Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что президент России Путин может применить тактическое ядерное оружие.
Об этом он сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, Путин может применить ядерное или химическое оружие, потому что он не ценит жизнь народа Украины.
"Не только я – весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не реальной информацией, но это может быть правдой. ¦Химическое оружие, они могут это сделать, они могли это сделать, для них жизнь народа, ничего. Поэтому... Надо думать, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я считаю", - пояснил Зеленский.
Топ комментарии
+47 Yakov Yakov
показать весь комментарий15.04.2022 18:45
+29 Олег Кущ #490032
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+18 Петрович123456
показать весь комментарий15.04.2022 18:48
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А Україна вижеве, і відновиться!
Тому масового виготовлення не станеться. Але ті, хто вже здатен отримати уран 235 і плутоній 239, ті потенційно здатні створити найпростішу ядрьону бомбу. Для створення ефективної бомби треба ще багато чого...
Не бачу конкретних пропозицій від нього.
І як він сам готується до можливого ядерного удару?
А про українців потурбується так само, як і перед нападом рашистів в лютому 2022.
Джерело:
Що презедент пропонує? Як потрібно готуватись?
Уничтожение "Москвы",вместе с ликованием, вызвало у меня один вопрос - а так можно было?Значит можно было и 25 февраля? Почему, вместо того, что бы задействовать все силы, зелень попёрла на переговоры о капитуляции?
Вливаючи на владу України, вимусив згорнути оборонні програми, розвиток арміі, ракетну галузь й оголення кордонів перед наступом. Продовжує свою тактику впливу й вимагає капітуляцію України.
Жодних поступок тиску *****. Бити потвору кремлівську, до перемоги й повної деокупаціі територій донбасу, криму.
Проведення демілітарізації та денацифікації московії, як і хотів *****. Звільнення депортованих громадян й дітей України.
Слава Націі. піZда фашистській *********.
Тут не о чем говорить.
у него выходит как всегда.
И там снова будут квакать жабы.
Японцам Хиросима пошла на пользу: про милитаризм забыли,
занялись производством и хайтеком и покорили весь мир.
Им решить вопрос - раз плюнуть, и весь мир будет рукоплескать.
Похоже, главнокомандующий хочет убедить западных союзников, что на "поле битвы" страну не освободишь от русской чумы, что надо с Путлером договариваться, а то начнёт ядерную войну.
Вопрос, зачем Зеленскому предупреждать страны НАТО о возможном ядерном ударе со стороны Орды? Чтобы они свернули поставку вооружений для ВСУ? Или чтобы народ Украины согласился с его болезненным стремлением заглянуть в глаза вурдалака и увидеть там мир?
Черговий вислів невігласа, типу бандит може причинити шкоду - переламати ноги, або плюнути