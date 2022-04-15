Боровская громада в Харьковской области почти полностью оккупирована войсками РФ, - поселковый голова
Территорию Боровской громады в Харьковской области почти полностью оккупировали российские войска.
Об этом сообщил поселковый голова Александр Тертышный, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в конце февраля были оккупированы Подвысочанский и Горохватский старостинские округа. А 11 апреля российские оккупационные войска начали наступление на другие территории Боровщины. Оккупировав сначала села Богуславского и Первомайского старостинских округов, они начали продвигаться в центр громады. На вечер среды 13 апреля, после продолжительных обстрелов, российские военные заняли Боровую", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15 апреля территория Боровской громады почти полностью оккупирована российскими военными.
"Жизнь громады в новых реалиях в разных селах продолжается по-разному. Коммунальные службы, больница, спасатели работают и пытаются выполнять свою работу на максимум возможностей и с риском для жизни.
На территории громады отсутствует мобильная связь и интернет, что также усложняет ситуацию.
Боровская больница оказывает помощь пациентам, в том числе раненым вчера при обстреле колонны автобусов, который двигался через Боровую из Попасной в Старобельск. Раненые нуждаются в одежде, продуктах питания, обезболивающих.
Оккупанты разрешили карете скорой помощи передвигаться по поселку без выезда за его пределы. Приблизительно на половине улиц Боровой и во многих населенных пунктах громады отсутствует электричество. Бригады местного РЭМ пытаются устранить повреждения. Водоснабжение в Боровой усилиями коммунальщиков также частично восстановлено.
Российские военные патрулируют улицы, проверяют документы, угрожают открывать огонь на поражение в случае передвижения во время комендантского часа. Есть информация, что могут забирать телефоны или сим-карты", – отметил Тертышный.
Также в некоторых селах захватчики настойчиво требовали от местных жителей покинуть свои дома и выехать на другие оккупированные территории в направлении Купянска или Сватового.
"В одном из старостинских округов некоторые местные жители согласились на сотрудничество с россиянами и создают им условия жизни в населенном пункте (обеспечивают оккупантов пищей, расселением и т.д.). Оккупанты назначили там своего "Старосту" из числа местных жителей, который с первых часов оккупации вступил с ними в сотрудничество, оказывал помощь с размещением и информацию о гражданах на территории села. Информация о коллаборантах уже передана в соответствующие органы", - добавил Тертышный.
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****!русские фашисты .
Помню откровение про Вторую мировую знакомой русской староверки родом из Латгалии, которая пожалуй ЕДИНСТВЕННАЯ из мне известных русских действительно не "понаехала", а жила на хуторе на территории современной Латвии в минимум 3 поколении, минимум с 19 века:
- "Днём приходят немцы, мамка, курка, яйки, млеко" и МЕНЯЛИ на шоколад из сухпайка, на лампады и зажигалки самодельные из гильз патронов и снарядов. "А ночью приходят БАНДИТЫ ИЗ ЛЕСА, отбирают последнее и хорошо если никого не убьют и не изнасилуют". Я как то после совка "невсосал", молодой ещё был, спрашиваю "что за бандиты"? - Да уроды эти красные, чтоб им сгореть в аду! РУССКАЯ!!!
Травневі шашлики блд...
Випускайте шизофреніка та повію Арестовича - нехай заспокоює
С чем нас и поздравляю.
...лорд чукча -- не читатель, а писатель? *)