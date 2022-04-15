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Новости Санкции против России
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Грузовики из РФ стоят в многокилометровых очередях и не могут уехать из ЕС до начала действия санкций

фури

Российские грузовики застряли в длинных очередях, чтобы уехать из Польши, поскольку в полночь 16 апреля вступает в силу запрет на их пребывание на территории ЕС в рамках пятого санкционного пакета против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что грузовики находятся в пробке более 40 км и ждут от 3 до 10 дней. Однако, как рассказал руководитель польского торгового органа для польских транспортных групп, Ян Бучек, очередь на пограничном переходе Корощин с Беларусью достигла 80 км.

"Невозможно сделать так, чтобы белорусские и российские грузовики покинули территорию Польши до завтра", – сказал он.

Согласно данным Управления национальных доходов Польши, в пятницу утром на переходе "Корощин" грузовики ожидали 33 часа, а на более северном пункте пропуска "Бобровники" - 56 часов. Операторы перевозок сообщают также об очередях на пунктах пересечения границы в Литве и Латвии.

Поскольку таможенники тщательно проверяют транспортные средства, пересекающие границу, тысячи транспортных средств могут не успеть пересечь границу к северу и рискуют быть арестованными.

По оценкам Александра Куушинова, руководителя компании Gurtam, предоставляющей программное обеспечение для GPS-отслеживания автопарка, около 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств до сих пор находятся в ЕС. "Эти машины не вернутся в Россию в ближайшие дни", – отметил он.

Бучек, однако, отметил, что около 3000 польских грузовиков в Беларуси и России рискуют попасть под реакцию ожидающих на границе российских и белорусских грузовиков.

"Мы должны искать безопасное решение, ведь любой агрессивный шаг Европы против российских и белорусских грузовиков на границе мгновенно вызовет возмездие нашим грузовикам, которые находятся в пути или возвращаются с таких рынков, как Монголия, Казахстан и Узбекистан", - добавил он.

Беларусь (7890) россия (95502) санкции (11288) автоперевозки (59) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+13
Ян Бучек, ти питанням не задавався, якого хєра ваші перевізники поперлися з початком війни у кацапію? І чому досі не з'іпалися? Чи теж розраховували що з Україною покінчать за 48 годин?
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15.04.2022 22:51
+11
Скажу в польському стилі-якої курви нендзи ті польські ТІРи робили в Білорусі чи Монголії,чи бл... в Бангладеші? Тепер через них доведеться випускати з ЄС все те стерво,щось типу обміну полоненими.А так би заарештували і пустили на благі цілі.
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15.04.2022 22:50
+11
треба їх пустити через територію України, може стріляти перестануть
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15.04.2022 22:51
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Гарні новини, просто гарні.
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15.04.2022 22:45 Ответить
Скажу в польському стилі-якої курви нендзи ті польські ТІРи робили в Білорусі чи Монголії,чи бл... в Бангладеші? Тепер через них доведеться випускати з ЄС все те стерво,щось типу обміну полоненими.А так би заарештували і пустили на благі цілі.
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15.04.2022 22:50 Ответить
Ян Бучек, ти питанням не задавався, якого хєра ваші перевізники поперлися з початком війни у кацапію? І чому досі не з'іпалися? Чи теж розраховували що з Україною покінчать за 48 годин?
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15.04.2022 22:51 Ответить
там тоже есть своя вата, и те кто тридцать злотых у кацапа возьмёт.
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16.04.2022 01:16 Ответить
"Ми повинні шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан, " - додав він

І скільки тих що повертається, штук 5 буде.
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15.04.2022 22:51 Ответить
не#уй шастать
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15.04.2022 22:51 Ответить
треба їх пустити через територію України, може стріляти перестануть
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15.04.2022 22:51 Ответить
То ж треба було затаритися під саму зав'язку наче перед смертю... розвантажити прямо на дорозі і нехай ці злидні порожні додомцю забираються!
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15.04.2022 23:01 Ответить
confiscate everything and give it to refugee
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15.04.2022 23:10 Ответить
"...повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан."

Що ж, час великої перемаршрутизації починається! З Казахстану у Грузію, паром через Чорне море, і до Румунії (ЄС). Або Баку-Трабзон-Стамбул. Коли закінчиться війна -- то й до України, великої транзитної держави. А біломоскалики йдуть за відомим кораблем.
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15.04.2022 23:17 Ответить
Не дозволяти свинособакам виходити з кабін,нехай гадять в на свої ліжка.
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15.04.2022 23:19 Ответить
Кто не успеет-сжигать на месте
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15.04.2022 23:21 Ответить
1. Треба їх конфіскувати на користь України. 2 Коли таке побоюються робити, через свої вантажівки в Казахстані, то нехай сидять як гаранти.
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15.04.2022 23:23 Ответить
Уже 16-те.
І ..... почекають фури в Європі ....
Допоможуть нам снаряди возити.
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16.04.2022 02:18 Ответить
Байрактар....
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16.04.2022 02:19 Ответить
Гамно вопрос. Оставили один переход и пропускают одну парашинскую фуру в Польшу, одну ЕСовскую в белоруссию. Если они действительно с Казахстана или Узбекистана.
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16.04.2022 07:10 Ответить
Пускайте їх по короткому шляху через Україну
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16.04.2022 07:30 Ответить
Арест с конфискацией, сейчас нужно срочно перевозить оружие для Украины с Европы до фронта, очень понадобятся конфискованый траспорт!
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16.04.2022 08:34 Ответить
 
 