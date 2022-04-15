Ермак о нефтяном эмбарго: Становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию

Эмбарго по отношению к российской нефти, которую доставляют танкерами, могут ввести быстрее.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в постоянной связи с нашими союзниками, есть сложные дискуссии, но мы уже видим положительный фидбек. Как я уже писал, обсуждение эмбарго в ЕС будет после второго тура французских выборов, которые состоятся 24 апреля. Эту информацию озвучили NYT. Украина также подготовит собственные предложения для союзников", - говорится в сообщении.

Ермак рассказал, что американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов – это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть.

"Эмбарго по танкерной нефти могут ввести быстрее, потом это будет касаться и трубопроводной. Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны", - добавил глава ОП.

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