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Новости Война
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Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов

Оккупанты отступили с Киевщины, но оставили немало ужасных "сюрпризов". Взрывчатка в машинах, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предупреждений правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни.

"Призываем жителей Киевщины быть осторожными, не "путешествовать" в неисследованных специалистами зонах, не пользоваться лесными дорогами и тропами, в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и четко следовать инструкциям взрывотехников и спасателей!" - отметили в министерстве.

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Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов 01
Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов 02
Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов 03
Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов 04

взрывчатка (842) МВД (9318) минирование (1446)


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Топ комментарии
+6
русским фашистам которые устроили ад украинцам, этот ад украинцы вернут в десятикратном размере. Даже после капитуляции Кремля на рашке будут находить русских горе-вояк c перерезанным горлом. Наказание найдет фашистов даже если на это потребуются десятилетия.
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16.04.2022 00:51
+2
Странная растяжка на дереве , так и не понял почему она должна сработать , хорошо когда столько даунов криворуких среди кацапов
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16.04.2022 00:54
+2
Це справжня руська культура, а не та, якою захоплюється Шольц і Макарон.
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16.04.2022 00:57
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русским фашистам которые устроили ад украинцам, этот ад украинцы вернут в десятикратном размере. Даже после капитуляции Кремля на рашке будут находить русских горе-вояк c перерезанным горлом. Наказание найдет фашистов даже если на это потребуются десятилетия.
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16.04.2022 00:51 Ответить
Странная растяжка на дереве , так и не понял почему она должна сработать , хорошо когда столько даунов криворуких среди кацапов
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16.04.2022 00:54 Ответить
Она не странная ни разу. Просто проволоку сапёр уже обрезал, и вернул чеку с кольцом обратно во взрыватель. Такую херотень часто оставляют на приоткрытой двери в подходящем стеклянном стакане или чашке в оставленном доме.
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16.04.2022 01:02 Ответить
Сомневаюсь что сапер воткнул бы чеку со стороны дерева так что Гена прав, она странная
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16.04.2022 06:52 Ответить
Возможно у сапёра были свои резоны... На то, что он там побывал - указывает хорошо видимая обрезанная растяжка, свисающая вниз.
Единственное, что можно сказать, что растяжка не была поставлена профессионалом, потому что такая высокая постановка выдаст себя в момент выпадения на землю либо звуком, либо успеешь заметить боковым зрением длительное падение, и успеешь упасть на землю. Днем она на такой высоте с одной стороны хорошо заметна. Такую херотень обычно крепят как можно ближе к земле.
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16.04.2022 14:30 Ответить
Це справжня руська культура, а не та, якою захоплюється Шольц і Макарон.
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16.04.2022 00:57 Ответить
это приказ командиров ублюдков который был спущен с верху - геноцид он и есть геноцид
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16.04.2022 03:51 Ответить
вторая сверху - типа МИБ. Типичный боеприпас минирования обочин - втыкается в траву на обочине, а растяжка привязывается к гвоздю, забитому в край асфальта.
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16.04.2022 01:10 Ответить
Наші хлопці не сидять склаввши руки в Європі:

https://www.youtube.com/watch?v=VHXbA6S39EM У Берліні спалили машини учасників проросійського автопробігу
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16.04.2022 08:09 Ответить
 
 