В результате ночных обстрелов на Луганщине один человек погиб, трое ранены, - Гайдай

В результате ночных обстрелов в населенных пунктах Луганской области погиб 1 человек, 3 – ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале в субботу утром.

Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.



"Поздно вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины - их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь предоставлена своевременно", - написал он.

Кроме того, Гайдай сообщил, что в Северодонецке и Лисичанске был поврежден газопровод.

"В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько понадобится времени для ремонта, специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее серьезными последствиями" , – написал голова ОВА.

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Кроме того, как отмечает Гайдай, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.