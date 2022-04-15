Оккупанты выпустили ракету по Одесскому району, она разорвалась в воздухе. Силы ПВО сбили над городом вражеский беспилотник, - ОВА

Российские оккупанты выпустили ракету по Одессе, однако она разорвалась в воздухе. Пострадавших нет.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня над Одессой был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Он собирал разведывательные данные о военных объектах и ​​объектах инфраструктуры на нашей территории. Спасибо подразделениям ПВО за их профессионализм", - сказал Марченко.

"Все должны понимать, что после потопления "Москвы" будет существовать угроза нанесения ракетных ударов. Поэтому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе и, спасибо Богу, пострадавших нет", - добавил глава ОВА.

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