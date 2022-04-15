В Днепре переименуют до 25 улиц, названия которых связаны с Россией

В Днепре в следующую среду переименуют первую часть списка улиц, названия которых связаны с Россией.

Об этом мэр Борис Филатов сообщил во время телемарафона на телеканале "ДніпроTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем отказываться от российских географических названий. Проблема в том, что когда мы подняли список улиц, оказалось, их такое большое количество, что у нас даже названий новых столько нет. Всевозможные барнаульские, абхазские… мы все не успеем переименовать на этой сессии", – сказал Филатов.

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По его словам, на ближайшей сессии, которая состоится 20 апреля, подготовлен список, в котором до 25 улиц. Сейчас этот вопрос обсуждается с депутатским корпусом. Филатов уверен, что решение будет поддержано.

Известно, что сессия будет проходить не в здании городского совета, но место проведения заседания не анонсируется.

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