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Новости Война
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На борту крейсера "Москва", вероятно, не было ядерного оружия, - CNN

москва,крейсер

Сполучені Штати вважають, що російський крейсер "Москва" не мав ядерної зброї під час затоплення.

Об этом CNN сообщили два высокопоставленных чиновника администрации США, ознакомленные с разведданными, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Штаты наблюдали за российскими военными по поводу любого необычного перемещения ядерного оружия до сих пор не обнаружили таких перемещений.

Также чиновник отметил, что учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, размещение на борту ядерного оружия было бы особенно необычным.

Читайте: Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - Зеленский

США (26620) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+28
Про що мова? Мав,не мав...та пох. Забудьте вже про ту "мацкву". Там ще багато калош кацапських бовтається в Чорному морі.
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15.04.2022 19:01
+22
И самого крейсера уже нет...и 450 морячков во главе с капитаном построившись в колону по четыре отправились на концерт кабздона...
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15.04.2022 19:00
+16
....какая ирония - "Москва" був крейсером протиповітряної оборони......
.......и утоп от крылатых ракет......
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15.04.2022 19:00
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знаю тільки я- всі трюми були заповнені дерьмом -касабами - от він і буль-буль
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15.04.2022 18:59 Ответить
Список членов экипажа ракетного крейсера «Москва», погибших на борту корабля - https://site.ua/alexander.kovalenko/spisok-clenov-ekipaza-raketnogo-kreisera-moskva-pogibsix-na-bortu-korablya-i7zp4qz
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15.04.2022 19:40 Ответить
Там упомянуты только высшие чины. Наверное матросов просто считали пачками и ведрами без имён.
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15.04.2022 22:18 Ответить
....какая ирония - "Москва" був крейсером протиповітряної оборони......
.......и утоп от крылатых ракет......
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15.04.2022 19:00 Ответить
И самого крейсера уже нет...и 450 морячков во главе с капитаном построившись в колону по четыре отправились на концерт кабздона...
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15.04.2022 19:00 Ответить
Та не було її.Я давно ще читав,що в москалів тактичної взагалі немає.Це дуже дорого все утримувати.
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15.04.2022 19:01 Ответить
Про що мова? Мав,не мав...та пох. Забудьте вже про ту "мацкву". Там ще багато калош кацапських бовтається в Чорному морі.
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15.04.2022 19:01 Ответить
Та зовсім не пох!

Якщо з часом в морській воді боєголовки почнуть пропускати радіоактивні сполуки, то це буде означати забруднення всього Чорного моря радіонуклідами, яким не буде куди виходити з нього з урахуванням мілководності Босфору.!
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15.04.2022 20:55 Ответить
Один дибіл написав дурню, інші його в топ підняли. Жахливо, що стільки ідіотів в моїй рідній Україні. Ти взагалі знаєш, що таке ядерна зброя і які можуть бути наслідки? Якщо та ******** мала на борту боєголовку в 200-300 тисяч кілотон, і то вибухне під водою. Або не вибухне, а просто з часом почне отруювати чорне море. Почніть нарешті думати головою, а не сракою, ви ж наче не москаль.
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15.04.2022 21:30 Ответить
Нептуну пох...
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15.04.2022 19:03 Ответить
в 2012 році, я наїлась магічних грибів, і у мене був дуже сильний бед-тріп... я побачила, що росія нападе на Україну, і що зрештою вона заюзає ракети з ядерними боєголовками (я їх бачила)... я думала, що то просто бед, але потім напала кацапія в 2014-му... подумала, що може збіг, і нікому не говорила про це, бо ще подумають, що я хвора на голову... але чим далі, я починаю думати, що це не просто бед-тріп був, а видіння майбутнього... був цей бед-тріп на Сіверщині.
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15.04.2022 19:07 Ответить
Мы когда сальвию курили нам и не такое видилось 🤣
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15.04.2022 19:14 Ответить
это тебе на битву экстасексов...
сразу в финал...!
да что уж там - просто победа...!
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15.04.2022 19:25 Ответить
мне знакомый из другой страны за неск. месяцев до войны написал тоже самое. Ему это приснилось. Мы поржали, а теперь я его каждый день доколупываю о подробностях...Сбылось все, кроме яд. удара....
Так что я пессимистичен
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15.04.2022 20:48 Ответить
Гадання на кавовій гущі? Ваші доказатільста
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15.04.2022 19:09 Ответить
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15.04.2022 19:11 Ответить
Не крейсер був, а одні понти , анало-говнетниє
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15.04.2022 19:14 Ответить
что гадать? Сделайте официальный запрос. С учетом того, что ***** ВСЕГДА врет и сделаете выводы
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15.04.2022 19:14 Ответить
bookazoid_


@bookazoid_

·
https://twitter.com/bookazoid_/status/1514952117429182469 3 ч



Це най дорожчий cope cage за історію цієї війни
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15.04.2022 19:20 Ответить
Кобзон був приємно здивований, до нього завітав майже увесь екіпаж крейсера «Москва».
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15.04.2022 19:23 Ответить
Що за песимізм? Ну то починай ядерну війну з дивану.
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15.04.2022 19:36 Ответить
А що значить - ймовірно? СNN це що баба базарна? Або було , або небуло, а то ймовірно! Вірно тут писали, що ЙМОВІРНО, там могло бути що завгодно!
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15.04.2022 19:25 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день президента России Владимира Путина откровенно не задался. С утра Путин потребовал, чтобы ракетный крейсер "Москва", который по информации предоставленной президенту в утреннем отчете, был ещё на плаву, был восстановлен во что бы то ни стало. Военное командование зная настроения президента и его отношение к "происшествию" с крейсером "Москва", не отважилось ему перечить и разочаровывать пообещав, что восстановить корабль возможно, хоть на тот момент уже было полное понимание, что это не реально.

Днем Путину сообщили, что на крейсере погибли пятьдесят три человека и ещё шестьдесят пять считаются пропавшими без вести. На что Путин заявил, что ему "насрать на баранов которые не уберегли корабль". К концу дня президенту всё же сообщили, что восстановить крейсер по объективным причинам не возможно. Крейсер "Москва" затонул. Но это была не последняя плохая новость. Путину также сообщили, про инцидент с российской подводной лодкой в Чёрном море и там тоже большие проблемы. Как только мы будем располагать полной информацией по этому вопросу мы обязательно сообщим в одном из наших постов.

Двенадцатого апреля мы анонсировали общение тет-а-тет в режиме видеосвязи Путина с Шойгу, по результатам которого должны были последовать ключевые и далеко идущие последствия. Встреча не состоялась. Накануне Шойгу понадобилась медицинская помощь и он оказался в палате интенсивной терапии. Нам подтвердили проблемы с сердечно-сосудистой системой у Шойгу, врачи выражают осторожный оптимизм с прогнозом выздоровления. По поводу состояния здоровья Шойгу у нас есть комментарии от одного из медработников, который озабочен состоянием здоровья министра обороны и дословно сказано следующее: "Определенно проблемы есть, но всё не так плохо как он хочет представить." Мы уже сообщали, что и Путин считает проблемы со здоровьем у Шойгу- по большей части симуляции.
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15.04.2022 19:34 Ответить
99,9% що було на борту, а може і споряджене. Чим знищувать авіаносці у Середиземці! Вертатись у Балаклаву? Ні там воно було!
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15.04.2022 19:45 Ответить
"перемещения" будут только тогда, когда они уже будут готовиться использовать.
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15.04.2022 20:10 Ответить
 
 