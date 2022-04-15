Похищение РФ украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями является еще одним циничным нарушением международного гуманитарного права, - Маасикас

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас назвал похищение россиянами украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маасикас написал в своем твиттере.

"После украинских журналистов, активистов, местных чиновников, других гражданских лиц, РФ начала похищать украинских детей. Это, а также их запланированное, так называемое, усыновление российскими семьями является еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права. РФ будет привлечена к ответственности", – написал Маасикас.

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