Во время эвакуации жителей из Луганщины в Днепр по двум автобусам оккупанты открыли огонь - есть раненые и погибшие, - Денисова

Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь - есть раненые и погибшие. Более подробная информация устанавливается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова.

"Оккупант в очередной раз применяет оружие с целью недопущения эвакуации мирного населения на территории, подконтрольные Украине. В результате обстрелов эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Борово Изюмского района Харьковской области по предварительным данным погибли 7 человек, 27 получили ранения. Такие действия рашистских оккупантов являются военным преступлением в соответствии статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите мирного населения во время войны", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова