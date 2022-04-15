Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это одна из самых мощных и далеко идущих санкций, которую могут ввести США.

Зеленский озвучил этот призыв во время недавнего телефонного разговора с Байденом, информирует издание.

Байден заявил президенту Украины, что готов рассмотреть ряд предложений по усилению давления на Москву.

Washington Post пояснил, что признание РФ государством-спонсором терроризма может иметь ряд последствий, включая введение экономических санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет как коммерческого, так и военного экспорта.

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