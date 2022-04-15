Наказание мужчин, находящихся за границей во время войны, должно касаться исключительно нардепов или высокопоставленных чиновников, - Стефанчук

Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые забыли о своей присяге государству Украина.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в парламент поступают многие различные законодательные инициативы по ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста, многие из которых являются спорными.

"Мы пытаемся в парламенте рассматривать лишь то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина. Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины. Надо находить механизм возвращать их в Украину... и мы будем отыскивать такие нормы, которые могут привлечь их к ответственности за нарушение депутатской присяги и присяги государственного служащего", - подчеркнул Стефанчук.

По словам спикера, важно понять, что время для заигрываний, компромиссов с РФ истекло тогда, когда первый снаряд разорвался над территорией Украины. В вопросе ответственности других категорий граждан Украины должен быть взвешенный подход.

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"Что касается других граждан, очень важно, что каждый должен работать на своем месте. Я не думаю, что работа наших волонтеров за границей менее важна, чем оставшихся в Украине граждан. Поэтому очень ценная и важная работа и вклад в победу каждого", – подчеркнул Стефанчук.