Похищение РФ украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями является еще одним циничным нарушением международного гуманитарного права, - Маасикас
Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас назвал похищение россиянами украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маасикас написал в своем твиттере.
"После украинских журналистов, активистов, местных чиновников, других гражданских лиц, РФ начала похищать украинских детей. Это, а также их запланированное, так называемое, усыновление российскими семьями является еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права. РФ будет привлечена к ответственности", – написал Маасикас.
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всегда надо называть вещи своими именами
за счёт гордой нации.
Слава Націі.