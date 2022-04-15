На Восточном направлении отбита 1 атака оккупантов, уничтожены 22 рашиста, 1 танк, 1 артсистема и 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 22; танков – 1; Артилерийских систем - 1; АО – 1; БПЛА – 2; Специальная техника – 1".

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