РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7318 посетителей онлайн
Новости Война
5 297 8

Мариуполя нет, есть территория города, насквозь пропитанная кровью, - глава Донецкой ОВА Кириленко

маріуполь

Российские оккупанты пытаются взять Мариуполь, но им это не удается.

Об этом в интервью "УП" заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Они уже который день пытаются взять Мариуполь и им это не удается, какие бы они фейки не распространялись. При этом они понимают, что Мариуполя, из-за действий вооруженных сил РФ, как такового не существует. Есть территория Мариуполя, но города не существует – они все уничтожили ", - подчеркнул он.

"Города там нет, это территория города. И она насквозь пропитана кровью", - добавил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе сейчас идут активные бои в районе меткомбината и в портовой зоне, - Мотузяник

Мариуполь (5710) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все можна поновити.. тільки людей не можна воскресити..
показать весь комментарий
15.04.2022 18:58 Ответить
Мариуполь это зеркало для россии.
показать весь комментарий
15.04.2022 19:06 Ответить
это кость в горле...
и даже вытянув кость или проглотив - там останется кровоточащая рана...
показать весь комментарий
15.04.2022 19:41 Ответить
Нужно Херсон и Мелитополь быстрее забирать и нужно уничтожить весь флот России и через море в порт Мариуполя подмогу. И по сухопутному пути нужно окружать и РСЗО выжигать все и посылать броню добивать и давить надо со стороны Запорожья и Днепра и по воде. Таким образом русские будут окружены и их будут и в спину бить и в лоб и с флангов. русские столько людей в Мариуполе убили и нужно месть провести и унизить русских и разбить их в хлам. Что они столько воевали там и уничтожили и их разбили абсолютно полностью!
показать весь комментарий
15.04.2022 19:09 Ответить
вони за будинками ховаються... Херсон пропонуєте рівняти із землею?
показать весь комментарий
16.04.2022 02:00 Ответить
А город этим кровавым рашистам и не нужен..им нужен свободный путь из раши в Крым..
показать весь комментарий
15.04.2022 19:39 Ответить
Судячи з карти коридор цей вже намалювався: https://liveuamap.com/
показать весь комментарий
15.04.2022 20:07 Ответить
 
 