С начала российского вторжения погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, - Зеленский

С начала российского вторжения, по подсчетам украинских чиновников, погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

Он добавил, что примерно 10 тысяч наших военных получили ранения, и "трудно сказать, сколько из них выживут".

По словам Зеленского, потери среди гражданского населения оценить сложнее.

"Очень трудно говорить о гражданских, поскольку на юге нашей страны, где города и поселки блокированы – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток… Волноваха – мы просто не знаем, сколько людей погибли", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос об ужасных видео, обнародованных на этой неделе (о смерти и разрушениях, в частности о женщине, обнаружившей тело своего сына в колодце. - Ред.), он сказал: "Для меня это огромная боль".

"Я не могу смотреть на это только как отец, потому что после такого хочется только мстить и убивать. Я должен смотреть как президент государства, где многие погибли и потеряли своих близких, и есть миллионы людей, которые хотят жить", - отметил Зеленский.

Украинцы хотят сражаться, добавил глава государства. Но, по его словам, необходимо сделать все возможное "чтобы эта война не была бесконечной". "Чем дольше она продлится, тем больше мы потеряем", - резюмировал президент.

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