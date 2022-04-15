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Новости Санкции против России Война
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Ермак о нефтяном эмбарго: Становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию

нафта

Эмбарго по отношению к российской нефти, которую доставляют танкерами, могут ввести быстрее.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в постоянной связи с нашими союзниками, есть сложные дискуссии, но мы уже видим положительный фидбек. Как я уже писал, обсуждение эмбарго в ЕС будет после второго тура французских выборов, которые состоятся 24 апреля. Эту информацию озвучили NYT. Украина также подготовит собственные предложения для союзников", - говорится в сообщении.

Ермак рассказал, что американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов – это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть.

"Эмбарго по танкерной нефти могут ввести быстрее, потом это будет касаться и трубопроводной. Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны", - добавил глава ОП.

Читайте: ЕС намерен поэтапно отказываться от российской нефти, - The New York Times

эмбарго (226) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+40
*** хто такий єрмак хтось голрсував за єрмака скрийся **** щоб ми тебе не чкли імне бачили як перші два тижні війни, після перемоги ти перший на вихід
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15.04.2022 22:03
+23
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15.04.2022 22:05
+22
У єрмака є посадова інструкція? Нехай хоч у вікіпедії подивиться. Такі заяви не в його компетенції.
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15.04.2022 22:10
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*** хто такий єрмак хтось голрсував за єрмака скрийся **** щоб ми тебе не чкли імне бачили як перші два тижні війни, після перемоги ти перший на вихід
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15.04.2022 22:03 Ответить
+1500
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15.04.2022 22:12 Ответить
Ну на хера сюда пхают Ермака? 100% знает, как его воспринимают люди, а он все лезет и лезет.
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15.04.2022 22:32 Ответить
Алексей Арестович признался: Ермак агент рф - https://youtu.be/y7q82PJMV2k https://youtu.be/y7q82PJMV2k

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16.04.2022 01:40 Ответить
А він хто? Коментарі від нього як від другої людини держави.
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15.04.2022 22:03 Ответить
А Олена Зеленська тоді хто? Перша з половиною?
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15.04.2022 22:05 Ответить
Десь п'ята
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15.04.2022 22:48 Ответить
єРмак це зрадник, що прийшов на місце медведчука, найкражчий дружбан зе буби
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15.04.2022 22:13 Ответить
До речі, хто зараз тепер виглядає як улюблена дружина верхом на головнокомандуючому? Єрмак чи Люся?
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15.04.2022 22:18 Ответить
Насправді він перша людина, яка повністю захопила владу у неконституційний спосіб.
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16.04.2022 01:42 Ответить
Щось забагато стало цього розтрощителя сраного.
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15.04.2022 22:04 Ответить
РМК ПНХ
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15.04.2022 22:05 Ответить
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15.04.2022 22:05 Ответить
Нужно сначала "Сагайдачного" поднять. В качестве тренировки.
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15.04.2022 22:09 Ответить
К літу уралс буде менше 50$. Гарантовано
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15.04.2022 22:13 Ответить
это ермак, что ли, расею трощить собрался??
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15.04.2022 22:05 Ответить
нехорошая новость на ночь. цена москальской нефти уралс поднялась на 1,5%. сейчас спотовая цена 77,54. а хорошая что это уже не 115 как было до войны. ждем.
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15.04.2022 22:07 Ответить
У єрмака є посадова інструкція? Нехай хоч у вікіпедії подивиться. Такі заяви не в його компетенції.
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15.04.2022 22:10 Ответить
у тої потвори дихання не повинно бути в компетенції
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15.04.2022 22:16 Ответить
похож на уборщицу в общественном туалете...\главная должность...\
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15.04.2022 22:17 Ответить
Союзники Ермака, с которыми он связался это кто - уборщики и завхозы?
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16.04.2022 01:04 Ответить
Розкажіть ще, як ви все знали і готувалися до війни. Де тоді елементарні речі: бронежилети, каски, аптечки? Не кажучи вже про інше
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15.04.2022 22:11 Ответить
Не плохо бы выяснить роботу 5 ой колонны в Украине - кто планировал ремонт всех дорог и мостов вдоль границы с рашей, а не внутри страны
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15.04.2022 22:15 Ответить
ну це ж випадково так сталось, хіба ж вони винні?
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15.04.2022 22:20 Ответить
Люблю таких наївних, чи корисних! Кто- кто? Найвеличніший асфальтоукладчик! А от ЧОМУ ВІН ЦЕ РОБИВ - треба розібратися!
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15.04.2022 22:40 Ответить
Ви не розумієте, вони не могли показувати, що їм відомо про напад. Це така тактика була. У них дійснобув "план", вони його притримувалися, і їм доводилося прикидуватися дурниками і маскуватися під ЗЕбілів.
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15.04.2022 22:59 Ответить
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15.04.2022 22:13 Ответить
Неправдободобная картина ( многие уже утопли. Переделайте плиз.
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15.04.2022 22:29 Ответить
Це буде швидше, якщо ти не будеш заважать
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15.04.2022 22:14 Ответить
Підкажіть що це за підбита гусенична російська техніка https://youtu.be/sGr1h9K1MEM
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15.04.2022 22:22 Ответить
це, напевне, правильна тактика, але дуже розтягнута в часі. Дочекатися бажаних результатів дуже складно. А москалі на окупованих територіях впарюють українцям "язик" тим часом и вбивають населення
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15.04.2022 22:23 Ответить
Демократия так и работает, потому что это именно демократия а не автократия, где царь сказал и все побежали выполнять.
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15.04.2022 22:39 Ответить
кінопрадюсєр дєрьмак, як там папа на расіі поживає, не боїся його розтрощити?
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15.04.2022 22:28 Ответить
Чому оце займається зовнішньою політикою України. За нього хтось голосував? Де ти був перші тижні після нападу? Не бачили та не чули, а тут уже і фото з Залужним і перед Джонсоном по Хрещатику бігає. Повилазили як таргани. Взагалі, це хто? Які в нього посадові обов'язки? У нас що немає міністра закордонних справ?
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15.04.2022 22:39 Ответить
Обслугу вибрав найвеличнійший це його право.А вибрали його Ураїнці.тепер милуйтесь.
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16.04.2022 00:47 Ответить
цей крот знову вспливає, заховайте його в погріб до кінця війни а потім під суд.
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15.04.2022 22:45 Ответить
Сьогодні перечитував стрічку новин і статей за минулу осінь. Знайшов цікавий момент, виявляється в листопаді голова розвідки України - буданов літав у США на таємну розмову зі своїми американськими колегами. Саме тоді, його було проінформовано, що рашисти готуються до вторгення в Україну і потрібно готуватися. Не важко здогадатися, цю інформацію було донесено до зе-клоуна. А тепер питання до читачів: татаров, дємченко чи дєрьмак переконали клоуна проігнорувати сигнал про військову загрозу?!! Щось мені здається пожиттєве дєрьмак вже заробив.
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15.04.2022 22:48 Ответить
та вони там всі в тій ОПі заочні арештанти...
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16.04.2022 00:50 Ответить
Та ви шо - ні, вони герої, це невдячний нарід намагається "умалить заслуги президента и возвысить заслуги военных"
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16.04.2022 01:49 Ответить
всё верно заявил. зрады нет.
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16.04.2022 05:35 Ответить
заткніть завгоспа
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16.04.2022 08:24 Ответить
 
 