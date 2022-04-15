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Новости Война
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Оккупанты выпустили ракету по Одесскому району, она разорвалась в воздухе. Силы ПВО сбили над городом вражеский беспилотник, - ОВА

орлан

Российские оккупанты выпустили ракету по Одессе, однако она разорвалась в воздухе. Пострадавших нет.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня над Одессой был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Он собирал разведывательные данные о военных объектах и ​​объектах инфраструктуры на нашей территории. Спасибо подразделениям ПВО за их профессионализм", - сказал Марченко.

"Все должны понимать, что после потопления "Москвы" будет существовать угроза нанесения ракетных ударов. Поэтому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе и, спасибо Богу, пострадавших нет", - добавил глава ОВА.

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беспилотник (3586) Одесса (7879)


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думаю что "мстя за мацкву" - это просто очередная говнопропаганда и оправдание зверств...
(ну и взбодрить своих асвабадителей - поднять их боевой дух, вернее бздюх)
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15.04.2022 20:01 Ответить
Вот взяла и, как бы случайно, сама по себе в воздухе взорвалась
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15.04.2022 20:04 Ответить
60 відсотків кацапських ракет такі: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/blizko-60-puskiv-rosijskikh-raket-v-ukrajini-vijavljajutsja-nevdalimi-reuters.html Близько 60% пусків російських ракет в Україні виявляються невдалими - Reuters
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15.04.2022 20:24 Ответить
Добре, якщо так, але мені особливо не зустрічались новини про ракети, які самі по собі десь впали, при тому, що таких новин, по ідеї, мало б бути мінімум десятки.
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15.04.2022 20:35 Ответить
Вони ж розбиваються об землю... А тих, що не розбилися, а застрягли десь -- є багато фото в мережі. Ось, наприклад, одна з таких в Харкові:

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15.04.2022 20:52 Ответить
Одесса, держись... кацапы будут гадость делать после МацКвы.
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15.04.2022 20:05 Ответить
Воистину -СПАСИБО БОГУ!Но сам не плошай..
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15.04.2022 20:10 Ответить
Все правильно. Що б цьому не передувало, вона зрештою саме розірвалась у повітрі.
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15.04.2022 20:26 Ответить
 
 