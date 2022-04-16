Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, - Кличко

Сегодня, 16 апреля, под утро войска РФ обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", - отметил Кличко.

Отдельно он обратился ко всем с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!

"А тех киевлян, которые раньше уехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – резюмирует Кличко.

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