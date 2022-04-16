За 15 апреля уничтожен 1 самолет, 1 вертолет, 3 беспилотника, 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы

Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось о работе украинской ПВО за пятницу 15 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.

15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет; один вертолет; три беспилотных летательных аппарата; две крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия побратимов в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери!"

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