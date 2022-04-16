Российские оккупанты на Южном направлении потеряли 76 солдат, 2 танка, 2 САУ, 3 ГРАДа и беспилотник, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ходе событий на южном направлении боевых действий 15 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием враждебной агрессии. Отчаянно пытаясь закрепиться и удержаться на позициях южного фронта, самая позорная армия мира стреояет по мирным жителям Николаевщины и Херсонщины. На отдельных участках зафиксирована работа снайперов.

Разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы по всем направлениям, не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под сильным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов.

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Продолжаются работы по разбору разрушений объектов инфраструктуры. К сожалению, есть раненые и убитые среди гражданского населения.

За текущие сутки вражеские потери в наших регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники, среди которых точными выстрелами из ПТРК "Джавелин" были уничтожены два танка Т-72, 2 самоходные артиллерийские установки, 3 реактивные системы залпового огня "Град" и БПЛА-разведчик.

Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население.

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