Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post
Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма.
Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это одна из самых мощных и далеко идущих санкций, которую могут ввести США.
Зеленский озвучил этот призыв во время недавнего телефонного разговора с Байденом, информирует издание.
Байден заявил президенту Украины, что готов рассмотреть ряд предложений по усилению давления на Москву.
Washington Post пояснил, что признание РФ государством-спонсором терроризма может иметь ряд последствий, включая введение экономических санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет как коммерческого, так и военного экспорта.
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https://www.youtube.com/watch?v=ODfFY4EzqP0
ну тогда вот еще одна...., оттуда же....
-Прем'єр Міністр Великобританії Борис Джонсон вносить до Парламенту Законопроект :
1 . Про Визнання терористичною організацією російську федерацію.
2 . Про Визнання В.Путіна терористом N "1 .
https://pbs.twimg.com/media/FQYX6JGXMAMPn5X?format=png&name=360x360
Как я это вижу:
1) Обращение Зеленского к "городу и миру" где он внятно произнесет следующее: Путин - кровавый маньяк, военный преступник, международный террорист, насильник и убийца.
Мы будем бороться с ним до полной победы - которая для нас является освобождение всех наших оккупированных территорий.
Мы никогда и ни о чем не будем с ним договариваться!
2) Голосование в украинском парламенте о признании Путина военным преступником и террористом.
С моей точки зрения ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно требовать того же от других стран и их лидеров.
24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. "Гібридний варіант" передбачає, як мінімум, неоголошення війни, з камуфлюванням її під "допомогу", "наротніреспубліки", "визнання державності", "воєнторги", і т.п.
Нехай бзпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.