На Донбассе отбиты 10 атак врага, уничтожены 3 танка, 3 артсистемы, сбиты 6 беспилотников, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих, группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши военные нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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