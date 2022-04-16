В Литве предлагают сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине

Группа литовских парламентариев и министров предлагает сделать 9 мая не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Соответствующую поправку в закон о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов (среди них - спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен), как из правящих, так и оппозиционных партий. Также среди авторов проекта – министры иностранных дел и юстиции Габриэлюс Ландсбергис и Эвелина Добровольская. Главный инициатор законотворческого изменения – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

"9 мая отмечается в РФ как День победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии СССР против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не пришлось порадоваться победе над нацистской Германией, поскольку одна оккупационная власть изменилась другой, которая также совершала преступления против человечности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что сегодня в Украине происходит геноцид, "совершенный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза". "Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный советским союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребление мирных жителей в системе ГУЛАГа, и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными", - отмечают авторы документа. .

Ранее парламент Латвии объявил 9 мая Днем памяти жертв войны в Украине. В этот день в стране запрещены массовые мероприятия.

Западный мир отмечает окончание Второй мировой войны в Европе 8 мая. 9 мая отмечается как День Европы.

Преступление геноцида в Украине обязательно будет доказано в Международном уголовном суде, а виновные будут наказаны.

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