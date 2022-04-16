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Новости Агрессия России против Украины Война
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Залужный и Глава объединенного комитета начальников штабов США Милли обсудили ситуацию по безопасности

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Залужный написал в фейсбуке.

Он отметил: "Провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины.

Я в очередной раз отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей.

Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии".

Читайте: Зеленский обсудил на селекторном совещании поставки вооружения и боеприпасов в Украину и темпы собственного производства, - ОП

Залужный Валерий (657) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+33
Зараз Арестович пояснить, що Зеленський весь час підказував Залужному, що казати.
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16.04.2022 02:15
+22
"Милли серьезно обосрался за несколько дней до начала войны. Именно он говорил про захват Киева за четыре дня"

Усі навколо ідіоти лиш ze-бот як ти нєвєбьоний аналіт і штірліц ат раждєнія.

Політики, високопосадовці, премєри і президенти перш ніж щось робити чи говорити, ознайомлюються з інформацією, наданою спецслужбами їхніх країн.
Вони краще будь кого з нас знають реальний стан справ у країні їхнього інтересу аніж ми.
Прогноз, який виявився помилковим, не враховував мовчазну і усунену у маргінал на той час патріотичну частину громадян України.
В усьому іншому - складова вищого політичного керівництва і їх призначенців, їхні дії і заяви, кампайн ЗМІ від імені "уставших ат вайни", ставлення до ЗСУ і багато іншого чудово вкладається у картину неготовности України до спротиву. Саме це і овело в оману не тільки Захід але і *****.

Україна бореться не завдяки теперішній показовій патріотичности преzєдєнта і його оточення, а навпаки - всуперечь їхнім справжнім цілям які були очевидними і до початку війни, на що суспільство закривало очі в надії "якось саме вирішиться".
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16.04.2022 02:46
+13
На Заході обирають політиків, які за своїми морально-діловими якостями відповідають більшості населення. У нас в 2019 році тихенький голос особистого сумління населення було втоплено у безперервному лайні з телеекранів, що призвело до викривлень: активна частина суспільства завжди була готова до спротиву, але її голос був не достатньо сильний і його не могли почути аналітики ні московії ні Європи та США. Це надихнуло х-ла на цю ідіотську авантюру. Тому твердження, що аналітики помолились в корні не вірне. Вони виходили з реалій характерних для їх суспільства. Жоден аналітик не міг припустити, що може існувати така прірва між суспільством та політикумом. Що обличчя нації абсолютно не відповідає її змісту. Для них не припустимі вибори по приколу, бо кожен громадянин США, Німеччини, Англії розділяє відповідальність за свою країну зі своїми обраними керівниками.
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16.04.2022 05:56
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Милли серьезно обосрался за несколько дней до начала войны. Именно он говорил про захват Киева за четыре дня
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16.04.2022 02:14 Ответить
2 млн киян теж в це вірили, тому виїхали
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16.04.2022 02:16 Ответить
"Милли серьезно обосрался за несколько дней до начала войны. Именно он говорил про захват Киева за четыре дня"

Усі навколо ідіоти лиш ze-бот як ти нєвєбьоний аналіт і штірліц ат раждєнія.

Політики, високопосадовці, премєри і президенти перш ніж щось робити чи говорити, ознайомлюються з інформацією, наданою спецслужбами їхніх країн.
Вони краще будь кого з нас знають реальний стан справ у країні їхнього інтересу аніж ми.
Прогноз, який виявився помилковим, не враховував мовчазну і усунену у маргінал на той час патріотичну частину громадян України.
В усьому іншому - складова вищого політичного керівництва і їх призначенців, їхні дії і заяви, кампайн ЗМІ від імені "уставших ат вайни", ставлення до ЗСУ і багато іншого чудово вкладається у картину неготовности України до спротиву. Саме це і овело в оману не тільки Захід але і *****.

Україна бореться не завдяки теперішній показовій патріотичности преzєдєнта і його оточення, а навпаки - всуперечь їхнім справжнім цілям які були очевидними і до початку війни, на що суспільство закривало очі в надії "якось саме вирішиться".
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16.04.2022 02:46 Ответить
зачем так много текста - отмазка этого генерала не канает - он занимает высокую должность владеет разведывательной информацией и должен отвечать за каждое слово которое произносит - своим прогнощом он подтвердил что американские онолитеги ни хрена не понимают ни про украинцев ни про кацапов
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16.04.2022 03:22 Ответить
На Заході обирають політиків, які за своїми морально-діловими якостями відповідають більшості населення. У нас в 2019 році тихенький голос особистого сумління населення було втоплено у безперервному лайні з телеекранів, що призвело до викривлень: активна частина суспільства завжди була готова до спротиву, але її голос був не достатньо сильний і його не могли почути аналітики ні московії ні Європи та США. Це надихнуло х-ла на цю ідіотську авантюру. Тому твердження, що аналітики помолились в корні не вірне. Вони виходили з реалій характерних для їх суспільства. Жоден аналітик не міг припустити, що може існувати така прірва між суспільством та політикумом. Що обличчя нації абсолютно не відповідає її змісту. Для них не припустимі вибори по приколу, бо кожен громадянин США, Німеччини, Англії розділяє відповідальність за свою країну зі своїми обраними керівниками.
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16.04.2022 05:56 Ответить
Зараз Арестович пояснить, що Зеленський весь час підказував Залужному, що казати.
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16.04.2022 02:15 Ответить
Краще би взагалі люся не відкривала свій хлєбальник
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16.04.2022 08:36 Ответить
Больше ракет надо всех дальностей!!! Это сейчас главное, чтобы наступать!!! Нужно прежде всего потопить все корабли России!
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16.04.2022 02:18 Ответить
Флот ********** тепер, завжди готовий стати "антидепресантом" і "джерелом гарних новин". Тож будемо його топити поступово і щиро радіти кожному потопельнику. Тільки но на суші якийсь застій, а народ вимагає "переможних емоцій" відразу "****" і щось потонуло...
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16.04.2022 02:29 Ответить
нет, надо их быстро топить и Крымский мост надо ракетами уничтожить, потому что нужно освободить моря и лишить русских прикрытия с кораблей и лишить русских возможности перекидывать по мосту в Крым вооружения и провизию и топливо. Тогда можно будет скорее помочь Мариуполю с моря и переправлять в порт Мариуполя армию и вооружения и припасы и провизию и топливо. Для этого нужно Мелитополь взять и Херсон давить, чтобы русские отступали на перешеек, что они будут спиной к воде и их там разбить в хлам РСЗО их выжечь там! и потом в Крым заходить забирать, как немцы против красных когда брали Крым. Перешеек продавить и забирать Крым и Севастополь когда брать, то с Одессы подмогу по морю отправить.
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16.04.2022 06:01 Ответить
А як же сполучення з незалежною Кубанською республікою? А війська вони через Бердянськ перекидають
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16.04.2022 09:13 Ответить
Мариуполь. Калина про аналітиків: https://www.facebook.com/groups/393675491706697/permalink/663167054757538/ https://www.facebook.com/groups/393675491706697/permalink/663167054757538/

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16.04.2022 02:21 Ответить
"висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити.." - оце я розумію, реаліст, а не словоблуд обдристович: "бла-бла, ми вже всих перемогли".
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16.04.2022 02:28 Ответить
Боюся головною темою могла бути ЗМУ.
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16.04.2022 02:36 Ответить
За матеріалами телеграм каналу Sharpreview.
Американське видання Politico присвятило велику статтю генералу Залужному:
https://youtu.be/rdLr9-cNwC4 https://youtu.be/rdLr9-cNwC4

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16.04.2022 02:36 Ответить
это уже серьезная заявка на полковника. Думаю, после разгрома оккупантов на материковой части зеленский назначит его начальником ГШ.
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16.04.2022 02:46 Ответить
100%!👍
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16.04.2022 04:56 Ответить
Ему дадут папаху
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16.04.2022 05:43 Ответить
Яка ця люся їбанута. Що би зєля з дєрмаком робили без армії, на яку насрали і без Залужного
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16.04.2022 08:38 Ответить
"... возвисіть заслугі воєнніх" - ще й мовою ворога.
А я за!
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16.04.2022 11:27 Ответить
Деблокада Мариуполя возможна, полк "Азов" ждет решительных действий от военно-политического руководства Украины, - заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина. "Духа у наших воинов хватает, будем стоять сколько нужно. Мы надеемся и боремся…"
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16.04.2022 02:51 Ответить
Я, диванний стратег, на місці Залужного терміново би організував закриті консультаціі з військовими НАТО, шукаючи поради - як можна розблокувати Маріуполь.

Це не соромно, дослухатись до розумних порад.
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16.04.2022 04:58 Ответить
Єрмак з зелей не дозволять йому.
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16.04.2022 07:25 Ответить
Цей би наруководіл. Далі би дороги будував, якби не Залужний.
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16.04.2022 08:40 Ответить
Хто би вже заткнув того "аналітіка" арестовича
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16.04.2022 11:31 Ответить
Порадять спочатку виявити та ********* ППО ворога за допомогою бомбардувальників В2 стелс, потім разчістити прохід за допомогою звена А10 бородавочник в кілька десяткив літако-вильотів, а вже потім потужною колоною бронетехніки пробитися до Маріуполя. І навіть при цьому доведеться ще відбіваті зов кожну вулицю від вже засівших там орків. Допоможуть вам такі поради?...
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16.04.2022 12:19 Ответить
кремлевские кровавые фашисты, личные данные вашего генштаба и причастных к военным преступлениям против украинского народа раскрыты, вас тварей мы будем вылавливать по всему миру и уничтожать. Каждый день войны в Украине увеличивает количество людей которые примут участие в возмездии. Рабzzияне которые желают быть соучастниками преступников и пабедить украинский народ будут иметь похоронки в каждом доме. Никто прощён и забыт не будет.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!" - пообіцяли розвідники.
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16.04.2022 08:59 Ответить
Якщо стисло. Вони хочут перйняти наш досвід як рашистів мочити,ну і походу підкинути деякі екземпляри для тестування)
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16.04.2022 12:53 Ответить
 
 