Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, - Кличко
Сегодня, 16 апреля, под утро войска РФ обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", - отметил Кличко.
Отдельно он обратился ко всем с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!
"А тех киевлян, которые раньше уехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – резюмирует Кличко.
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+25 Ksenia VB
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все одно там росіянцам по тв скажуть,що то просто пожар у ***** в кабінеті стався,свічку не погасили..
Я не могу понять почему мы не уничтожаем их...
Завчасно дякую!