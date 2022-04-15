В результате обстрела Авдеевки оккупантами ранены два человека, в том числе ребенок, - Кириленко
Российские оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего ранения получили два человека, в том числе ребенок.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 15 апреля еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов - в Авдеевке. Один из раненых - ребенок.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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Юрий Педаченко
показать весь комментарий15.04.2022 21:17 Ответить Мне нравится 1
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