Боровская громада в Харьковской области почти полностью оккупирована войсками РФ, - поселковый голова

Территорию Боровской громады в Харьковской области почти полностью оккупировали российские войска.

Об этом сообщил поселковый голова Александр Тертышный, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в конце февраля были оккупированы Подвысочанский и Горохватский старостинские округа. А 11 апреля российские оккупационные войска начали наступление на другие территории Боровщины. Оккупировав сначала села Богуславского и Первомайского старостинских округов, они начали продвигаться в центр громады. На вечер среды 13 апреля, после продолжительных обстрелов, российские военные заняли Боровую", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 апреля территория Боровской громады почти полностью оккупирована российскими военными.

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"Жизнь громады в новых реалиях в разных селах продолжается по-разному. Коммунальные службы, больница, спасатели работают и пытаются выполнять свою работу на максимум возможностей и с риском для жизни.

На территории громады отсутствует мобильная связь и интернет, что также усложняет ситуацию.

Боровская больница оказывает помощь пациентам, в том числе раненым вчера при обстреле колонны автобусов, который двигался через Боровую из Попасной в Старобельск. Раненые нуждаются в одежде, продуктах питания, обезболивающих.

Оккупанты разрешили карете скорой помощи передвигаться по поселку без выезда за его пределы. Приблизительно на половине улиц Боровой и во многих населенных пунктах громады отсутствует электричество. Бригады местного РЭМ пытаются устранить повреждения. Водоснабжение в Боровой усилиями коммунальщиков также частично восстановлено.

Российские военные патрулируют улицы, проверяют документы, угрожают открывать огонь на поражение в случае передвижения во время комендантского часа. Есть информация, что могут забирать телефоны или сим-карты", – отметил Тертышный.

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Также в некоторых селах захватчики настойчиво требовали от местных жителей покинуть свои дома и выехать на другие оккупированные территории в направлении Купянска или Сватового.

"В одном из старостинских округов некоторые местные жители согласились на сотрудничество с россиянами и создают им условия жизни в населенном пункте (обеспечивают оккупантов пищей, расселением и т.д.). Оккупанты назначили там своего "Старосту" из числа местных жителей, который с первых часов оккупации вступил с ними в сотрудничество, оказывал помощь с размещением и информацию о гражданах на территории села. Информация о коллаборантах уже передана в соответствующие органы", - добавил Тертышный.

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