25 улиц. Сейчас этот вопрос обсуждается с депутатским корпусом. Филатов уверен, что решение будет поддержано.
Известно, что сессия будет проходить не в здании городского совета, но место проведения заседания не анонсируется.
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