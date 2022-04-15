Наказание мужчин, находящихся за границей во время войны, должно касаться исключительно нардепов или высокопоставленных чиновников, - Стефанчук
Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые забыли о своей присяге государству Украина.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что в парламент поступают многие различные законодательные инициативы по ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста, многие из которых являются спорными.
"Мы пытаемся в парламенте рассматривать лишь то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина. Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины. Надо находить механизм возвращать их в Украину... и мы будем отыскивать такие нормы, которые могут привлечь их к ответственности за нарушение депутатской присяги и присяги государственного служащего", - подчеркнул Стефанчук.
По словам спикера, важно понять, что время для заигрываний, компромиссов с РФ истекло тогда, когда первый снаряд разорвался над территорией Украины. В вопросе ответственности других категорий граждан Украины должен быть взвешенный подход.
"Что касается других граждан, очень важно, что каждый должен работать на своем месте. Я не думаю, что работа наших волонтеров за границей менее важна, чем оставшихся в Украине граждан. Поэтому очень ценная и важная работа и вклад в победу каждого", – подчеркнул Стефанчук.
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@Schmetterlinka
· 1 ч
І тут я офігіла. Наполеончику, да у тебе там бунд у ВР відбувся.
Я, глянувши на той законопроект, відразу прийшов до висновку, що його писали не дебіли, а відверті вороги українського народу. Бо він спрямований на те, щоб з України виїхало приблизно ще 3-4 мільйони українців (заробітчани + члени їхніх родин). Комусь явно вигідна депопуляція України, - тобто, зменшення населення. Таке собі очищення України від українців. І це не рашисти роблять. Бо рашисти тупо діють через насилля і вбивства. А тут більш елегантна "спецоперація", - під маскою "патріотизму" намагаються з використанням юридичних механізмів здійснювати витіснення українців зі своєї власної землі. Така собі етнічна чистка, тільки мирними засобами.
Переконаний, що ця спроба буде марною. Але, сам факт! Яке нахабство, та ще й використовуючи обставини війни! Ці негідники, які затіяли таке, мають велику владу і великі гроші.
Щоб ви розуміли, українці на своїй, на власній українській землі стоять кісткою в горлі не лише кацапам. Вороги також стоять у нас за спиною, ввічливо усміхаючись.
Якщо ви не зрозуміли, хто це такі, я можу нагадати, - дехто пропонував кілька років тому "продати" Україну за 100 мільярдів доларів. Гешефтмахери не дрімають.
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Я правильно зрозумів, - ви пропонуєте, щоб усі військовозобов'язані (а це ВСІ здорові чоловіки від 18 до 60) залишалися під артилерійськими обстрілами і ракетними ударами у загрожених окупантами містах? Таким чином, усі біженці (принаймні, чоловічої статі), - це дезертири.
Виїхав з Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Харкова, - отже, дезертир.
Це совкова логіка, - потрапив у полон, значить, зрадник. Слєдоватєльно, смивай свойо прєступлєніє кровью!
Цивільні "дезертири", - це нонсенс і абсурд. Нам тільки такої кацапщини не вистачало, - щоб вишукувати "ворогів" серед звичайних мешканців, які рятують свої родини. І своє життя також, звісно. Чи вам би стало від того краще, якби ці мирні громадяни загинули під обстрілами?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу, чинний.
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385)
А то вже виводять від відповідальності усіх мажорів, що драпанули за кордон.