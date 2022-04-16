Для граждан, потребляющих менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский
Правительство не будет менять тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт электроэнергии.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства на заседании с чиновниками обсудил энергетические вопросы и завершение этого отопительного сезона.
"Во все "вангирования" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Поставки не срывались даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля."
Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – отметил президент.
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Також не піддається логіки, коли податок із зарплатні більше 60000 грн не збирається (чінуши, судді, Нафтогаз та інша пєдота)...
?
Нехай мінімальний на 1кВт/год. - навіть 3 години роботи в день це вже 90 кВт/год. на місяць
Тобі вже написали, тільки обігрівач -Нехай мінімальний на 1кВт/год. - навіть 3 години роботи в день це вже 90 кВт/год. на місяць
Комп, який в тебе круглодобово, в місяць мінімум 75КВатт а їх типу мінімум два
пилосос+освітлення?
20+90+75=185КВатт Додати освітлення вже мінімум 200КВатт, ДВІСТІ КАРЛ! Це при самому мінімальному! Якщо ти крадеш електрику, то мовчи в тряпочку.
250 кВт вистачає більшості квартир без електроплит, електрообігрівачів і бойлерів.
- сказав презєдєнт.
По перше раніше був подвійний тариф до 100кВт за 90коп від 100кВт 1.68грн
Тому люди так сказати не багаті могли економити і платили на 50% менше ніж зараз. Я в дома користувався комп'ютером пральною машиною, холодильником, телевізором і іншими побутовими приладами, тільки від електрочайника відмовився і мав до 100квт.
А ще пам'ятаю як цими тарифами користувалися постачальники, один місяць пишуть менше а на інший більше, і всеодно що ти їм кожен місяць показники відправляєш.
Віялові відключення були, але як у того ху*ла докажи що це війна а не спецоперація)
А як президент Зеленський у рашки купував електроенергію а керувала всім цим людина Коломойського якого призначив зе ще потрібно обов'язково розслідувати.
ати?поверніть негайно ,нелюди!!!
Хитренько так " забыли".