За 15 апреля уничтожен 1 самолет, 1 вертолет, 3 беспилотника, 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы
Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось о работе украинской ПВО за пятницу 15 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "Из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.
15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет; один вертолет; три беспилотных летательных аппарата; две крылатые ракеты.
Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия побратимов в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери!"
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как ночь, так в Харькове начинается какой-то лютый ******!
Чётко фиксировалось, откуда стреляют -- и тудой насыпалось в ответку.
Правда, только в ответку, а не заблаговременно... То уже разведка должна была сработать.
Сейчас, наверное, то же самое.
Тримаймось!
Співчуваю...