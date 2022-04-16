С начала вторжения РФ в Украине погибли 200 детей, более 360 - ранены, - Офис Генпрокурора

Начиная с 24 февраля 2022 года 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 88, Черниговской - 54, Херсонской - 41, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15" , – говорится в сообщении.

15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали 5 детей, двое погибли, среди них 7-месячный малыш.

Кроме того, сообщается, что 14 апреля на окраине пгт. Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

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"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", - добавляют ювенальные прокуроры.