Крейсер "Москва" затонул не из-за пожара, а из-за поражения ракетами "Нептун", - Пентагон
В Пентагоне подтвердили, что украинские войска поразили российский военный корабль "Москва" двумя ракетами "Нептун", в результате чего он и затонул.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на чиновника Минобороны США.
В Пентагоне отрицали информацию российских оккупантов, что крейсер затонул якобы из-за пожара.
"Подтверждение поступило после того, как украинские войска заявили, что атаковали крейсер в Черном море, а российские официальные лица утверждали, что корабль потерпел пожар", - пишет издание.
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Пошёл их корабль, таки, нааахуууй!