Оккупанты обстреляли Северодонецк: Поврежден водопровод и два продуктовых склада

В результате обстрела российскими оккупантами в Северодонецке повреждены водопровод и два продуктовых склада.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне цинично бьют по инфраструктуре. Повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада. Объем ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

В течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов.

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