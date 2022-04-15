Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 15.04.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 15.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 51 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В течение текущих суток по всем направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел.

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В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага для проведения диверсий на территории Украины, похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей. Российские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, относившихся к военной службе.

Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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