Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что президент России Путин может применить тактическое ядерное оружие.

Об этом он сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, Путин может применить ядерное или химическое оружие, потому что он не ценит жизнь народа Украины.

"Не только я – весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не реальной информацией, но это может быть правдой. ¦Химическое оружие, они могут это сделать, они могли это сделать, для них жизнь народа, ничего. Поэтому... Надо думать, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я считаю", - пояснил Зеленский.

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