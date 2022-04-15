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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбита 1 атака оккупантов, уничтожены 22 рашиста, 1 танк, 1 артсистема и 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 22; танков – 1; Артилерийских систем - 1; АО – 1; БПЛА – 2; Специальная техника – 1".

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битва (27) ВСУ (6584)


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15.04.2022 20:38 Ответить
Военнослужащие 25 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 29760,

г. Луга, Ленинградская обл.) принимавшие участия в так называемой "специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины" имеют серьёзные психические проблемы связанные с большими потерями личного состава.
С целью восстановления психического здоровья военнослужащих, из Санкт-Петербурга в Лугу было направлено группу врачей психиатров. После проведения комплексного обследования, у 70% военнослужащих 25 омсбр, принимавших участие в боевых действиях, выявлены симптомы посттравматического синдрома
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15.04.2022 20:48 Ответить
🇺🇦ᛏВікінгᛉ🇵🇱🇬🇧🇺🇸
@viking_inc_
Один із спеців ССО біг з ПТРК Nlaw за орко-танком два км. по Житомирській трасі, наздогнав його і відправив до дідів, усе записувалося на камеру на шоломі.
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15.04.2022 20:56 Ответить
знищено 22 фашиста
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15.04.2022 21:21 Ответить
 
 