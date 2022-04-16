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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Литве предлагают сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине

литва,сейм

Группа литовских парламентариев и министров предлагает сделать 9 мая не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Соответствующую поправку в закон о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов (среди них - спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен), как из правящих, так и оппозиционных партий. Также среди авторов проекта – министры иностранных дел и юстиции Габриэлюс Ландсбергис и Эвелина Добровольская. Главный инициатор законотворческого изменения – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

"9 мая отмечается в РФ как День победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии СССР против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не пришлось порадоваться победе над нацистской Германией, поскольку одна оккупационная власть изменилась другой, которая также совершала преступления против человечности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что сегодня в Украине происходит геноцид, "совершенный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза". "Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный советским союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребление мирных жителей в системе ГУЛАГа, и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными", - отмечают авторы документа. .

Ранее парламент Латвии объявил 9 мая Днем памяти жертв войны в Украине. В этот день в стране запрещены массовые мероприятия.

Западный мир отмечает окончание Второй мировой войны в Европе 8 мая. 9 мая отмечается как День Европы.

Преступление геноцида в Украине обязательно будет доказано в Международном уголовном суде, а виновные будут наказаны.

Читайте: Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова

армия РФ (19197) геноцид (416) Литва (2460) Украина (44939) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+13
Литовцям-черговий респект...
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16.04.2022 09:10
+6
Дякую та підтримую.
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16.04.2022 09:14
+4
Ну норм че, все что за нас и против рфии приветствуется
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16.04.2022 09:12
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Литовцям-черговий респект...
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16.04.2022 09:10 Ответить
Ну норм че, все что за нас и против рфии приветствуется
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16.04.2022 09:12 Ответить
рфия сама убила 9 мая, когда путя заявила, что раша войну выиграла бы и без Украины.
с того момента раша отреклась от истории официально и начало победное шествие победобесия.
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16.04.2022 09:38 Ответить
Дякую та підтримую.
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16.04.2022 09:14 Ответить
Цікаво, любімий празднік української совкової вати, яка більше за всіх надала голосів слугам в Україні відмінять?
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16.04.2022 09:15 Ответить
Ну так ще порошенко запровадив свято 8го травня.А 9те треба просто перестати робити знього вихідний
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16.04.2022 13:44 Ответить
У Берліні спалили машини учасників проросійського автопробігу https://www.youtube.com/watch?v=VHXbA6S39EM
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16.04.2022 09:21 Ответить
Литва пройшла такий же шлях при совку як і Україна і на собі відчула рускій мір. Респект братній Литві!
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16.04.2022 09:57 Ответить
А так бы хорошо было...
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16.04.2022 10:03 Ответить
Отличная идея!
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16.04.2022 10:23 Ответить
Не нужно никакого "9-го мая"!
Есть день поминовения жерт той войны (8 мая) и этого достаточно!!!
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16.04.2022 10:54 Ответить
в УКРАИНЕ есть 8 мая день поминовения.можно 9 мая поминать жертв геноцида рашистов.
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16.04.2022 14:48 Ответить
 
 