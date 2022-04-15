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Новости Война
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Боровская громада в Харьковской области почти полностью оккупирована войсками РФ, - поселковый голова

рф

Территорию Боровской громады в Харьковской области почти полностью оккупировали российские войска.

Об этом сообщил поселковый голова Александр Тертышный, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в конце февраля были оккупированы Подвысочанский и Горохватский старостинские округа. А 11 апреля российские оккупационные войска начали наступление на другие территории Боровщины. Оккупировав сначала села Богуславского и Первомайского старостинских округов, они начали продвигаться в центр громады. На вечер среды 13 апреля, после продолжительных обстрелов, российские военные заняли Боровую", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 апреля территория Боровской громады почти полностью оккупирована российскими военными.

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"Жизнь громады в новых реалиях в разных селах продолжается по-разному. Коммунальные службы, больница, спасатели работают и пытаются выполнять свою работу на максимум возможностей и с риском для жизни.

На территории громады отсутствует мобильная связь и интернет, что также усложняет ситуацию.

Боровская больница оказывает помощь пациентам, в том числе раненым вчера при обстреле колонны автобусов, который двигался через Боровую из Попасной в Старобельск. Раненые нуждаются в одежде, продуктах питания, обезболивающих.

Оккупанты разрешили карете скорой помощи передвигаться по поселку без выезда за его пределы. Приблизительно на половине улиц Боровой и во многих населенных пунктах громады отсутствует электричество. Бригады местного РЭМ пытаются устранить повреждения. Водоснабжение в Боровой усилиями коммунальщиков также частично восстановлено.

Российские военные патрулируют улицы, проверяют документы, угрожают открывать огонь на поражение в случае передвижения во время комендантского часа. Есть информация, что могут забирать телефоны или сим-карты", – отметил Тертышный.

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Также в некоторых селах захватчики настойчиво требовали от местных жителей покинуть свои дома и выехать на другие оккупированные территории в направлении Купянска или Сватового.

"В одном из старостинских округов некоторые местные жители согласились на сотрудничество с россиянами и создают им условия жизни в населенном пункте (обеспечивают оккупантов пищей, расселением и т.д.). Оккупанты назначили там своего "Старосту" из числа местных жителей, который с первых часов оккупации вступил с ними в сотрудничество, оказывал помощь с размещением и информацию о гражданах на территории села. Информация о коллаборантах уже передана в соответствующие органы", - добавил Тертышный.

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оккупация (10135) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
зараз там почнеться Пекло як у Бучі, Бородянці та інших місцях .

Травневі шашлики блд...

Випускайте шизофреніка та повію Арестовича - нехай заспокоює
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15.04.2022 20:45
+11
Бабка,яйко,млеко.Ам,Ам!
****!русские фашисты .
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15.04.2022 20:42
+9
Я думаю давно пора прекратить сравнивать руSSких с фашистами, так как для фашистов это сравнение УНИЗИТЕЛЬНО!

Помню откровение про Вторую мировую знакомой русской староверки родом из Латгалии, которая пожалуй ЕДИНСТВЕННАЯ из мне известных русских действительно не "понаехала", а жила на хуторе на территории современной Латвии в минимум 3 поколении, минимум с 19 века:

- "Днём приходят немцы, мамка, курка, яйки, млеко" и МЕНЯЛИ на шоколад из сухпайка, на лампады и зажигалки самодельные из гильз патронов и снарядов. "А ночью приходят БАНДИТЫ ИЗ ЛЕСА, отбирают последнее и хорошо если никого не убьют и не изнасилуют". Я как то после совка "невсосал", молодой ещё был, спрашиваю "что за бандиты"? - Да уроды эти красные, чтоб им сгореть в аду! РУССКАЯ!!!
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15.04.2022 21:12
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Бабка,яйко,млеко.Ам,Ам!
****!русские фашисты .
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15.04.2022 20:42 Ответить
Я думаю давно пора прекратить сравнивать руSSких с фашистами, так как для фашистов это сравнение УНИЗИТЕЛЬНО!

Помню откровение про Вторую мировую знакомой русской староверки родом из Латгалии, которая пожалуй ЕДИНСТВЕННАЯ из мне известных русских действительно не "понаехала", а жила на хуторе на территории современной Латвии в минимум 3 поколении, минимум с 19 века:

- "Днём приходят немцы, мамка, курка, яйки, млеко" и МЕНЯЛИ на шоколад из сухпайка, на лампады и зажигалки самодельные из гильз патронов и снарядов. "А ночью приходят БАНДИТЫ ИЗ ЛЕСА, отбирают последнее и хорошо если никого не убьют и не изнасилуют". Я как то после совка "невсосал", молодой ещё был, спрашиваю "что за бандиты"? - Да уроды эти красные, чтоб им сгореть в аду! РУССКАЯ!!!
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15.04.2022 21:12 Ответить
Коли вже те тепло. Щоб лісосмуги зацвіли
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15.04.2022 20:44 Ответить
зараз там почнеться Пекло як у Бучі, Бородянці та інших місцях .

Травневі шашлики блд...

Випускайте шизофреніка та повію Арестовича - нехай заспокоює
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15.04.2022 20:45 Ответить
Арестович пояснил, что эти недели будут сложные и тяжелые. Без истерики объясняет, но смотреть же надо не на интонацию, а на суть.
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15.04.2022 20:47 Ответить
Безуспішно атакували, успіху не мали, а потім - раз, і окуповано. Краще кажіть правду, всі ж дорослі люди
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15.04.2022 20:48 Ответить
А хіба казали,що кацапи атакували Борову і успіху не мали?
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15.04.2022 20:52 Ответить
Олександр Анус,ви би хоч на карту глянули...Борова перед Ізюмом,а Ізюм тримається. І ніяких розмов і новин про борову дійсно не було. І якщо говорити про новини з фронтів,то тепер їх подають з запізненням.Можливо так і потрібно,бо обстановка міняється...То пожежа на крейсері,то крейсер буксирують в порт,то нахилився на один бік то на другий...
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16.04.2022 10:29 Ответить
Верим ЗСУ. Скоро будет хорошая новость как касапов ****** из Украины.
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15.04.2022 20:48 Ответить
Написал, что любые переговоры о прекращении огня -- это предательство! ...пост удалили...
С чем нас и поздравляю.
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15.04.2022 20:49 Ответить
а какая борова-там их две,одна около изюма,другая около харькова
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15.04.2022 20:50 Ответить
Борівська громада на Харківщині
...лорд чукча -- не читатель, а писатель? *)
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15.04.2022 20:56 Ответить
В даному випадку на північний схід від Ізюма.
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15.04.2022 20:57 Ответить
Ні
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15.04.2022 21:17 Ответить
Википедия: Посёлок городского типа Боровая расположен на расстоянии 165 км от Харькова
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15.04.2022 21:19 Ответить
Сашко, хлопни корвалолу і не мели дурниць...
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15.04.2022 21:23 Ответить
І мабуть той міст через Оскіл-живий.
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15.04.2022 21:27 Ответить
Співпраця з кацапами то добре, як що вони кацапів будуть пригощати водкою з метілового спирту кожен день
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15.04.2022 22:51 Ответить
ким и зеленский и арестович не в курсе((
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15.04.2022 23:18 Ответить
 
 