Мариуполя нет, есть территория города, насквозь пропитанная кровью, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Российские оккупанты пытаются взять Мариуполь, но им это не удается.

Об этом в интервью "УП" заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Они уже который день пытаются взять Мариуполь и им это не удается, какие бы они фейки не распространялись. При этом они понимают, что Мариуполя, из-за действий вооруженных сил РФ, как такового не существует. Есть территория Мариуполя, но города не существует – они все уничтожили ", - подчеркнул он.

"Города там нет, это территория города. И она насквозь пропитана кровью", - добавил глава ОВА.

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