Грузовики из РФ стоят в многокилометровых очередях и не могут уехать из ЕС до начала действия санкций

Российские грузовики застряли в длинных очередях, чтобы уехать из Польши, поскольку в полночь 16 апреля вступает в силу запрет на их пребывание на территории ЕС в рамках пятого санкционного пакета против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что грузовики находятся в пробке более 40 км и ждут от 3 до 10 дней. Однако, как рассказал руководитель польского торгового органа для польских транспортных групп, Ян Бучек, очередь на пограничном переходе Корощин с Беларусью достигла 80 км.

"Невозможно сделать так, чтобы белорусские и российские грузовики покинули территорию Польши до завтра", – сказал он.

Согласно данным Управления национальных доходов Польши, в пятницу утром на переходе "Корощин" грузовики ожидали 33 часа, а на более северном пункте пропуска "Бобровники" - 56 часов. Операторы перевозок сообщают также об очередях на пунктах пересечения границы в Литве и Латвии.

Поскольку таможенники тщательно проверяют транспортные средства, пересекающие границу, тысячи транспортных средств могут не успеть пересечь границу к северу и рискуют быть арестованными.

По оценкам Александра Куушинова, руководителя компании Gurtam, предоставляющей программное обеспечение для GPS-отслеживания автопарка, около 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств до сих пор находятся в ЕС. "Эти машины не вернутся в Россию в ближайшие дни", – отметил он.

Бучек, однако, отметил, что около 3000 польских грузовиков в Беларуси и России рискуют попасть под реакцию ожидающих на границе российских и белорусских грузовиков.

"Мы должны искать безопасное решение, ведь любой агрессивный шаг Европы против российских и белорусских грузовиков на границе мгновенно вызовет возмездие нашим грузовикам, которые находятся в пути или возвращаются с таких рынков, как Монголия, Казахстан и Узбекистан", - добавил он.