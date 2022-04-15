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Новости Война
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Наказание мужчин, находящихся за границей во время войны, должно касаться исключительно нардепов или высокопоставленных чиновников, - Стефанчук

стефанчук

Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые забыли о своей присяге государству Украина.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в парламент поступают многие различные законодательные инициативы по ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста, многие из которых являются спорными.

"Мы пытаемся в парламенте рассматривать лишь то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина. Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины. Надо находить механизм возвращать их в Украину... и мы будем отыскивать такие нормы, которые могут привлечь их к ответственности за нарушение депутатской присяги и присяги государственного служащего", - подчеркнул Стефанчук.

По словам спикера, важно понять, что время для заигрываний, компромиссов с РФ истекло тогда, когда первый снаряд разорвался над территорией Украины. В вопросе ответственности других категорий граждан Украины должен быть взвешенный подход.

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"Что касается других граждан, очень важно, что каждый должен работать на своем месте. Я не думаю, что работа наших волонтеров за границей менее важна, чем оставшихся в Украине граждан. Поэтому очень ценная и важная работа и вклад в победу каждого", – подчеркнул Стефанчук.

чиновник (1560) мобилизация (2761) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+31
Хоть одну нормальную мысль от Стефанчука услышал, теперь стоит переходить от слов к делу
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15.04.2022 22:26
+24
Самі створюють якусь дічь, а потім роблять вигляд що героїчно її вирішують. Чому скот гетьманцев який до останнього кричав про популізм і блокував виділення коштів на армію - ще не тюрмі?
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15.04.2022 22:33
+18
Треба бути особливо ******** (або депутатом верховноі ради, що майже теж саме), щоб знаючи, що в ЗСУ і теробороні немає кадрового голоду і взагалі черги на вакансіі, і знаючи що через війну в Україні дике безробіття, вимагати щоб повернулися взагалі усі хто працює за кордоном, щоб тупо сиділи дома без роботи і чекали на повістку.
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15.04.2022 22:45
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Хоть одну нормальную мысль от Стефанчука услышал, теперь стоит переходить от слов к делу
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15.04.2022 22:26 Ответить
Скоротить до 100 и минімалка
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15.04.2022 22:28 Ответить
Самі створюють якусь дічь, а потім роблять вигляд що героїчно її вирішують. Чому скот гетьманцев який до останнього кричав про популізм і блокував виділення коштів на армію - ще не тюрмі?
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15.04.2022 22:33 Ответить
І мусоров.
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15.04.2022 22:34 Ответить
иногда думаю что эти зеленые головы мониторят новостные сайты, а именно комменты. Что бы понимать схавает пипл их предложения или нет.
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15.04.2022 22:34 Ответить
Я в этом уверен, начиная от первого вброса о подаче воды в Крым. Но сколько они мутят под шумок войны по тихому, одному Богу известно. Народ мониторит военную ситуацию и упускает из виду мутную шоблу в ВР. Проходила инфа, что они в законе о выборах ковырялись, ещё сам не искал, не хочу нервы портить
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15.04.2022 23:26 Ответить
Дідькова Шметерлінка


@Schmetterlinka

· 1 ч

І тут я офігіла. Наполеончику, да у тебе там бунд у ВР відбувся.

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15.04.2022 22:36 Ответить
может канал у тебя хороший...\но рекламировать себя любимого здесь не принято...\
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15.04.2022 23:18 Ответить
А присягу только мужчины-депутаты давали?
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15.04.2022 22:38 Ответить
Я теж не розумію, чому це "винятково"? Тоді змінюйте саму Постанову, що їхать можуть усі 18-60, окрім "нардепів або високопосадовців". А так, це чергова маячня від зеленомозгих.
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16.04.2022 01:35 Ответить
Тут я согласна ...это ж вы,монобольшинство сраное с конченым рыгами ,оставили Армию без денег перед вторжением
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15.04.2022 22:40 Ответить
и не только , очень много драпануло офицеров, прокуроров, судей, правоохранителей...
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15.04.2022 22:42 Ответить
Дурня -" намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс". Тобто, ще до розгляду в раді хтось (?) вирішує, чи буде компроміс, чи ні. Компроміс до всіх питань? Вжетридцять років жили за компромісами - не забороняли проросійськи партії, не зносили па"ятники вбивцям і російським тиранам, не міняли назв міст і областей, пов"язаниих з вбивцями і мокшанськими катами. До речі і досі маємо Кировоградську область! Рада не знайшла компромісу в скасуванні назви, і війна не аргумент. Чий ти слуга, Стефанчук? Невже народу - сумніваюсь.
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15.04.2022 22:43 Ответить
Треба бути особливо ******** (або депутатом верховноі ради, що майже теж саме), щоб знаючи, що в ЗСУ і теробороні немає кадрового голоду і взагалі черги на вакансіі, і знаючи що через війну в Україні дике безробіття, вимагати щоб повернулися взагалі усі хто працює за кордоном, щоб тупо сиділи дома без роботи і чекали на повістку.
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15.04.2022 22:45 Ответить
Ті хто ще до війни працювали за кордоном, можуть зареєструватися у консульстві, якщо вони військовозобов'язані, а то іноземці їдуть Україну захищати, а ці відсиджуються.
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15.04.2022 23:16 Ответить
Найбільш притомний коментар.
Я, глянувши на той законопроект, відразу прийшов до висновку, що його писали не дебіли, а відверті вороги українського народу. Бо він спрямований на те, щоб з України виїхало приблизно ще 3-4 мільйони українців (заробітчани + члени їхніх родин). Комусь явно вигідна депопуляція України, - тобто, зменшення населення. Таке собі очищення України від українців. І це не рашисти роблять. Бо рашисти тупо діють через насилля і вбивства. А тут більш елегантна "спецоперація", - під маскою "патріотизму" намагаються з використанням юридичних механізмів здійснювати витіснення українців зі своєї власної землі. Така собі етнічна чистка, тільки мирними засобами.
Переконаний, що ця спроба буде марною. Але, сам факт! Яке нахабство, та ще й використовуючи обставини війни! Ці негідники, які затіяли таке, мають велику владу і великі гроші.
Щоб ви розуміли, українці на своїй, на власній українській землі стоять кісткою в горлі не лише кацапам. Вороги також стоять у нас за спиною, ввічливо усміхаючись.
Якщо ви не зрозуміли, хто це такі, я можу нагадати, - дехто пропонував кілька років тому "продати" Україну за 100 мільярдів доларів. Гешефтмахери не дрімають.
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16.04.2022 00:18 Ответить
Уявимо собі, що повернулись усі: футболісти, тренери, моряки (з суден у відкритому морі вплавь доберуться за 15 днів) і всі інші заробітчани і студенти. Багато з них після цього втратять роботу і не зможуть утримувати свої сім'ї. В Україні ж роботи немає, всі вакансії в теробороні і ВСУ заповнені, тому їм залишиться одне - реєструватись в центрах зайнятості і отримувати від держави допомогу. От такі "розумні" законопроекти клепають деякі слуги народу (Веніславський - кандидат юридичних наук, колишній доцент Юракадемії). За такі недоопрацьовані законопроекти таким горе ученим і депутатам треба ставити двійку!
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16.04.2022 06:21 Ответить
так НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖЕ в Конституции
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15.04.2022 22:49 Ответить
Там ещё чтото о равенстве всех включая оба пола.
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15.04.2022 22:52 Ответить
По темі - купа медиків дядьків і тіток, парамедикі в тому числі в перші дні втекли, післяпершого залпу по києву. Вони військовозабов"язані, це -дизертирство. І вони не займаютьсяволонтерством. Рванули у Францію працюватипісля того що ця країна повідомила,що *****************- медиків на роботу. І біженці побігли у Францію з цілком без печних міст,де ні вибухів, не руйнувань. Украінці є різні. Совка і постсовка ще багато, нажаль.
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15.04.2022 22:55 Ответить
Вони військовозабов"язані, це -дизертирство.
***********
Я правильно зрозумів, - ви пропонуєте, щоб усі військовозобов'язані (а це ВСІ здорові чоловіки від 18 до 60) залишалися під артилерійськими обстрілами і ракетними ударами у загрожених окупантами містах? Таким чином, усі біженці (принаймні, чоловічої статі), - це дезертири.
Виїхав з Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Харкова, - отже, дезертир.
Це совкова логіка, - потрапив у полон, значить, зрадник. Слєдоватєльно, смивай свойо прєступлєніє кровью!
Цивільні "дезертири", - це нонсенс і абсурд. Нам тільки такої кацапщини не вистачало, - щоб вишукувати "ворогів" серед звичайних мешканців, які рятують свої родини. І своє життя також, звісно. Чи вам би стало від того краще, якби ці мирні громадяни загинули під обстрілами?
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16.04.2022 00:44 Ответить
цівільний не може апріорі бути дезертиром,**** їбануті зелебоби...
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16.04.2022 00:55 Ответить
А тих, хто незаконно виїхав ні?
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15.04.2022 23:09 Ответить
Може треба просто виконувати закон України, а, Стефанчук?

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу, чинний.

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385)
А то вже виводять від відповідальності усіх мажорів, що драпанули за кордон.
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15.04.2022 23:10 Ответить
Каких **** дрыщей при власти от народа носит Украина , надеюсь это уже не нардепы ...
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15.04.2022 23:16 Ответить
вот же гниды.и мы их что опять вернем и пусть грабят нашу страну дальше? обещали брать на войну только опытных а что на деле? они сбежали а моего мужа у которого полная картгчка тяжелых заболеваний под сраку лет весь седой 1 неделя учений и отправили как пушечное мясо а скми гниды себались!
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16.04.2022 01:28 Ответить
Згідно Конституції всі рівні, і всі хто покинув Україну з 24.02., і ті хто їх пропустив, і ті хто спасаючи сім'ї покинув нажиті місця і не став на облік у військоматі повинні бути притягнуті до відповідальності та у штрафбатальйони. В той же час з держслужбовців має бути ще жорсткіше покарання... І ніяких хвиль ! Слава Україні ! 🇺🇦
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16.04.2022 04:23 Ответить
Ініціатор подачі проєкту закону - пан Веніславський. Законопроект повністю непропрацьований, ні цілі, ні соціально- економічні наслідки (подивіться матеріали закону на сайті) нормально не прописані. А про наслідки - то взагалі шедевр! Всього одне пусте речення. І так вони готують майже усі закони, нажаль...
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16.04.2022 06:00 Ответить
+ тех, кто НЕЗАКОННО ВЫЕХАЛ уже после объявления мобилицазии!
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16.04.2022 08:39 Ответить
 
 