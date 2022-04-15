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В результате обстрела Авдеевки оккупантами ранены два человека, в том числе ребенок, - Кириленко

війна

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего ранения получили два человека, в том числе ребенок.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 15 апреля еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов - в Авдеевке. Один из раненых - ребенок.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Никогда не думала, что мой конец будет таким": 86-летняя жительница Авдеевки рассказала о жизни под обстрелами российских оккупантов. ВИДЕО

Донецкая область (9636) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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15.04.2022 21:17 Ответить
 
 