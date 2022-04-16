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Новости Агрессия России против Украины Война
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За 15 апреля уничтожен 1 самолет, 1 вертолет, 3 беспилотника, 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы

су

Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось о работе украинской ПВО за пятницу 15 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.

15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет; один вертолет; три беспилотных летательных аппарата; две крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия побратимов в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери!"

Читайте: За 10 апреля уничтожены 1 самолет, 4 вертолета, 3 беспилотника и 3 крылатых ракеты, - Воздушные Силы

беспилотник (3586) самолет (3590) вертолёт (1105) Воздушные силы (2291)


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если бы еще кто-то научился арту знищувати, было бы вообще здорово.....
как ночь, так в Харькове начинается какой-то лютый ******!
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16.04.2022 00:38 Ответить
днём кассетники - ночью тяжелое...
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16.04.2022 00:41 Ответить
Есть такие цацки -- ещё при Совке были.
Чётко фиксировалось, откуда стреляют -- и тудой насыпалось в ответку.
Правда, только в ответку, а не заблаговременно... То уже разведка должна была сработать.
Сейчас, наверное, то же самое.
Тримаймось!
Співчуваю...
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16.04.2022 00:50 Ответить
США, нам такі надають, у рамках військової допомоги. Незабаром мають надійти в Україну.
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16.04.2022 01:02 Ответить
Военная техника, ракеты и авиация имеют свойство заканчиваться после чего 140 миллионной орде придется запасаться вазелином. Ответят мрази за все города Украины.
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16.04.2022 00:44 Ответить
до дивятамая остался 21 день, значит еще минус 30 литачков и десяток вертушек. Похоже, на параде проедут надувные танчики и пронесут надувные Миги.
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16.04.2022 00:55 Ответить
К дивятаму мая рашку ожидают сразу два шииииииикарнейших подарка - дефолт (4 мая плюс пару дней на подтверждение) + решение о расширении НАТО (фины и шведы). Ну и наши ЗСУ приготовят сюрпрайз хороший, я уверен
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16.04.2022 01:36 Ответить
Ах, там ще 14 травня Евробачення, на якому скоріш за все переможе Калуш. Ото там пердаки палати знатно будуть!!!
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16.04.2022 06:54 Ответить
9 мая бункерный упырь озвучит истинный план по уничтожению собственной страны. И, заодно, отчитается о его успешном выполнении
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16.04.2022 00:57 Ответить
 
 