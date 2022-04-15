Госдеп ответил на угрозы России из-за поставок оружия Украине: ничто не сможет отговорить нас

Соединенные Штаты ничто не заставит отказаться предоставлять Украине военную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя распространенную в СМИ дипломатическую ноту из России, предупреждающую Вашингтон в случае продления поставок оружия Украине.

"Россияне говорили что-нибудь в частном порядке, что-то говорили публично. Ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили", - ответил Прайс.

Он добавил, что пока не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку.

Однако Прайс отметил: "Если заявления Кремля заключаются в том, что США и наши партнеры во всем мире оказывают безопасность на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, и что наши украинские партнеры чрезвычайно эффективно пользуются ею для отражения российской агрессии, что же, тогда мы виноваты ".

Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена по поддержке Украины еще до начала российского вторжения, ответил Нед Прайс.

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