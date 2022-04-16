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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты на Южном направлении потеряли 76 солдат, 2 танка, 2 САУ, 3 ГРАДа и беспилотник, - ОК "Південь"

град

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ходе событий на южном направлении боевых действий 15 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием враждебной агрессии. Отчаянно пытаясь закрепиться и удержаться на позициях южного фронта, самая позорная армия мира стреояет по мирным жителям Николаевщины и Херсонщины. На отдельных участках зафиксирована работа снайперов.

Разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы по всем направлениям, не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под сильным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов.

Смотрите: Битва за Вознесенск: Хроника обороны города от российских оккупантов. ВИДЕО

Продолжаются работы по разбору разрушений объектов инфраструктуры. К сожалению, есть раненые и убитые среди гражданского населения.

За текущие сутки вражеские потери в наших регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники, среди которых точными выстрелами из ПТРК "Джавелин" были уничтожены два танка Т-72, 2 самоходные артиллерийские установки, 3 реактивные системы залпового огня "Град" и БПЛА-разведчик.

Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население.

Смотрите: "Выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и тишина": на Херсонщине российские оккупанты расстреляли мужчину, который не пустил их жить в собственный дом. ФОТО

Николаевская область (2121) Одесская область (3565) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+21
«Гибель Москвы» НАШЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 15 апреля 2022, 22:57

Потеря Черноморским флотом России своего флагманского корабля - ракетного крейсера «Москва» очень больно ударила как по самому флоту, так и по военному престижу России в целом.

Москва, та, которая столица, долго не могла сформулировать, что произошло с тезкой. Любой вариант был нехорош. Если корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», то, выходит, самый защищенный от атаки российский корабль оказался неспособен отразить удар противника. Причем не противника уровня натовцев, а «каких-то» украинцев. Если же произошла небрежность при обращении с боеприпасами, то возникает вопрос, что там за порядки такие на борту?


Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны

К этой мучительной неопределенности добавились другие. То сообщалось, что корабль своим ходом идет в Севастополь и чуть ли уже не отшвартовался там. То будто бы его буксируют. Пока, в конце концов, не пришло подтверждение, что он таки затонул. Неопределенность сохраняется: до сих пор неизвестно количество погибших. Всего на крейсере несли службу больше 500 человек.

Следует отметить, что «Москва» - это тот самый «русский военный корабль», который отправили по адресу, известному теперь всему миру, украинские пограничники с острова Змеиный. С него осуществлялось управление всей корабельной группировкой в Черном море, его системы противовоздушной и противоракетной обороны прикрывали значительную часть неба над Крымом и флотом, а ракетные установки позволяли запускать крылатые ракеты по украинским городам. В свете последнего обстоятельства дивно звучит заявление Сергея Лаврова, что «потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны».


Лавров оговорился по Фрейду... и назвал спецоперацию войной

Во-первых, какая такая война? Начальством велено вторжение в Украину и массовые убийства, устроенные здесь с благословения Кремля, называть «спецоперацией». Во-вторых, а как, по мнению российского министра, следует поступать с машинами убийства, которой, очевидно, являлся ракетный крейсер? Их уничтожают, что и продемонстрировали украинские военные. И будут это делать столько, сколько понадобится для освобождения своей земли - и моря, кстати.

Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны и которая, соответственно, неспособна на ведение настоящей войны. Вот уже пятьдесят дней украинские вооруженные силы жестоко тычут россиян в это недомыслие. Украинские ракеты «Нептун», которые не должны были поразить «Москву», ее поразили, «Москва», которая легко должна была их сбить, пошла ко дну. «Нечестно!» - говорит министр Лавров.

Жертвы Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя, десятков разрушенных варварами городов не говорят ничего. Придет время, за них все скажут в суде. Моряки «Москвы» погибли в позорной войне, за которую будут проклинать десятки лет.
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16.04.2022 04:59
+11
Фу гидота 😂
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16.04.2022 02:55
+6
красивый украинский язык...слово то какое втра-ти-ли...звучит как коротыш из автомата....было бы класноесли бы русские мамы получали письма счастья с короткой строкой-вашего сына втра-ти-ли....))
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16.04.2022 02:38
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красивый украинский язык...слово то какое втра-ти-ли...звучит как коротыш из автомата....было бы класноесли бы русские мамы получали письма счастья с короткой строкой-вашего сына втра-ти-ли....))
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16.04.2022 02:38 Ответить
І знову про Знаки Якби спікер (бегемот) розумів,а прз ЗЕ знав Яку програму вони запускають- «Товариш Че» Якого стратили.. уклонiст-"герой",як Че Гевара Готуватись до роли Героя що навіть і футболки зробили Цікаво який Тираж такої пропаганди
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16.04.2022 02:39 Ответить
Фу гидота 😂
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16.04.2022 02:55 Ответить
Хоч і так ясно , хочу уточнити - дві гидоти .
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16.04.2022 05:43 Ответить
Дибіл!... Ой!- ліберторіанець! Але лизнув зачетно, десь заплакав херащенко!
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16.04.2022 06:54 Ответить
Прошу тебе почекати з такими коментами до перемоги. Дякую!
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16.04.2022 07:48 Ответить
«Гибель Москвы» НАШЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 15 апреля 2022, 22:57

Потеря Черноморским флотом России своего флагманского корабля - ракетного крейсера «Москва» очень больно ударила как по самому флоту, так и по военному престижу России в целом.

Москва, та, которая столица, долго не могла сформулировать, что произошло с тезкой. Любой вариант был нехорош. Если корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», то, выходит, самый защищенный от атаки российский корабль оказался неспособен отразить удар противника. Причем не противника уровня натовцев, а «каких-то» украинцев. Если же произошла небрежность при обращении с боеприпасами, то возникает вопрос, что там за порядки такие на борту?


Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны

К этой мучительной неопределенности добавились другие. То сообщалось, что корабль своим ходом идет в Севастополь и чуть ли уже не отшвартовался там. То будто бы его буксируют. Пока, в конце концов, не пришло подтверждение, что он таки затонул. Неопределенность сохраняется: до сих пор неизвестно количество погибших. Всего на крейсере несли службу больше 500 человек.

Следует отметить, что «Москва» - это тот самый «русский военный корабль», который отправили по адресу, известному теперь всему миру, украинские пограничники с острова Змеиный. С него осуществлялось управление всей корабельной группировкой в Черном море, его системы противовоздушной и противоракетной обороны прикрывали значительную часть неба над Крымом и флотом, а ракетные установки позволяли запускать крылатые ракеты по украинским городам. В свете последнего обстоятельства дивно звучит заявление Сергея Лаврова, что «потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны».


Лавров оговорился по Фрейду... и назвал спецоперацию войной

Во-первых, какая такая война? Начальством велено вторжение в Украину и массовые убийства, устроенные здесь с благословения Кремля, называть «спецоперацией». Во-вторых, а как, по мнению российского министра, следует поступать с машинами убийства, которой, очевидно, являлся ракетный крейсер? Их уничтожают, что и продемонстрировали украинские военные. И будут это делать столько, сколько понадобится для освобождения своей земли - и моря, кстати.

Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны и которая, соответственно, неспособна на ведение настоящей войны. Вот уже пятьдесят дней украинские вооруженные силы жестоко тычут россиян в это недомыслие. Украинские ракеты «Нептун», которые не должны были поразить «Москву», ее поразили, «Москва», которая легко должна была их сбить, пошла ко дну. «Нечестно!» - говорит министр Лавров.

Жертвы Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя, десятков разрушенных варварами городов не говорят ничего. Придет время, за них все скажут в суде. Моряки «Москвы» погибли в позорной войне, за которую будут проклинать десятки лет.
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16.04.2022 04:59 Ответить
https://t.me/military_az/17570 дыркин: В Донецке и Луганске прошла тотальная мобилизация. Дошло до того, что в Луганске мобилизуют профессоров и преподавателей высших учебных заведений. При том, что более половины мобилизованных, которые уже находятся на фронте не умеют заряжать автоматы.
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16.04.2022 05:45 Ответить
Правильно говорить мобилизируют. Не?
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16.04.2022 07:35 Ответить
Правильно говорить моГилизируют
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16.04.2022 07:57 Ответить
У кацапов "допустимая форма ведения войны" - пытки, изнасилования и убийства мирного населения.
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16.04.2022 08:18 Ответить
 
 