Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов
Оккупанты отступили с Киевщины, но оставили немало ужасных "сюрпризов". Взрывчатка в машинах, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предупреждений правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни.
"Призываем жителей Киевщины быть осторожными, не "путешествовать" в неисследованных специалистами зонах, не пользоваться лесными дорогами и тропами, в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и четко следовать инструкциям взрывотехников и спасателей!" - отметили в министерстве.
Топ комментарии
+6 Виктор Дийнега
показать весь комментарий16.04.2022 00:51
+2 гена крокодил #476372
показать весь комментарий16.04.2022 00:54
+2 Voloshka P.
показать весь комментарий16.04.2022 00:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Единственное, что можно сказать, что растяжка не была поставлена профессионалом, потому что такая высокая постановка выдаст себя в момент выпадения на землю либо звуком, либо успеешь заметить боковым зрением длительное падение, и успеешь упасть на землю. Днем она на такой высоте с одной стороны хорошо заметна. Такую херотень обычно крепят как можно ближе к земле.
https://www.youtube.com/watch?v=VHXbA6S39EM У Берліні спалили машини учасників проросійського автопробігу