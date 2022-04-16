Массированное наступление войск РФ на Донбассе не увенчается успехом, ВСУ используют новую тактику, - Bild

Провозглашенное президентом России Владимиром Путиным массированное наступление на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным продвижением его войск. Все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом пишет издание Bild.

Уже больше двух недель прошло с того момента, как Путин вывел свои войска из-под Киева и северо-востока Украины, чтобы усилить группировку под Харьковом и на донбасском направлении. Однако обещанное наступление пока происходит без существенных прорывов. Более того, есть угроза повторения на Донбассе киевского разгрома.

"Похоже, что российская армия совершает на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого – снова военная техника РФ идет длинными неповоротливыми колоннами по узким дорогам.

Украинские защитники ведут разведку "Байрактарами", которые успели прославиться, и видят все ходы противника. Бойцы ВСУ умело используют все особенности украинского ландшафта – маленькие реки, размякшую землю и дождливую погоду, направляя российские колонны в наиболее уязвимые места для обстрелов артиллерией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина действует настолько успешно, что оккупанты все еще не могут достичь одной из озвученных целей – окружение группировки украинских войск, противостоящих наступлению со стороны ОРДЛО.

"Наши солдаты удачно используют высокоточное западное оружие против российской техники в колоннах, а также все чаще сбивают российские дроны, что делает невозможным выявление и нанесение артобстрелов украинских позиций.

Все это привело к тому, что на Донбассе за последнюю неделю захватчики не смогли взять ни один стратегически важный город, потеряли десятки танков и другую бронетехнику. И теперь мечты Путина о достижении хоть каких-либо существенных побед до 9 мая могут не сбыться", - пишет издание.

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