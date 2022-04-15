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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Северодонецк: Поврежден водопровод и два продуктовых склада

В результате обстрела российскими оккупантами в Северодонецке повреждены водопровод и два продуктовых склада.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне цинично бьют по инфраструктуре. Повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада. Объем ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

В течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов.

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Оккупанты обстреляли Северодонецк: Поврежден водопровод и два продуктовых склада 01

Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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я так понимаю, что уже шмаляют из Рубежного и Гречишкино
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15.04.2022 20:17 Ответить
підараси кончені, все роблять, щоб створити голод
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15.04.2022 20:22 Ответить
в Северодонецке большая прод база?
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15.04.2022 20:26 Ответить
 
 