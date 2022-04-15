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Грузия не допустит обхода санкций со стороны России, - Кулеба провел разговор с главой МИД Грузии Дарчиашвили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, заверившим в неизменной поддержке Украины со стороны Грузии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"Поговорил с моим грузинским коллегой о героической защите Украины от российского вторжения. Он заверил меня в неизменной поддержке Украины со стороны Грузии. Благодарен ему за подтверждение того, что Грузия не допускает и не допустит никакого обхода санкций со стороны России", - написал Кулеба.
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+2 Pan Kotsky #514175
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Тобто нічого не змінюється - як були цілком на боці кацапів, так і залишаються