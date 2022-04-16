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Новости Война
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Массированное наступление войск РФ на Донбассе не увенчается успехом, ВСУ используют новую тактику, - Bild

війна,зсу

Провозглашенное президентом России Владимиром Путиным массированное наступление на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным продвижением его войск. Все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом пишет издание Bild.

Уже больше двух недель прошло с того момента, как Путин вывел свои войска из-под Киева и северо-востока Украины, чтобы усилить группировку под Харьковом и на донбасском направлении. Однако обещанное наступление пока происходит без существенных прорывов. Более того, есть угроза повторения на Донбассе киевского разгрома.

"Похоже, что российская армия совершает на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого – снова военная техника РФ идет длинными неповоротливыми колоннами по узким дорогам.

Украинские защитники ведут разведку "Байрактарами", которые успели прославиться, и видят все ходы противника. Бойцы ВСУ умело используют все особенности украинского ландшафта – маленькие реки, размякшую землю и дождливую погоду, направляя российские колонны в наиболее уязвимые места для обстрелов артиллерией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина действует настолько успешно, что оккупанты все еще не могут достичь одной из озвученных целей – окружение группировки украинских войск, противостоящих наступлению со стороны ОРДЛО.

"Наши солдаты удачно используют высокоточное западное оружие против российской техники в колоннах, а также все чаще сбивают российские дроны, что делает невозможным выявление и нанесение артобстрелов украинских позиций.

Все это привело к тому, что на Донбассе за последнюю неделю захватчики не смогли взять ни один стратегически важный город, потеряли десятки танков и другую бронетехнику. И теперь мечты Путина о достижении хоть каких-либо существенных побед до 9 мая могут не сбыться", - пишет издание.

Также читайте: Взрывчатка в машинах и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов

Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+75
Да. Если б не укатали ракеты в асфальт. Сейчас чернодрочерский флот РФ кормил бы бычков и поддержки с моря не было бы 😉
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16.04.2022 01:52
+67
мова йде про потужність сумарного залпу.
черноморський флот параші повинен був би закінчити своє існування (на теперішній час) при одній умові - фінансування ракетної програми!
вам засліпило очі, чи відмова працездатності мозку?
а може ви молитви складаете на честь ЗЕ?
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16.04.2022 02:02
+62
Це правда, у Калібрів така дальність. Але на Одесу на початку війни йшли забиті піхотинцями ВДК, те що їх не потопили через нестачу ракет то це жаль...
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16.04.2022 02:26
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Да. Если б не укатали ракеты в асфальт. Сейчас чернодрочерский флот РФ кормил бы бычков и поддержки с моря не было бы 😉
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16.04.2022 01:52 Ответить
Хватит ныть про асфальт. с кораблей калибры на 2000 км могут стрелять. Хоть с Каспийского моря. Какие ракеты их достанут.
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16.04.2022 01:55 Ответить
Шта?
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16.04.2022 01:57 Ответить
Оркский набухался и опять орет "Киев за два дня"
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16.04.2022 02:20 Ответить
Це правда, у Калібрів така дальність. Але на Одесу на початку війни йшли забиті піхотинцями ВДК, те що їх не потопили через нестачу ракет то це жаль...
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16.04.2022 02:26 Ответить
Их не потопили чтобы не спугнуть более крупную рыбу. И десяток БДК не стоит флагмана флота. А была бы опасность потопили бы. Потому и передумали десант высаживать.
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16.04.2022 05:51 Ответить
Це звіздеж, тому що Нептун навіть по ТТХ не розрахований топити ракетні крейсери- максимум це фрегати.
Те що трапилось з Москвою - це сукупність геніальних рішень військових, погодних умов, і самовпевненості орків які завели крейсер в зону ураження без прикриття решти флоту
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16.04.2022 06:02 Ответить
Дак в том то и дело что потопили бы Нептуном хоть одну лоханку уже бы задумались и так беспечно не действовали бы. Кроме всего вышеперечисленного это еще и большая удача.
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16.04.2022 06:26 Ответить
Альтернативно обдарований, а нічого що "Нептуном" пошкодили корвет УРО "Адмірал Ессен"? Та й БДК "Саратов" під питанням.
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16.04.2022 07:21 Ответить
Це теоритично така в них дальність.
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16.04.2022 08:30 Ответить
ВДК потоплений ?- потоплений. Флагман потоплений ? - потоплений. Десант десантувався ? - ні. Що тобі не так ?
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16.04.2022 09:18 Ответить
калібри в кацапів ***** скінчилися
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16.04.2022 02:02 Ответить
А збирались супротив НАТО воювати ?
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16.04.2022 02:23 Ответить
Россия открыла путь для Финляндии в НАТО НАША РЕПЛИКА
Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:55

Автор этих строк в период своей молодости, когда динозавры уже исчезли, а Интернет еще не появился, помнит два масштабных кризиса советской дипломатии: 1979 - Афганистан и 1983 - сбитый южнокорейский «Боинг». Шум тогда стоял знатный - но такого дипломатического обвала, такой волны санкций тогда не было. Советские дипломаты крутились ужами на сковородке, проявляли чудеса изворотливости и коммуникабельности - и СССР в международную изоляцию не попал.


За сутки спецназ СССР захватил дворец президента Афганистана... И ни одной санкции

При нынешнем руководстве МИД России - совсем другое дело. Кто назовет с 2004 года хоть одно событие, которое безоговорочно можно было бы записать в успех российской дипломатии? Оглядываясь на эти прошедшие 18 лет, можно констатировать - ни одного. После аннексии Крыма прошло 8 лет - но и этого срока оказалось недостаточным, чтобы просчитать возможные международные последствия дальнейших авантюр Кремля. И обеспечить если не поддержку, то хотя бы внятные объяснения.

Российским дипломатам было некогда этим заниматься. Один в Тегеране, на территории посольства, «карманный» ресторан создавал, другой в Аргентине склад кокаина, тоже прямо в посольстве. Словом - все были при личных интересах. А в Москву шли депеши о том, как в мире горячо любят Россию, поддерживают концепцию «русского мира» и решительно осуждают США.

Но им было мало, что они врали в своих отчетах. Они еще и разрушали то, что было создано до них. Вот, к примеру, крича на каждом углу о недопустимости приближения НАТО к российским границам, Кремль и его дипломаты умудрились создать ситуацию, когда чуть ли не последняя достаточно дружественная или по крайней мере уж точно нейтральная Финляндия - устремилась в Североатлантический альянс.


Спустя десятилетия российские войска не смогли захватить Киев... и столкнулись с градом санкций

И это не прихоть финских элит - это глас народа. Согласно последнему опросу местной газеты Helsingin Sanomat в настоящее время 61% финнов поддерживают инициативу по присоединению к НАТО, в то время, как только 16% выступают против. Достижение советской дипломатии по обеспечению нейтрального статуса Финляндии, договор о котором был подписан еще в 1949 году - теперь утрачено.

Более того, уже Хельсинки объявил, что направит Украине вооружения и военную амуницию: 1,5 тысяч единиц противотанкового оружия, 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых пайков. Восстань из гроба те, кто готовил этот Договор в сложнейших условиях начала «Холодной войны» - нынешней российской дипломатии мало не показалось бы. Нынешняя российская дипломатия политику государства-члена Совета Безопасности ООН свел к Ирпеню и Буче.

Достаточно было одного острого конфликта, чтобы маски с российской дипломатии и ее руководителя слетели. И под ней обнаружилась беспомощность, политическая немощность и вопиющий непрофессионализм - словом, агония и невнятные рефлекторные подергивания...
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16.04.2022 05:04 Ответить
Все вірно про ''маскі сброшени с діпломатії'') Аффтар ,напевно забув ,що маски і злетілі з ''хАроших руцкіх пАлітолоХов,руцкіх лібералов-демократов, руцкіх аНаЛлітіков та всіх узчкачелюсних ПіАРасів''')),завдяки ,яким вУкраїну проліз руцкій мірр.
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16.04.2022 07:37 Ответить
В принципе верно. Но автор отталкивается от ложного посыла о всемогуществе МИДа. Во времена СССР МИД Молотов был близким другом Сталина. Хрущев ряд лет перебирал МИДа пока не остановился на Громыко, Он постепенно вошел в триумвират власти с Устиновым,Андроповым. Узкое Политбюро принимало все решения и во все времена. А крисьониш вел другую линию, его политбюро не состояло из державных мужей, а сплошь из близкого круга, сформированного службой в ГДР, работой в Ленсовете и дворовыми ватагами. Поэтому коняра и исполняет обязанности стряпчего, думского дьяка.
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16.04.2022 08:33 Ответить
Строчишь из министерства нападения рф?
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16.04.2022 09:32 Ответить
мова йде про потужність сумарного залпу.
черноморський флот параші повинен був би закінчити своє існування (на теперішній час) при одній умові - фінансування ракетної програми!
вам засліпило очі, чи відмова працездатності мозку?
а може ви молитви складаете на честь ЗЕ?
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16.04.2022 02:02 Ответить
І я лайкнув. Спеціально тобі в пику, прихильник зеленого блазня. І ще, вчи українську. У нас В Україні годують тепер російською
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16.04.2022 07:58 Ответить
калібр - 2600 км, це верхня планка для "облєгчьонной" версії і то тільки над суходолом.
Нептун 280км для єкспортного варіанту)))
Вам щось говорять міжнародні домовленності про обмеження ракет середньої дальності? А як їх обходять?
Ні? То ви повний бовдур!
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16.04.2022 02:08 Ответить
Какой же бред. Ограничения касаются баллистических ракет которые способны нести ядерное оружие. Нептун таковой ракетой не является. Точно также как и российский Калибр например. Зачем писать всякую ересь?
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16.04.2022 06:21 Ответить
Ти, звичайно, не читав договору РСМД. Так от, Калібр, якраз, не порушує цей договор, тому що його дальність, в наземному варіанті, 300 км. Стосовно крилатих ракет - Томагавк, наземного базування потрапляє під дію договору. Коростильов про ПКР "Нептун" - Він зазначив, що дальність ураження цілі крилатою ракетою можна збільшити, наприклад, до 500 км.
Ти тупий? Чи робота така?
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16.04.2022 07:52 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Росією добігла кінця після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83 [⇨] не існує вже ніякого договору в якому Україна (формально)брала участь,так що з 19 року можна було офіційно клепати ракети хоч до 1000 км
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16.04.2022 09:26 Ответить
Він не розуміє, що крилата ракета це літаюча турбіна і дальність залежить від кількості авіапального в баках, а об'єм баків можна змінювати
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16.04.2022 10:03 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Росією добігла кінця після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83 [⇨] не існує вже ніякого договору в якому Україна (формально)брала участь,так що з 19 року можна було офіційно клепати ракети хоч до 1000 км
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16.04.2022 09:25 Ответить
Можна, проте з 2019 року вкладали асфальт
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16.04.2022 09:42 Ответить
Не хватит. Время настанет.
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16.04.2022 02:30 Ответить
Могут,но куда ПОПАДУТ?
Я понимаю,Украина большая,могут и попасть. А если по НАТО попадут?
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16.04.2022 02:36 Ответить
Ти спочатку українську вивчи, а вже потім про асфальт пиши. Дуже ти на провокатора схожий зі своїм коментрарем не в тему до теми.
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16.04.2022 09:44 Ответить
Нова тактика - стара тактика, гасіть усіх! Слава Україні!
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16.04.2022 01:53 Ответить
Так, товарищи немцы, не надо этой лестью в наш адрес пытаться оправдывать вашу недопоставку нам замечательного немецкого оружия. Мы ждём и желательно пооперативнее, с уважением
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16.04.2022 01:53 Ответить
Ага, очень они хитрожопые.
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16.04.2022 01:56 Ответить
Дима... -- отдай жену дяде, а сам иди к ***... ...к тёте...*)
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16.04.2022 02:05 Ответить
Вот именно: Mit *********** Grüsse...*)
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16.04.2022 01:58 Ответить
Преждевременно. Реальное наступление орков ещё не началось.
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16.04.2022 01:57 Ответить
нон уже неделю как идёт...это же неигра где ты можешь сразу кинуть железный кулак к противнику...там и разведка боем и прорывы и захват точек и удержание перекрёстков...и без всего этого армада не сдвинется с места..но это москали потому они да могут...
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16.04.2022 02:04 Ответить
Вже 51 день здається що от-от, ще трошки і вони покажуть всю мощь.
Катюші розконсервують і покажуть))

Наше командування завжди на крок попереду,бо в нас високоосвічені генерали, а не совкові корупціонери.
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16.04.2022 02:10 Ответить
Иди лаптем щи хлебай...
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16.04.2022 02:20 Ответить
это да. До девятамая не успеем. Потім жнива, а потім картоплю копать. А потім вони самі почнуть його шматками віддавати. Бо всьому приходить свій час.
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16.04.2022 02:25 Ответить
Это свежее мнение Стрелкова: "Росс. армия совершает ошибку гитлеровской армии на Курской дуге, окружить ВСУ на Донбассе - практически невозможно."
Можно к нему относится, как угодно, но мнение любопытное.
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16.04.2022 02:42 Ответить
Согласен. Не уверен, что они будут пытаться окружить весь Донбасс сразу. Уязвим в первую очередь участок Северодонецка. А потом уже Славянск-Краматорск. Всё это очень уязвимо и для помощи со стороны Днепра там очень плохая логистика.
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16.04.2022 02:46 Ответить
Этот урод дыркин, в последнее время даёт достаточно много любопытных высказываний, оставив в сторону его росиянский бред, оценка боевых действий в Украине достаточно, как мне кажется, правдивая. Всё пропало, вернее всё пропили !!!!
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16.04.2022 05:10 Ответить
мы не даже не смогли
*******
Во дайоть мозгокруть!
"даже ми смоглі нє нє".
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16.04.2022 04:09 Ответить
Расстрєляйтє панікьора.
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16.04.2022 02:29 Ответить
На війні завжди погані передчуття. Я впевнений лише в одному - ворог не має ніяких моральних стримувачів, отже якусь дуже підступну дію утне. До ворожки не ходи. Бо арсенал москалів - суцільне вбивче лайно заборонене конвенціями
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16.04.2022 02:37 Ответить
крілатіе наземного нам не надо - медленно летают и дорого стоят. Достаточно будет 50 ПУ ATACMS 140. У нас все-таки 3000 км сухопутной границы будущего НАТО с безумной кацапией.
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16.04.2022 02:30 Ответить
Цими ж ракетами стріляє HIMARS. Не факт, що стільуи цстаноірк вони дадуть. Хоч би 20 дали.
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16.04.2022 08:40 Ответить
Ермак:
- За два роки керування у мене була тільки ОДНА суттєва помилка: був розлад шлунку і я просидів у туалеті призначення Головнокомандуючого ВСУ.
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16.04.2022 02:03 Ответить
Ну то вчасно просрався, а то б ще якогось кума Татарова призначили.
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16.04.2022 02:11 Ответить
Дико плюсую!!@!!
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16.04.2022 02:56 Ответить
А какая у них может быть тактика - идти колоннами не по дорогам? У них представления о войне не изменились за 80 лет ни разу. Артобстрел, авианалёт, после этого - танки и пехота. Вот, пока не положат тысяч 50-60 убитыми - не успокоятся. Будут заваливать Украину своими трупами. Другой тактики нет.
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16.04.2022 02:06 Ответить
Уходя -- гасите всех. (с)
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16.04.2022 02:10 Ответить
Тактика в них нормальна, виконання і розрахунок сил, - просто катастрофа.
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16.04.2022 02:29 Ответить
Нормальна... для 60-х років.
Ця тактика така стара, як і совок, вона не враховує жодне з ******** видів озброєнь.
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16.04.2022 02:32 Ответить
Маріуполь - ось їх тактика. Це ще з часів Другої Світової війни. Облога міста, вщент знищення цого, а потім зачистка.
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16.04.2022 02:36 Ответить
так у любой страны которая наступает будет похожая тактика просто у кацапов техника устаревшая - но мясом берут пока и железом
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16.04.2022 03:37 Ответить
Просто моторесурс у техніки дуже малий, а по бездоріжжю він ще зменшується, а війська розтягнулися ... ))
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16.04.2022 09:36 Ответить
Для чого підказуєте?
Це контрозвідка РФ?
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16.04.2022 02:10 Ответить
подсказываем, потому что тактику менять будем - новые ништяки подъехали.
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16.04.2022 02:33 Ответить
Шапкозакидання треба закинути подалі. Ще багато треба працювати.
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16.04.2022 02:12 Ответить
Бачу, ти працюєш.
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16.04.2022 02:33 Ответить
Мля, можно себе представить, какой бы начался шухер, если бы была реальнпя возхможность заедленить ракетами по кремлю
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16.04.2022 02:13 Ответить
Тактика бою в великій мірі залежить від тих можливостей які надає наявна зброя. ЗСУ отримавши нові для себе види озброєнь тішаться мов діти "новими іграшками" і пробують їх застосовувати різними способами. У кацапів зброя та способи ведення війни застарілі - усе "запротокольовано" і "зарегламентовано", що дає нам можливість передбачати їх дії.
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16.04.2022 02:17 Ответить
Наступати вони вміють тільки на граблі
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16.04.2022 02:34 Ответить
Українці - Воїни. Вправні, кмітливі, мужні.

Знищуйте клятих москалів, хлопці, і надалі.
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16.04.2022 03:04 Ответить
Наступает украинский вариант Шестидневной войны?
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16.04.2022 05:22 Ответить
росіянці, ви не в той бік наступаєте! Розворот на 180° і поперли на заградотряди. Повірте, це збереже вам життя!
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16.04.2022 07:54 Ответить
А це обов'язково розповідати про тактику наших військових на весь світ?
Подібний матеріал - для мемуарів, а не в розгар війни. Та ще й з такими уйопками, як русофашисти.
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16.04.2022 08:00 Ответить
Зараз на Донецькому напрямку за останню добу офіційно було 10 атак. Це вже воно і є - їх "Великий наступ", 100 атак в день чи навіть 50 - не буде. Усе прив'язано до доріг, узбіччя - суцільна грязюка. Це тільки дебіли ******* кацапи проводять великі "операції" у міжсезоння, навіть їх "діди" в 2-й світовій розуміли, що тільки літо і зима - для великих наступів, коли танки та інша бойова техніка може атакувати широко, по бездоріжжю і не застрявати в багнюці, а зараз тільки ідіотські вразливі колони по дорогам - отримайте(джавеліна) і розпишіться...
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16.04.2022 08:16 Ответить
По ораному взагалі ніхно не воює бо це просто піз..ць
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16.04.2022 08:50 Ответить
Орки не будут делать на Донбасе "генеральное наступление", "Курскую битву" и т.п.
Орки хотят взять в котел нашу донецкую группировку. Что они и делают со стороны Изюма. Там они очень медленно и с большими потерями, но продавливают нашу оборону, т.к. на этом направлении у нас нет долгосрочных укрепрайонов и линий обороны.
Как только у нас будет сформировано достаточное кол-во укомплектованных резервов, начнутся наши контратаки. Вот тогда мы увидим освобождение оккупированных территорий.
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16.04.2022 08:33 Ответить
Смішно читати, як хтось пише: навіщо зливаєте тактику ЗСУ, ЗРАДА!!!!!!11 Ну так, їдуть кацапи колоною по дорозі - бах, їх з посадки чи ще якогось узбіччя роз'їбали, трохи пропустивши; чи стоять собі табором, тут прилітає байрактар - і їм приходить пізда. Вони стоять такі чухають ріпу: а шо то було? І тут раптом один найрозумніший достає смартфона і кричить "ось воно! Bild злив укропів: вони нас їбашать Джавелінами і Байрактарами - ось така в них тактика!" І всі такі глибокомислено: ну всьо-о-о тіпєрь хана укропам.... А назавтра і післязавтра все повторюється
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16.04.2022 08:37 Ответить
Тут доречним буде ще згадати Чорнобаївку! Як так - 15 разів отримати звіздюлєй в однгому й тому ж місці???
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16.04.2022 09:09 Ответить
Идут эти пид.ры рашисты колонами и будут идти, потому как сцут паром, их на украинской земле ожидает ненависть и смерть в каждом населенном пункте.
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16.04.2022 08:47 Ответить
Подобное было в феврале марте 1943 года, когда составлящим общего наступления стало наступление из района Харькова на Запорожье и вспомогательный удар из района Матвеевого Кургана. Ход и итоги этого наступления освещены скупо, современный "идол истормысли" Мединский этого совершенно не касается. Итак: после взятия Харькова. КА быстро сформировала ударную группу Попова для удару на Запорожье (переправы через Днепр) со стороны Донбасса вспомогательно ударяла другая группировка (Матвеев Курган). ТК КА продвигались по известному Изюмскому тракту и севернее. Уже в начале марта, они полевой артилерией обстреливали военный аеродром в Запорожье. Вспомогательная групировка не вышла из Матвеевого Кургана. Немцы сформировали три ударные боевые группы и из района Мерефы, Водолаги,Краснограда ударили и ... КА побежала к теперешней росгранице. Немцы повторно взяли Харьков,Белгород. В ходе сражения КА потеряла 8 ТК( в том числе и новую ТА Рыбалка)и попросту войска разбежались, считали только на переправах на СевДонце по головах.
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16.04.2022 09:00 Ответить
Если так будет продолжаться, что будет делать путлер 9 мая?
Он будет один маршировать по Красной площади?
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16.04.2022 09:50 Ответить
Ряженых выведет )))
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16.04.2022 10:11 Ответить
 
 