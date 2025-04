Организаторы теннисного матча США – Украина собрали почти 1 млн долларов для пострадавших от войны украинцев

Перед матчами Кубка Билли Джин Кинг был запущен благотворительный сбор средств, на котором было собрано 940 тысяч долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

15-16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против сборной США. Матч пройдет в американском Эшвилле.

В преддверии матча организаторы соревнований запустили благотворительный сбор средств "TennisPlaysForPeace" ("Теннис играет во имя мира") в поддержку украинских граждан, пострадавших от военной агрессии России.

Уже собрана очень солидная сумма в размере 940 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном аккаунте турнира в Твиттере.

#TennisPlaysForPeace has raised $940,000 so far to support the humanitarian relief efforts in Ukraine



Help us get to our goal of $1 million today 👉 https://t.co/fO33BlT0tx#BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7