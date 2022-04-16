Российские оккупанты на Южном направлении потеряли 76 солдат, 2 танка, 2 САУ, 3 ГРАДа и беспилотник, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ходе событий на южном направлении боевых действий 15 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием враждебной агрессии. Отчаянно пытаясь закрепиться и удержаться на позициях южного фронта, самая позорная армия мира стреояет по мирным жителям Николаевщины и Херсонщины. На отдельных участках зафиксирована работа снайперов.
Разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы по всем направлениям, не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под сильным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов.
Продолжаются работы по разбору разрушений объектов инфраструктуры. К сожалению, есть раненые и убитые среди гражданского населения.
За текущие сутки вражеские потери в наших регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники, среди которых точными выстрелами из ПТРК "Джавелин" были уничтожены два танка Т-72, 2 самоходные артиллерийские установки, 3 реактивные системы залпового огня "Град" и БПЛА-разведчик.
Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 15 апреля 2022, 22:57
Потеря Черноморским флотом России своего флагманского корабля - ракетного крейсера «Москва» очень больно ударила как по самому флоту, так и по военному престижу России в целом.
Москва, та, которая столица, долго не могла сформулировать, что произошло с тезкой. Любой вариант был нехорош. Если корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», то, выходит, самый защищенный от атаки российский корабль оказался неспособен отразить удар противника. Причем не противника уровня натовцев, а «каких-то» украинцев. Если же произошла небрежность при обращении с боеприпасами, то возникает вопрос, что там за порядки такие на борту?
Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны
К этой мучительной неопределенности добавились другие. То сообщалось, что корабль своим ходом идет в Севастополь и чуть ли уже не отшвартовался там. То будто бы его буксируют. Пока, в конце концов, не пришло подтверждение, что он таки затонул. Неопределенность сохраняется: до сих пор неизвестно количество погибших. Всего на крейсере несли службу больше 500 человек.
Следует отметить, что «Москва» - это тот самый «русский военный корабль», который отправили по адресу, известному теперь всему миру, украинские пограничники с острова Змеиный. С него осуществлялось управление всей корабельной группировкой в Черном море, его системы противовоздушной и противоракетной обороны прикрывали значительную часть неба над Крымом и флотом, а ракетные установки позволяли запускать крылатые ракеты по украинским городам. В свете последнего обстоятельства дивно звучит заявление Сергея Лаврова, что «потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны».
Лавров оговорился по Фрейду... и назвал спецоперацию войной
Во-первых, какая такая война? Начальством велено вторжение в Украину и массовые убийства, устроенные здесь с благословения Кремля, называть «спецоперацией». Во-вторых, а как, по мнению российского министра, следует поступать с машинами убийства, которой, очевидно, являлся ракетный крейсер? Их уничтожают, что и продемонстрировали украинские военные. И будут это делать столько, сколько понадобится для освобождения своей земли - и моря, кстати.
Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны и которая, соответственно, неспособна на ведение настоящей войны. Вот уже пятьдесят дней украинские вооруженные силы жестоко тычут россиян в это недомыслие. Украинские ракеты «Нептун», которые не должны были поразить «Москву», ее поразили, «Москва», которая легко должна была их сбить, пошла ко дну. «Нечестно!» - говорит министр Лавров.
Жертвы Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя, десятков разрушенных варварами городов не говорят ничего. Придет время, за них все скажут в суде. Моряки «Москвы» погибли в позорной войне, за которую будут проклинать десятки лет.