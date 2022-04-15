Правительство и ООН запускают две программы выплат. Какие категории граждан будут получать деньги?

Правительство совместно с Организацией объединенных наций запускает две программы выплат. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров и будет касаться вынужденных переселенцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3-х месяцев. Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет нашим малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн. Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутри перемещенных лиц", - объясняет Денис Шмыгаль.

Параллельно с этим правительство продолжает стимулировать восстановление деловой активности и занятости. Дополнительно выделяем почти 1,3 млрд. грн. из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице.

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"Все это возможно также благодаря поддержке и помощи от наших международных партнеров. Сегодня на заседании Правительства оформили договоренности с Правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа. Также на днях Министерство финансов подписало соглашение с Правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов. Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", - говорится в сообщении.