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Новости Агрессия России против Украины Война
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Во время эвакуации жителей из Луганщины в Днепр по двум автобусам оккупанты открыли огонь - есть раненые и погибшие, - Денисова

денісова

Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь - есть раненые и погибшие. Более подробная информация устанавливается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова.

"Оккупант в очередной раз применяет оружие с целью недопущения эвакуации мирного населения на территории, подконтрольные Украине. В результате обстрелов эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Борово Изюмского района Харьковской области по предварительным данным погибли 7 человек, 27 получили ранения. Такие действия рашистских оккупантов являются военным преступлением в соответствии статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите мирного населения во время войны", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова

Денисова Людмила (996) обстрел (27114) автобус (95) Луганская область (6495)


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Открыла Америку. За министерскую зарплату, однако. Могём...
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15.04.2022 20:17 Ответить
Если бы у власти были не такие как денисова, то и войны может и не было! (да, война идет с 2014..но война идет с 1242 года)
Архангельськ, Росія - в топку курву!
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15.04.2022 20:23 Ответить
вот твари... русня фашиствующая !
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15.04.2022 20:27 Ответить
Пенисова
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15.04.2022 20:30 Ответить
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15.04.2022 20:34 Ответить
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15.04.2022 20:40 Ответить
совковая бабулєнция...
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15.04.2022 20:44 Ответить
Ця рашиська паскуда вони тільки з мирним населенням вміють воювати ,ви гірші німецьких нацистіву ви боягузи і негідники ,будьте прокляті.
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15.04.2022 20:45 Ответить
 
 