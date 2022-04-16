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Новости Война
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Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, - Кличко

ракета,франція,ядерна

Сегодня, 16 апреля, под утро войска РФ обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", - отметил Кличко.

Отдельно он обратился ко всем с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!

"А тех киевлян, которые раньше уехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – резюмирует Кличко.

Читайте: Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч человек, - КГГА

армия РФ (19197) Киев (25516) Кличко Виталий (4640) обстрел (27114)


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Топ комментарии
+25
Вони нам ще на Пасху підсеруть. Нехристі оті..
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16.04.2022 09:10
+20
Черти злятся что нифига не получается, вот и гатят куда попало.. Простой пример путлеру нужны доклады за день выпущено 100 ракет по азов ) а куда они их на самом деле выпустили уже не скажут, типа война идет )
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16.04.2022 09:11
+18
хтось казав,що можемо по кремлю зарядити,пора вже..
все одно там росіянцам по тв скажуть,що то просто пожар у ***** в кабінеті стався,свічку не погасили..
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16.04.2022 09:13
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Вони нам ще на Пасху підсеруть. Нехристі оті..
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16.04.2022 09:10 Ответить
На Пасху как всегда обязательно у кацапоидов будет обострение как и на все религиозные праздники
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16.04.2022 09:20 Ответить
сатаністи...
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16.04.2022 09:21 Ответить
Черти злятся что нифига не получается, вот и гатят куда попало.. Простой пример путлеру нужны доклады за день выпущено 100 ракет по азов ) а куда они их на самом деле выпустили уже не скажут, типа война идет )
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16.04.2022 09:11 Ответить
Садись уже сюда, *****...
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16.04.2022 09:29 Ответить
Су....касабські
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16.04.2022 09:12 Ответить
"більш безпечні місця" - це де?
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16.04.2022 09:12 Ответить
На Балі....
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16.04.2022 09:15 Ответить
хтось казав,що можемо по кремлю зарядити,пора вже..
все одно там росіянцам по тв скажуть,що то просто пожар у ***** в кабінеті стався,свічку не погасили..
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16.04.2022 09:13 Ответить
Чим ви зарядите по кремлю? Асфальтом з великого будівництва?!! Чи ви такі наївні і думаєте, що у рашистів немає про навколо москви? Чи ви думаєте, що отвєтку з ядерною боєголовкою не отримаєте? Інша справа знищувати рашистский чорноморський флот, аеродроми, склади у прикордонних областях.
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16.04.2022 10:20 Ответить
І в Білорусі пора аеродроми з російською технікою їбашити.
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16.04.2022 10:27 Ответить
по барановичах точкою!
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16.04.2022 14:01 Ответить
пока у нас не будет возможности адекватно, симетрично отвечать это будет продолжаться
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16.04.2022 09:15 Ответить
А "Томагавки" наземного базирования бывают?
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16.04.2022 09:18 Ответить
Наверное бывают. Помню Польша или Прибалтика просили у США.
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16.04.2022 09:30 Ответить
BGM-109G Gryphon
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16.04.2022 17:33 Ответить
Всё дело в этом сраном ЯО. Иначе бы ВСУ уже Смоленск взяли.
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16.04.2022 09:28 Ответить
Ще питають за що їх не *******. От дурні, їх вже не тільки не *******, їх зненавиділи.
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16.04.2022 09:30 Ответить
Отака сциклива армія мародерів. Все на що здатні це по цивільних стріляти
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16.04.2022 09:50 Ответить
Відволікають увагу від Донбасу.
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16.04.2022 09:52 Ответить
По цьому об'єкту рашисти раніше вже стріляли, однак кожен раз, наше ппо відпрацьовувало. Сподіваюсь у керівництва вистачило мізків вивезти персонал і матеріально-технічні цінності, а також попередити мешканців будинків навколо. Бо по факту це схоже на чергове злочинне недбальство зе-влади.
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16.04.2022 10:15 Ответить
Пора уже потребовать ПО ЛЕНДЛИЗУ поставки крылатых ракет BGM-109G GLCM "Томагавк" (дистанцией удара 2,5 тыс.км, достанет все Европейкую часть паРашки и за Уралом аж до западной Сибири)!!!
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16.04.2022 11:03 Ответить
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16.04.2022 11:14 Ответить
Наверняка они прилетели с белорусских аэродромов, которые надо накрыть вмести с самолётами.
Я не могу понять почему мы не уничтожаем их...
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16.04.2022 11:48 Ответить
Наверное чтобы не открывать фронт на севере?
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16.04.2022 12:34 Ответить
если не уничтожить то фронт там сам нарисуется
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16.04.2022 13:08 Ответить
потому что нечем
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16.04.2022 17:06 Ответить
Все керівництво каже не повертатися в місто, - це небезпечно. А керівництво з державної роботи, каже інше, якщо Ви не приступите до 24 квітня, до роботи, то звільняйтеся. Будь ласка поясніть, як бути і що робити?
Завчасно дякую!
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16.04.2022 13:20 Ответить
 
 