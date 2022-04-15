Супружеская пара волонтеров в Лисичанске попала под обстрел оккупантов: Мужчина погиб, женщина в реанимации
В Лисичанске под обстрел попали супруги волонтеры. Мужчина погиб, женщина в реанимации.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В одном из отдаленных районов Лисичанска, сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумопомощь лисичанам. Мирные, добрые, положительные.
Андрей, вечная память... Помолимся о выздоровлении Ольги..." - говорится в сообщении.
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