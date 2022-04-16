Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области

В пятницу, 15 апреля, около 22:26 российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия, который находится в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление в фейсбуке опубликовал мэр Александрии Сергей Кузьменко.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля - ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал Кузьменко.

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