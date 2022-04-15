В результате обстрела Авдеевки оккупантами ранены два человека, в том числе ребенок, - Кириленко

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего ранения получили два человека, в том числе ребенок.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 15 апреля еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов - в Авдеевке. Один из раненых - ребенок.



Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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