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Новости Война
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С начала вторжения РФ в Украине погибли 200 детей, более 360 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Начиная с 24 февраля 2022 года 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 88, Черниговской - 54, Херсонской - 41, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15" , – говорится в сообщении.

15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали 5 детей, двое погибли, среди них 7-месячный малыш.

Кроме того, сообщается, что 14 апреля на окраине пгт. Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

Читайте: С начала вторжения РФ в Украине погибли 198 детей, более 355 - ранены, - Офис Генпрокурора

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", - добавляют ювенальные прокуроры.

дети (6491) смерть (9218) военные преступления (1434) Офис Генпрокурора (2466)


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А тим, хто пазурі на світ простяг звірині,

Хто, в кров обагрений, по кров нову іде,

Свинцем розтопленим прокляття хай паде... (с)
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16.04.2022 09:05 Ответить
Можливо, треба Україні власну "Алею янголів" відкривати? Тільки наша алея буде сравжня, а не така фейков, як кацапська.
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16.04.2022 09:56 Ответить
а сколько людей и в том числе маленьких детей погибло в окруженном мариуполе...

тут в киевщине почты тысячу убитых нашли, не от снарядов, а намеренно растрелляных
а уж там какой могут творить ад эти уроды
но теперь они постаряются сжигать трупы, чтобы следов не оставалось
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16.04.2022 09:25 Ответить
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16.04.2022 09:31 Ответить
‼️

Венедиктовой, КАК ГЕНПРОКУРОРУ , пора выступить в ООН по гибели детей, изнасилованию женщин, расстрелам в затылок мирного населения, вывозу принудительному людей в РФ, принудительному усыновлению детей из Украины.
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16.04.2022 11:09 Ответить
Так де она должна информировать украинцев , как продвигаются дела в Гааге
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16.04.2022 11:10 Ответить
 
 