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Правительство и ООН запускают две программы выплат. Какие категории граждан будут получать деньги?

гроші

Правительство совместно с Организацией объединенных наций запускает две программы выплат. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров и будет касаться вынужденных переселенцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3-х месяцев. Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет нашим малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн. Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутри перемещенных лиц", - объясняет Денис Шмыгаль.

Параллельно с этим правительство продолжает стимулировать восстановление деловой активности и занятости. Дополнительно выделяем почти 1,3 млрд. грн. из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин работает над созданием Международного центра разминирования и Государственной минной стратегией, - Шмыгаль

"Все это возможно также благодаря поддержке и помощи от наших международных партнеров. Сегодня на заседании Правительства оформили договоренности с Правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа. Также на днях Министерство финансов подписало соглашение с Правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов. Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", - говорится в сообщении.

выплаты (645) ООН (4167) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+6
Азербайджан отправил гуманитарную помощь для украинских беженцев
11:14

Правительство Азербайджана направило в Молдову гуманитарную помощь для оказания неотложной медицинской помощи украинским вынужденным переселенцам, въехавшим на молдавскую территорию в результате военных действий в Украине, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Самолет с 29 тоннами гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 10:00 15 апреля в аэропорт Кишинева.

27 февраля и 12 марта 2022 года по поручению руководства Азербайджана в Украину уже было отправлено в целом около 520 тонн гуманитарной помощи, состоявшей из медикаментов, медицинских принадлежностей, приборов и оборудования, а также продуктов питания на общую сумму 21,5 миллиона манатов.

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15.04.2022 19:36
+4
Тут 6500 хрен дождешься уже 20 день,а они ещё "выплачивают".
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15.04.2022 19:22
+4
Только переселенцам?
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15.04.2022 19:36
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Тут 6500 хрен дождешься уже 20 день,а они ещё "выплачивают".
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15.04.2022 19:22 Ответить
на 10-й день все прийшло, як і обіцяли. Київ.
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15.04.2022 19:23 Ответить
Підтверджую, 15-день -грошей немає.
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15.04.2022 19:26 Ответить
А коли реєструвалися?
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15.04.2022 19:27 Ответить
Я 30-го березня.
Ніц нема.
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15.04.2022 20:53 Ответить
десь через 2-3 дні, після того як запропонували.
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16.04.2022 08:44 Ответить
Харьков. Уже месяц прошел с момента подачи заявки. Нифига нет. Жена оформляла, кажется в начале марта - в 20-х числах пришло. Непонятно как начисляют
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15.04.2022 19:29 Ответить
месяц жду, деньги не пришли.

По информации знакомых, которые в курсе этой программы, у ЗЕленых денег нет, перечисление казначейством приостановлено.

Поэтому эту программу закрыли с 1-го апреля.

Главное наобещать, напиариться.
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16.04.2022 08:16 Ответить
Азербайджан отправил гуманитарную помощь для украинских беженцев
11:14

Правительство Азербайджана направило в Молдову гуманитарную помощь для оказания неотложной медицинской помощи украинским вынужденным переселенцам, въехавшим на молдавскую территорию в результате военных действий в Украине, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Самолет с 29 тоннами гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 10:00 15 апреля в аэропорт Кишинева.

27 февраля и 12 марта 2022 года по поручению руководства Азербайджана в Украину уже было отправлено в целом около 520 тонн гуманитарной помощи, состоявшей из медикаментов, медицинских принадлежностей, приборов и оборудования, а также продуктов питания на общую сумму 21,5 миллиона манатов.

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15.04.2022 19:36 Ответить
Только переселенцам?
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15.04.2022 19:36 Ответить
суки лучше напишите как оформить нормально вернее организуйте нормальное людское оформление. жена уже 4-й день ходит и стоит в очереди целый день, а людей там тысячи и каждый день приходят новые а принимают только по 150-200 чел в день.
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15.04.2022 20:45 Ответить
 
 