Залужный и Глава объединенного комитета начальников штабов США Милли обсудили ситуацию по безопасности

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Залужный написал в фейсбуке.

Он отметил: "Провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины.

Я в очередной раз отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей.

Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии".

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