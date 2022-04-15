На борту крейсера "Москва", вероятно, не было ядерного оружия, - CNN

Сполучені Штати вважають, що російський крейсер "Москва" не мав ядерної зброї під час затоплення.

Об этом CNN сообщили два высокопоставленных чиновника администрации США, ознакомленные с разведданными, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Штаты наблюдали за российскими военными по поводу любого необычного перемещения ядерного оружия до сих пор не обнаружили таких перемещений.

Также чиновник отметил, что учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, размещение на борту ядерного оружия было бы особенно необычным.

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