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Новости Санкции против России Война
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Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post

байден,зеленький

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это одна из самых мощных и далеко идущих санкций, которую могут ввести США.

Зеленский озвучил этот призыв во время недавнего телефонного разговора с Байденом, информирует издание.

Байден заявил президенту Украины, что готов рассмотреть ряд предложений по усилению давления на Москву.

Washington Post пояснил, что признание РФ государством-спонсором терроризма может иметь ряд последствий, включая введение экономических санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет как коммерческого, так и военного экспорта.

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Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20343) россия (95502) санкции (11288) США (26620) терроризм (18690)


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Топ комментарии
+21
Яка вхєра держава-спонсор? Раха - це і є країна-терорист. Вони своїх личинок ще змалечку терористами виховують.
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15.04.2022 21:47
+19
Похоже у ***** намечается большой прогресс. С террористами не ведут переговоры и они подлежат уничтожению.

-Прем'єр Міністр Великобританії Борис Джонсон вносить до Парламенту Законопроект :
1 . Про Визнання терористичною організацією російську федерацію.
2 . Про Визнання В.Путіна терористом N "1 .
https://pbs.twimg.com/media/FQYX6JGXMAMPn5X?format=png&name=360x360
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15.04.2022 22:09
+14
Башня кацапо-танка в поле
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15.04.2022 21:48
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Яка вхєра держава-спонсор? Раха - це і є країна-терорист. Вони своїх личинок ще змалечку терористами виховують.
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15.04.2022 21:47 Ответить
крутячий видосик от Defence of Ukraine
https://twitter.com/i/status/1514956502724923402
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15.04.2022 21:47 Ответить
Деякі кадри ті ж що у відео Одеської кіностудії
https://www.youtube.com/watch?v=ODfFY4EzqP0
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15.04.2022 21:56 Ответить
Башня кацапо-танка в поле
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15.04.2022 21:48 Ответить
блт! только хотел запостить! )))
ну тогда вот еще одна...., оттуда же....
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15.04.2022 22:02 Ответить
Разлетелися как в море карабли (
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15.04.2022 22:19 Ответить
что орки по кускам разлетаются что их танчики
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15.04.2022 23:51 Ответить
Похоже у ***** намечается большой прогресс. С террористами не ведут переговоры и они подлежат уничтожению.

-Прем'єр Міністр Великобританії Борис Джонсон вносить до Парламенту Законопроект :
1 . Про Визнання терористичною організацією російську федерацію.
2 . Про Визнання В.Путіна терористом N "1 .
https://pbs.twimg.com/media/FQYX6JGXMAMPn5X?format=png&name=360x360
показать весь комментарий
15.04.2022 22:09 Ответить
Ось це правильне формулювання. Аплодую цій Людині стоячи!
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15.04.2022 22:21 Ответить
👏👏👏
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15.04.2022 23:09 Ответить
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15.04.2022 22:09 Ответить
Слева художнік, нацист, ібонат, справа пєтух, похож на примата, на мавпу, кончений.
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15.04.2022 22:22 Ответить
Давайте относится к врагу с незаслуженным уважением. Фамилия путин должна транслитерироваться на английский не как "Putin" чтобы не произносили её как "Пьютин". Надо писать "Poo-tin" что будет переводиться как какашка или "какашкин T.e. Президент Какашкин (или Перзидент Расеи Какашкин).
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15.04.2022 22:20 Ответить
******** з лайном, якщо точніше.
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15.04.2022 22:31 Ответить
Це типу, як визнати серійного вбивцю - кишеньковим злодієм
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15.04.2022 22:42 Ответить
А коломойського .як визнавати,головний ,НЕВІДПРАВНИЙ В США
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16.04.2022 01:45 Ответить
Я конечно только за, но не было бы более правильным если бы сначала первый ход не был сделан украинской стороной?
Как я это вижу:
1) Обращение Зеленского к "городу и миру" где он внятно произнесет следующее: Путин - кровавый маньяк, военный преступник, международный террорист, насильник и убийца.
Мы будем бороться с ним до полной победы - которая для нас является освобождение всех наших оккупированных территорий.
Мы никогда и ни о чем не будем с ним договариваться!
2) Голосование в украинском парламенте о признании Путина военным преступником и террористом.
С моей точки зрения ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно требовать того же от других стран и их лидеров.
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16.04.2022 01:58 Ответить
ойойой какая зрадааа
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16.04.2022 06:11 Ответить
Нужен ПОЛНЫЙ БОЙКОТ И БЛОКАДА (в том числе по отношению к тем, кто ее нарушит)!
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16.04.2022 08:43 Ответить
По факту:
24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. "Гібридний варіант" передбачає, як мінімум, неоголошення війни, з камуфлюванням її під "допомогу", "наротніреспубліки", "визнання державності", "воєнторги", і т.п.
Нехай бзпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
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16.04.2022 09:59 Ответить
 
 