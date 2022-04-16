В результате ночных обстрелов на Луганщине один человек погиб, трое ранены, - Гайдай
В результате ночных обстрелов в населенных пунктах Луганской области погиб 1 человек, 3 – ранены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале в субботу утром.
Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.
"Поздно вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины - их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь предоставлена своевременно", - написал он.
Кроме того, Гайдай сообщил, что в Северодонецке и Лисичанске был поврежден газопровод.
"В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько понадобится времени для ремонта, специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее серьезными последствиями" , – написал голова ОВА.
Кроме того, как отмечает Гайдай, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.
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