Для граждан, потребляющих менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский

Правительство не будет менять тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт электроэнергии.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства на заседании с чиновниками обсудил энергетические вопросы и завершение этого отопительного сезона.

"Во все "вангирования" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Поставки не срывались даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля."

Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – отметил президент.

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