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Новости Агрессия России против Украины Война
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Госдеп ответил на угрозы России из-за поставок оружия Украине: ничто не сможет отговорить нас

сша,рф,україна

Соединенные Штаты ничто не заставит отказаться предоставлять Украине военную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя распространенную в СМИ дипломатическую ноту из России, предупреждающую Вашингтон в случае продления поставок оружия Украине.

"Россияне говорили что-нибудь в частном порядке, что-то говорили публично. Ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили", - ответил Прайс.

Он добавил, что пока не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку.

Однако Прайс отметил: "Если заявления Кремля заключаются в том, что США и наши партнеры во всем мире оказывают безопасность на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, и что наши украинские партнеры чрезвычайно эффективно пользуются ею для отражения российской агрессии, что же, тогда мы виноваты ".

Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена по поддержке Украины еще до начала российского вторжения, ответил Нед Прайс.

Также читайте: Похищение РФ украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями является еще одним циничным нарушением международного гуманитарного права, - Маасикас

Госдепартамент США (1830) оружие (10214) россия (95502)


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Топ комментарии
+50
"Нам пох*й"

Відповів Держдеп
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15.04.2022 20:04
+38
нічого паскудних кацапів боятися. це не личить такій могутній країні, як Сполучені Штати Америки
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15.04.2022 20:04
+33
Вперёд касапы через Аляску на Вашингтон за три дня.
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15.04.2022 20:07
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нічого паскудних кацапів боятися. це не личить такій могутній країні, як Сполучені Штати Америки
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15.04.2022 20:04 Ответить
А що заборонена торгівля?

Ну торгує Україна бартером, Україні дають ресурс, а Україна світу Безпеку Майбутнього будуємо
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15.04.2022 20:12 Ответить
Америка выполняет условие Будапештского договорняка
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15.04.2022 20:23 Ответить
Ще культурно відповіли. А І вони могли просто відправити...
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15.04.2022 23:38 Ответить
"Нам пох*й"

Відповів Держдеп
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15.04.2022 20:04 Ответить
Висновок такий, хоч щоб там не пікали рашисти, як би не казились вони, але Америка і надалі буде поставляти зброю своєму союзнику Україні.
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15.04.2022 20:16 Ответить
угу. дипломатично послали в эротическое путешествие вслед за русским кораблем
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15.04.2022 20:35 Ответить
Вперёд касапы через Аляску на Вашингтон за три дня.
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15.04.2022 20:07 Ответить
Тіки полегше зі штурмом Берінгової протоки, вона ж таки не гумова... Ще втопляться там кацапсіни...
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15.04.2022 20:24 Ответить
Щось мені здається що кацапсіни втопляться ще до Берінгової протоки, так само як мААцкква від "пожежі"..
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15.04.2022 20:35 Ответить
Тим більше, що Аляска - то "ісконно русская земля". Хай би там свою "удаль і вялічіє" показали...
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15.04.2022 21:01 Ответить
Слава Сполученим Штатам Америки і України! Слава альянсу AUKUSUA
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15.04.2022 20:08 Ответить
Американские падарунки уже летят в Украину. Готовьтесь, кацапики!
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15.04.2022 20:08 Ответить
Подивився я на ці подарунки 18 одиниць Howitzer 155mm...
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15.04.2022 20:16 Ответить
серьезно?
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15.04.2022 20:21 Ответить
Ну якби CNN повідомляє... сам в шоці.
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15.04.2022 20:23 Ответить
Остальное без огласки- сюрпрайз.
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15.04.2022 20:25 Ответить
Какое оружие США поставят Украине на $800 млн: список
https://thepage.ua/news/kakoe-oruzhie-ssha-postavyat-ukraine-na-dollar800-mln-spisok https://thepage.ua/news/kakoe-oruzhie-ssha-postavyat-ukraine-na-dollar800-mln-spisok


интересно, что это за "беспилотные катера для защиты побережья". занятно, что две последние позиции без указания количества
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15.04.2022 20:41 Ответить
Цей перелік для таких лохів як ти. Та ще для кацапів. Що, власне, одне і те ж....
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15.04.2022 21:07 Ответить
Вообще то М113 это не гаубица , а бронетранспортер ( очень хороший кстати ) ,а гаубицы это м109 , они действительно стреляли на 14 километров , только вот в 80-х годах прошлого века их модернизировали и теперь они стреляют на 30 километров ( исключение немецкий вариант модернизации - 18 км и швейцарский -36 км ) Поэтому трешак это ваш комментарий , а не помощь от США
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15.04.2022 22:59 Ответить
18 штук ехало в гнездно В ПОЛЬШЕ дня 4 назад -ровно 18 новейших палладинов с длинноствольными пушками и удлиненной башней стояли на платформах где по одному,где то сразу по две на платформе ,вместе с бтр М113.
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16.04.2022 00:54 Ответить
Пушки 39 года выпуска еще до начала второй мировой, бронетранспортеры 69 года, воевашие еще во Вьетнаме, дроны свитчблейды с 2кг взрывчатки, который бронетранспортер максимум поцарапает, предназначены в основном для тотечного поражения личного командного состава или леговых автомобилей. Это просто какой-то позоро, а ге помощь
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15.04.2022 21:17 Ответить
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15.04.2022 21:18 Ответить
На фото не М113 , а Т-117 , о чем кстати свидетельствует надпись на борту . Прототип 1957 года . А нам поставляют М113А3 - модификацию конца -90х годов , то есть машину которая примерно на тридцать лет моложе основных российских бронетранспортеров . Поэтому не фиг зраду разводить
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15.04.2022 23:08 Ответить
там из оружия один пулемёт и всё, ерунда какая-то
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16.04.2022 06:17 Ответить
РЕСПЕКТ!Очень умный ответ..
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15.04.2022 20:08 Ответить
Да ссать вообще на эту вонючую кацапию и ее угрозы. Один капитан корабля уже до угрожал Украине. Теперь на дне моря тусуется вместе со своей лоханкой. А США красиво этих говнюков послали. Оригинально 👍
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15.04.2022 20:09 Ответить
Крейсер "Мацква", капітан Кабзон, перший помічник Жіріновський. В моцковитів з'явився свій міф про Харона.
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15.04.2022 20:10 Ответить
Проблеми бурятів шерифа не *буть.
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15.04.2022 20:11 Ответить

сраные *********, любое государство имеет право на самооборону, любое государство обязано уничтожать оккупантов на своей земле.

Смерть рашистской сволочи! Смерь рассеянским шизо-фашистам!
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15.04.2022 20:11 Ответить
Вот суки. Снова нах.й послали.

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15.04.2022 20:18 Ответить
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15.04.2022 20:38 Ответить
простыми словами сидите и не квакайте между березок, скоро будет настоящая денацификация и демилитаризация ваших рабских умератов.
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15.04.2022 20:19 Ответить
От ще в бензоколонки Штати не питали, що їм робити...
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15.04.2022 20:20 Ответить
Єдиний спосіб кацапам врятувати федерацію це негайне виведення військ з всієї території України і створення міжнародної комісії з визначення сумм репарації та контрибуцій які вони мають сплатити Україні. В цьому випадку падіння економіки і "чорна доба" може скоротитися до 10-15 років. В усіх інших випадках продовження агресії ********* приречений на розпад і "випилювання" з людства.
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15.04.2022 20:23 Ответить
Выгребная яма-404, не имеет права у кого либо, чего либо, требовать! Пусть прежде всего стонет государством, со своей, а не Золотой орды, гербом! А потом, может что-то и просить, но не требовать!!! Свинособаки помните: уже многие страны, вашими усилиями, выгребную яму-404, могут превратить в ядерный пепел!
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15.04.2022 20:25 Ответить
в переводе на простой язык послали *****!
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15.04.2022 21:07 Ответить
Слава Госдепу! Слава Пентагону!
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15.04.2022 21:11 Ответить
я еще днем после новости о дурных кацапах. которые угрожают США, сказал своему корешу - американцы выскажут сильную озабоченность и поохают...(а в уме пошлют нахер)...Угадал))
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15.04.2022 21:13 Ответить
Орділо казало,що воно за три дні столицю Русі Київ візьме, та й обісралося. А Вашингтон тоді за скільки візьмете?
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15.04.2022 21:33 Ответить
Держдеп міг би у відповіді раші сказати що дотримується Будапештського договору і надає зброю для захисту України а краще взагалі послати слідом за їх кораблем.
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15.04.2022 21:35 Ответить
Россию надо отключить от всего мира, чтобы не видно, не слышно было никаких заявлений! Пусть там сами с собой говорят! )))
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15.04.2022 21:36 Ответить
Вот и ладненько...
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15.04.2022 22:03 Ответить
Нащо перли перед свинями розкидати - Прайс міг би просто цикнути на лаптєногих.
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15.04.2022 22:13 Ответить
 
 