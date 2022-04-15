Оккупанты обстреляли Северодонецк: Поврежден водопровод и два продуктовых склада
В результате обстрела российскими оккупантами в Северодонецке повреждены водопровод и два продуктовых склада.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне цинично бьют по инфраструктуре. Повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада. Объем ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
В течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов.
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Urs
показать весь комментарий15.04.2022 20:17 Ответить Мне нравится 1
saper
показать весь комментарий15.04.2022 20:22 Ответить Мне нравится 1
Евгений #504706
показать весь комментарий15.04.2022 20:26 Ответить Мне нравится 0
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