На борту крейсера "Москва", вероятно, не было ядерного оружия, - CNN
Сполучені Штати вважають, що російський крейсер "Москва" не мав ядерної зброї під час затоплення.
Об этом CNN сообщили два высокопоставленных чиновника администрации США, ознакомленные с разведданными, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, Штаты наблюдали за российскими военными по поводу любого необычного перемещения ядерного оружия до сих пор не обнаружили таких перемещений.
Также чиновник отметил, что учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, размещение на борту ядерного оружия было бы особенно необычным.
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.......и утоп от крылатых ракет......
Якщо з часом в морській воді боєголовки почнуть пропускати радіоактивні сполуки, то це буде означати забруднення всього Чорного моря радіонуклідами, яким не буде куди виходити з нього з урахуванням мілководності Босфору.!
сразу в финал...!
да что уж там - просто победа...!
Так что я пессимистичен
@bookazoid_
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https://twitter.com/bookazoid_/status/1514952117429182469 3 ч
Це най дорожчий cope cage за історію цієї війни
Днем Путину сообщили, что на крейсере погибли пятьдесят три человека и ещё шестьдесят пять считаются пропавшими без вести. На что Путин заявил, что ему "насрать на баранов которые не уберегли корабль". К концу дня президенту всё же сообщили, что восстановить крейсер по объективным причинам не возможно. Крейсер "Москва" затонул. Но это была не последняя плохая новость. Путину также сообщили, про инцидент с российской подводной лодкой в Чёрном море и там тоже большие проблемы. Как только мы будем располагать полной информацией по этому вопросу мы обязательно сообщим в одном из наших постов.
Двенадцатого апреля мы анонсировали общение тет-а-тет в режиме видеосвязи Путина с Шойгу, по результатам которого должны были последовать ключевые и далеко идущие последствия. Встреча не состоялась. Накануне Шойгу понадобилась медицинская помощь и он оказался в палате интенсивной терапии. Нам подтвердили проблемы с сердечно-сосудистой системой у Шойгу, врачи выражают осторожный оптимизм с прогнозом выздоровления. По поводу состояния здоровья Шойгу у нас есть комментарии от одного из медработников, который озабочен состоянием здоровья министра обороны и дословно сказано следующее: "Определенно проблемы есть, но всё не так плохо как он хочет представить." Мы уже сообщали, что и Путин считает проблемы со здоровьем у Шойгу- по большей части симуляции.