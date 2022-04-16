Залужный и Глава объединенного комитета начальников штабов США Милли обсудили ситуацию по безопасности
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Залужный написал в фейсбуке.
Он отметил: "Провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины.
Я в очередной раз отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей.
Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии".
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Усі навколо ідіоти лиш ze-бот як ти нєвєбьоний аналіт і штірліц ат раждєнія.
Політики, високопосадовці, премєри і президенти перш ніж щось робити чи говорити, ознайомлюються з інформацією, наданою спецслужбами їхніх країн.
Вони краще будь кого з нас знають реальний стан справ у країні їхнього інтересу аніж ми.
Прогноз, який виявився помилковим, не враховував мовчазну і усунену у маргінал на той час патріотичну частину громадян України.
В усьому іншому - складова вищого політичного керівництва і їх призначенців, їхні дії і заяви, кампайн ЗМІ від імені "уставших ат вайни", ставлення до ЗСУ і багато іншого чудово вкладається у картину неготовности України до спротиву. Саме це і овело в оману не тільки Захід але і *****.
Україна бореться не завдяки теперішній показовій патріотичности преzєдєнта і його оточення, а навпаки - всуперечь їхнім справжнім цілям які були очевидними і до початку війни, на що суспільство закривало очі в надії "якось саме вирішиться".
Американське видання Politico присвятило велику статтю генералу Залужному:
https://youtu.be/rdLr9-cNwC4 https://youtu.be/rdLr9-cNwC4
А я за!
Це не соромно, дослухатись до розумних порад.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!" - пообіцяли розвідники.