Организаторы теннисного матча США – Украина собрали почти 1 млн долларов для пострадавших от войны украинцев
Перед матчами Кубка Билли Джин Кинг был запущен благотворительный сбор средств, на котором было собрано 940 тысяч долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
15-16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против сборной США. Матч пройдет в американском Эшвилле.
В преддверии матча организаторы соревнований запустили благотворительный сбор средств "TennisPlaysForPeace" ("Теннис играет во имя мира") в поддержку украинских граждан, пострадавших от военной агрессии России.
Уже собрана очень солидная сумма в размере 940 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном аккаунте турнира в Твиттере.
#TennisPlaysForPeace has raised $940,000 so far to support the humanitarian relief efforts in Ukraine— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 15, 2022
Help us get to our goal of $1 million today 👉 https://t.co/fO33BlT0tx#BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7
Перед началом турнира команда США заявила, что поддерживает Украину в столь непростое для страны время.
Добавим, что сборная Украины сыграет против американок не сильнейшим своим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк вынужденно пропускают матчи из-за травм.
Состав национальной сборной Украины:
Даяна Ястремская
Катарина Заватько
Людмила Киченок
Надежда Киченок
15 апреля в первом поединке Даяна Ястремская сыграет против Элисон Риск. Также в этот день свой поединок проведет Катарина Завацкая, которая встретится с Джессикой Пегулой.
16 апреля состоятся сразу три матча. Ястремская сыграет против Пегулы, Завацкая будет играть с Риск, а сестры Киченок будут противостоять против пары Дези Кравчик / Шелби Роджерс.
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