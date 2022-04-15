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Новости Война
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Супружеская пара волонтеров в Лисичанске попала под обстрел оккупантов: Мужчина погиб, женщина в реанимации

В Лисичанске под обстрел попали супруги волонтеры. Мужчина погиб, женщина в реанимации.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из отдаленных районов Лисичанска, сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумопомощь лисичанам. Мирные, добрые, положительные.

Андрей, вечная память... Помолимся о выздоровлении Ольги..." - говорится в сообщении.

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Супружеская пара волонтеров в Лисичанске попала под обстрел оккупантов: Мужчина погиб, женщина в реанимации 01

Луганск (3164) волонтеры (2633) Гайдай ЛОГА (716)


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15.04.2022 21:11 Ответить
Герои,,,
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15.04.2022 21:11 Ответить
Коли це все закінчиться...Вічна память.Душа розривається
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15.04.2022 21:29 Ответить
Низкий поклон этим великодушным людям.
Андрей, вечная память...
Наши молитвы о выздоровлении Ольги...
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15.04.2022 22:50 Ответить
в телеге видел сначала не придал значения
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15.04.2022 23:19 Ответить
 
 