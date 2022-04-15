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Похищение РФ украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями является еще одним циничным нарушением международного гуманитарного права, - Маасикас

діти,дитина

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас назвал похищение россиянами украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маасикас написал в своем твиттере.

"После украинских журналистов, активистов, местных чиновников, других гражданских лиц, РФ начала похищать украинских детей. Это, а также их запланированное, так называемое, усыновление российскими семьями является еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права. РФ будет привлечена к ответственности", – написал Маасикас.

Читайте: С начала вторжения РФ в Украине погибли 198 детей, более 355 - ранены, - Офис Генпрокурора

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А как это???!!! Украденных детей усыновлять???? Что происходит???!!!!
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15.04.2022 19:39 Ответить
орда пришла в Украину за имуществом, землей и рабами
всегда надо называть вещи своими именами
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15.04.2022 19:45 Ответить
свой генофонд опаскудили, теперь ищут как подправить собственные убогие возможности
за счёт гордой нации.
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15.04.2022 19:57 Ответить
Янычарство по российски.
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15.04.2022 19:57 Ответить
Звільняти маленьких Українців. нищіти потвор. сдохни *****.

Слава Націі.
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15.04.2022 20:03 Ответить
 
 