Массированное наступление войск РФ на Донбассе не увенчается успехом, ВСУ используют новую тактику, - Bild
Провозглашенное президентом России Владимиром Путиным массированное наступление на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным продвижением его войск. Все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом пишет издание Bild.
Уже больше двух недель прошло с того момента, как Путин вывел свои войска из-под Киева и северо-востока Украины, чтобы усилить группировку под Харьковом и на донбасском направлении. Однако обещанное наступление пока происходит без существенных прорывов. Более того, есть угроза повторения на Донбассе киевского разгрома.
"Похоже, что российская армия совершает на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого – снова военная техника РФ идет длинными неповоротливыми колоннами по узким дорогам.
Украинские защитники ведут разведку "Байрактарами", которые успели прославиться, и видят все ходы противника. Бойцы ВСУ умело используют все особенности украинского ландшафта – маленькие реки, размякшую землю и дождливую погоду, направляя российские колонны в наиболее уязвимые места для обстрелов артиллерией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина действует настолько успешно, что оккупанты все еще не могут достичь одной из озвученных целей – окружение группировки украинских войск, противостоящих наступлению со стороны ОРДЛО.
"Наши солдаты удачно используют высокоточное западное оружие против российской техники в колоннах, а также все чаще сбивают российские дроны, что делает невозможным выявление и нанесение артобстрелов украинских позиций.
Все это привело к тому, что на Донбассе за последнюю неделю захватчики не смогли взять ни один стратегически важный город, потеряли десятки танков и другую бронетехнику. И теперь мечты Путина о достижении хоть каких-либо существенных побед до 9 мая могут не сбыться", - пишет издание.
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Те що трапилось з Москвою - це сукупність геніальних рішень військових, погодних умов, і самовпевненості орків які завели крейсер в зону ураження без прикриття решти флоту
Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:55
Автор этих строк в период своей молодости, когда динозавры уже исчезли, а Интернет еще не появился, помнит два масштабных кризиса советской дипломатии: 1979 - Афганистан и 1983 - сбитый южнокорейский «Боинг». Шум тогда стоял знатный - но такого дипломатического обвала, такой волны санкций тогда не было. Советские дипломаты крутились ужами на сковородке, проявляли чудеса изворотливости и коммуникабельности - и СССР в международную изоляцию не попал.
За сутки спецназ СССР захватил дворец президента Афганистана... И ни одной санкции
При нынешнем руководстве МИД России - совсем другое дело. Кто назовет с 2004 года хоть одно событие, которое безоговорочно можно было бы записать в успех российской дипломатии? Оглядываясь на эти прошедшие 18 лет, можно констатировать - ни одного. После аннексии Крыма прошло 8 лет - но и этого срока оказалось недостаточным, чтобы просчитать возможные международные последствия дальнейших авантюр Кремля. И обеспечить если не поддержку, то хотя бы внятные объяснения.
Российским дипломатам было некогда этим заниматься. Один в Тегеране, на территории посольства, «карманный» ресторан создавал, другой в Аргентине склад кокаина, тоже прямо в посольстве. Словом - все были при личных интересах. А в Москву шли депеши о том, как в мире горячо любят Россию, поддерживают концепцию «русского мира» и решительно осуждают США.
Но им было мало, что они врали в своих отчетах. Они еще и разрушали то, что было создано до них. Вот, к примеру, крича на каждом углу о недопустимости приближения НАТО к российским границам, Кремль и его дипломаты умудрились создать ситуацию, когда чуть ли не последняя достаточно дружественная или по крайней мере уж точно нейтральная Финляндия - устремилась в Североатлантический альянс.
Спустя десятилетия российские войска не смогли захватить Киев... и столкнулись с градом санкций
И это не прихоть финских элит - это глас народа. Согласно последнему опросу местной газеты Helsingin Sanomat в настоящее время 61% финнов поддерживают инициативу по присоединению к НАТО, в то время, как только 16% выступают против. Достижение советской дипломатии по обеспечению нейтрального статуса Финляндии, договор о котором был подписан еще в 1949 году - теперь утрачено.
Более того, уже Хельсинки объявил, что направит Украине вооружения и военную амуницию: 1,5 тысяч единиц противотанкового оружия, 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых пайков. Восстань из гроба те, кто готовил этот Договор в сложнейших условиях начала «Холодной войны» - нынешней российской дипломатии мало не показалось бы. Нынешняя российская дипломатия политику государства-члена Совета Безопасности ООН свел к Ирпеню и Буче.
Достаточно было одного острого конфликта, чтобы маски с российской дипломатии и ее руководителя слетели. И под ней обнаружилась беспомощность, политическая немощность и вопиющий непрофессионализм - словом, агония и невнятные рефлекторные подергивания...
черноморський флот параші повинен був би закінчити своє існування (на теперішній час) при одній умові - фінансування ракетної програми!
вам засліпило очі, чи відмова працездатності мозку?
а може ви молитви складаете на честь ЗЕ?
Нептун 280км для єкспортного варіанту)))
Вам щось говорять міжнародні домовленності про обмеження ракет середньої дальності? А як їх обходять?
Ні? То ви повний бовдур!
Ти тупий? Чи робота така?
Я понимаю,Украина большая,могут и попасть. А если по НАТО попадут?
Катюші розконсервують і покажуть))
Наше командування завжди на крок попереду,бо в нас високоосвічені генерали, а не совкові корупціонери.
Можно к нему относится, как угодно, но мнение любопытное.
*******
Во дайоть мозгокруть!
"даже ми смоглі нє нє".
- За два роки керування у мене була тільки ОДНА суттєва помилка: був розлад шлунку і я просидів у туалеті призначення Головнокомандуючого ВСУ.
Ця тактика така стара, як і совок, вона не враховує жодне з ******** видів озброєнь.
Це контрозвідка РФ?
Знищуйте клятих москалів, хлопці, і надалі.
Подібний матеріал - для мемуарів, а не в розгар війни. Та ще й з такими уйопками, як русофашисти.
Орки хотят взять в котел нашу донецкую группировку. Что они и делают со стороны Изюма. Там они очень медленно и с большими потерями, но продавливают нашу оборону, т.к. на этом направлении у нас нет долгосрочных укрепрайонов и линий обороны.
Как только у нас будет сформировано достаточное кол-во укомплектованных резервов, начнутся наши контратаки. Вот тогда мы увидим освобождение оккупированных территорий.
Он будет один маршировать по Красной площади?