Оккупанты выпустили ракету по Одесскому району, она разорвалась в воздухе. Силы ПВО сбили над городом вражеский беспилотник, - ОВА
Российские оккупанты выпустили ракету по Одессе, однако она разорвалась в воздухе. Пострадавших нет.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня над Одессой был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Он собирал разведывательные данные о военных объектах и объектах инфраструктуры на нашей территории. Спасибо подразделениям ПВО за их профессионализм", - сказал Марченко.
"Все должны понимать, что после потопления "Москвы" будет существовать угроза нанесения ракетных ударов. Поэтому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе и, спасибо Богу, пострадавших нет", - добавил глава ОВА.
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(ну и взбодрить своих асвабадителей - поднять их боевой дух, вернее бздюх)