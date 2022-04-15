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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 10 атак врага, уничтожены 3 танка, 3 артсистемы, сбиты 6 беспилотников, - штаб ООС

оос,техніка

В Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих, группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши военные нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте: Битва на Донбассе до сих пор не началась из-за панических настроений в рядах противника, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Останніми днями відбуваються події дуже символічні і навіть містичні. мацква згоріла і потонула одночасно. Хочу додати вогню для кацапів. У ці дні повний місяць. І ті, хто хоч трошки знає історію козацтва розуміє, що корабель це ще не все. А про відьом наших взагалі мовчу)))
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15.04.2022 22:25 Ответить
Там же на Лисой горі в Києві регулярні шабаші 150 відьм і колдунів проводять проти окупантів і особисто ***** і його шобли! Незважаючи на протиріччя між різними відьмацькими групами, уперше вони всі об'єдналися та проклинають русню разом... Не позаздрю кацапні, українські відьми це дуже небезпечна річ, бо в них поєднані потойбічні знання та традиції усіх цивілізацій, що на нашій землі жили
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15.04.2022 23:44 Ответить
Я більше вірю в той незламний дух і міць козаків-характерників, який тече в крові всіх українців. Ну і містику тут ніяк не оминеш, бо їхні здібності були за межами реальності. Як і зараз у наших хлопців. Хай збережуть їх всемогутьні сили поколінь нашого роду. Гарна пісня на цю тему: https://www.youtube.com/watch?v=O3W3PlfKHHc А за шабаші я теж за!
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16.04.2022 00:17 Ответить
Очень много беспилотников. Орки готовят серьёзное наступление.
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15.04.2022 22:31 Ответить
Чи затягування початку наступу дає більшу перевагу кацапам підтягнути сили чи нашим підтягнути резерви і важку зброю для оборони?
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16.04.2022 00:27 Ответить
Дякуємо .Слава ЗСУ.
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15.04.2022 22:34 Ответить
Я так розумію, що рахують тільки техніку, вбитих москалів вже ні?
Хоча дійсно, на біса то лайно рахувати?!
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16.04.2022 08:55 Ответить
 
 