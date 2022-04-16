Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов

Оккупанты отступили с Киевщины, но оставили немало ужасных "сюрпризов". Взрывчатка в машинах, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предупреждений правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни.

"Призываем жителей Киевщины быть осторожными, не "путешествовать" в неисследованных специалистами зонах, не пользоваться лесными дорогами и тропами, в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и четко следовать инструкциям взрывотехников и спасателей!" - отметили в министерстве.

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