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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала российского вторжения погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, - Зеленский

україна,втрати,військові

С начала российского вторжения, по подсчетам украинских чиновников, погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

Он добавил, что примерно 10 тысяч наших военных получили ранения, и "трудно сказать, сколько из них выживут".

По словам Зеленского, потери среди гражданского населения оценить сложнее.

"Очень трудно говорить о гражданских, поскольку на юге нашей страны, где города и поселки блокированы – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток… Волноваха – мы просто не знаем, сколько людей погибли", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос об ужасных видео, обнародованных на этой неделе (о смерти и разрушениях, в частности о женщине, обнаружившей тело своего сына в колодце. - Ред.), он сказал: "Для меня это огромная боль".

"Я не могу смотреть на это только как отец, потому что после такого хочется только мстить и убивать. Я должен смотреть как президент государства, где многие погибли и потеряли своих близких, и есть миллионы людей, которые хотят жить", - отметил Зеленский.

Украинцы хотят сражаться, добавил глава государства. Но, по его словам, необходимо сделать все возможное "чтобы эта война не была бесконечной". "Чем дольше она продлится, тем больше мы потеряем", - резюмировал президент.

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Зеленский Владимир (20343) потери (4381)


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Топ комментарии
+51
за його словами, необхідно зробити все можливе, "щоб ця війна не була нескінченною". "Чим довше вона триватиме, тим більше ми втратимо", - резюмував Президент. таки да... так оно и есть... но зачем тогда были убраны танковые заграждения и разминирован проход из Крыма в Украину перед вторжением расии, почему велось несколько этапов сепаратных переговоров, которые пытались спрятать в турцию... почему перед переговорами в турции была выпущена из-под Киева колонна из 700 машин? почему только визита Джонсона начали говорить о победе? все больше вопросов, на которые пока нет ответов...
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16.04.2022 06:52
+34
И их жизни на твоей совести вЯликий строитель дорог и распильщик бабла.
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16.04.2022 07:29
+33
Плавный переход от потерь Украины до заглядывания в очко Куйлу в поисках там мира.
Опять воняет методичкой Хламидии-Дерьмака...
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16.04.2022 07:29
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Чому не можуть почути голос Азова, вiйськовi говорять , що понад 22 000 тисячi загиблих мирних жителiв тiльки в Марiуполi , ще це не точно. Голоднi жителi без води, теплп, свiтла та вiйськовi. А допомги так i нема!
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17.04.2022 15:38 Ответить
Чому не можуть чи не хочуть чути голос Азова про допомогу!? Тiльки там загиблих понад 20 тысяч мирного населення, вивозять тысячами людей. Голоднi вiйськоаi та мешканцi, як залишилися в мiстi, aле тримають його! Невже справдi нiяким способом неможливо допомогти вiйськовим, якi вже на останнiх силах тримають оборону!
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17.04.2022 15:47 Ответить
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